Air Transat inaugure son premier vol direct entre Québec et Vancouver

« Il était tout naturel pour nous d'ajouter cette route à notre programmation estivale, a mentionné Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing de Transat. Tel que nous l'avions prédit, les voyageurs démontrent un fort engouement pour les destinations domestiques; nous sommes donc heureux de leur offrir cette nouvelle liaison reliant deux des plus importants pôles touristiques au Canada. »

Hier soir, afin de souligner l'inauguration de cette nouvelle liaison, les 185 passagers du tout premier vol TS968 ont été accueillis de manière festive à l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Tandis que ce matin, c'est 163 passagers qui sont attendus à l'aéroport international de Vancouver en vue du premier vol TS969.

« Alors que nous pouvons maintenant recommencer à voyager, Air Transat propose aux gens de Québec de découvrir l'Ouest canadien dès cet été, a indiqué Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB). L'ajout de vols vers Vancouver répond à une demande exprimée par la population depuis de nombreuses années et s'inscrit en ligne droite avec notre objectif d'améliorer la desserte aérienne au départ de Québec. Nous saluons la confiance témoignée par Air Transat envers notre marché. Nous espérons que les passagers seront au rendez-vous et qu'ils choisiront YQB comme point de départ pour leurs prochains voyages. »

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Air Transat dans le ciel canadien et de célébrer son nouveau service reliant YVR à la magnifique ville de Québec, ajoute Tamara Vrooman, présidente et cheffe de la direction de l'aéroport international de Vancouver (YVR). L'ajout de ce vol saisonnier offre aux voyageurs plus d'options lorsqu'ils voyagent à l'intérieur du pays à partir de YVR et constitue un signal fort de confiance de la part d'Air Transat, qui se joint aux compagnies aériennes canadiennes dans l'effort de reprise du tourisme à travers le pays, en toute sécurité et en adoptant une approche prudente. À YVR, nous sommes prêts à accueillir de nouveau les voyageurs et nous nous engageons à offrir une expérience sécuritaire et sans faille à nos passagers. »

Cette route sera opérée avec des appareils de nouvelle génération Airbus A321neoLR dotés d'une cabine spacieuse, de systèmes de divertissement de pointe intégrés aux sièges et affichant le plus bas niveau de consommation de carburant et d'émissions de gaz à effet de serre (CO 2 and NO x ) de leur catégorie.

Cet été, au départ de Québec, Air Transat offrira également des vols directs vers Montréal et Fort Lauderdale. À l'hiver, les voyageurs de Québec pourront s'envoler vers Cuba (Holguin, Varadero), les États-Unis (Fort Lauderdale, Orlando), la France (Paris), le Mexique (Cancun) et la République dominicaine (Puerto Plata, Punta Cana).

