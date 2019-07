Air Transat obtient la certification ISO 14001 pour son siège social

MONTRÉAL, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Air Transat, le transporteur vacances numéro un au Canada, a obtenu la certification ISO 14001:2015 pour son siège social situé au 5959, Côte-Vertu à Montréal. Cette distinction couronne un travail de longue haleine de la part de l'entreprise pour mettre en place un système de gestion de l'environnement et d'amélioration continue des pratiques de développement durable.

« Nous venons de franchir un jalon important et nous sommes très fiers de cet accomplissement, car il traduit tous les efforts déployés par notre équipe envers l'environnement », indique Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat. Depuis plus de 10 ans déjà, nous implantons des pratiques écoresponsables dans nos opérations. Le succès et les bénéfices de ces dernières dépendent grandement de l'engagement et de la rigueur des employés à les appliquer jour après jour. »

Portée du système de gestion environnementale (SGE)

Le système de gestion environnementale d'Air Transat s'applique au siège social, ce qui comprend les bureaux administratifs et le centre d'entretien, et intègre la gestion du bâtiment et l'aménagement extérieur. La politique environnementale du transporteur cible cinq enjeux principaux, soit l'émission de gaz à effet de serre (GES), la consommation d'énergie, la production de déchets solides, les matières dangereuses et les eaux usées. Pour chacun des enjeux, les objectifs sont clairs et toutes les opérations sont normalisées par des pratiques écoresponsables encadrées par l'équipe SGE.

Parmi ces pratiques, notons un projet d'optimisation de l'énergie dont l'installation d'un mur solaire pour réduire la consommation d'énergie et l'émission de GES, puis le bannissement de l'utilisation du plastique à usage unique au restaurant. Rappelons qu'Air Transat s'est vu décerner la plus haute distinction du programme ICI ON RECYCLE! soit l'Attestation de performance de niveau 3, à son siège social à Montréal en 2011, en 2014 et en 2017. Également, soulignons qu'il est devenu le premier bâtiment au Canada à obtenir la certification LEED-EB Platine, dans la catégorie des bâtiments existants.

Une équipe engagée

L'obtention de la certification 14001 a nécessité formation et accompagnement de l'ensemble des employés travaillant au siège social, et surtout, c'est l'engagement de longue date et le dévouement de la direction et de tous les employés envers le développement durable qui ont été le moteur de cette réussite. D'ailleurs, l'audit a souligné parmi les forces la fierté des employés envers les efforts déployés par l'entreprise en matière d'environnement et l'engagement et la structure de l'organisation envers l'amélioration de la performance environnementale.

De plus, l'audit a reconnu le travail exceptionnel d'Air Transat en matière de communication pour sensibiliser et informer les employés sur les pratiques environnementales, par le biais de campagnes récurrentes et d'outils de communication fort diversifiés. Finalement, comme le système de gestion environnementale stimule l'amélioration continue, la compagnie aérienne compte assurément poursuivre ses multiples efforts vers une performance environnementale exemplaire.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

