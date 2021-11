MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Air Transat et WestJet, deux des plus importantes compagnies aériennes du Canada, ont convenu de mettre en œuvre un partage de code qui permettra bientôt aux clients de réserver un voyage transatlantique combinant les deux transporteurs sur un seul billet et d'enregistrer leurs bagages jusqu'à leur destination finale. Cette collaboration offrira un plus grand choix aux consommateurs en permettant des correspondances transatlantiques en partage de code qui vont au-delà de ce que les transporteurs offrent avec leurs propres vols.

« Nous sommes très enthousiastes d'unir nos forces à celles de WestJet dans le cadre d'une collaboration qui, j'en suis certaine, sera fructueuse. Cet accord est un premier jalon de la stratégie de croissance et de renforcement de notre réseau par le biais d'alliances. Il créera d'excellentes opportunités pour nos clients actuels et futurs de voyager entre l'Amérique du Nord et l'Europe et accroîtra notre présence de longue date sur le marché transatlantique », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Ce nouveau partage de code avec Air Transat s'ajoute à l'exploitation de nos Boeing 787 Dreamliners de classe mondiale et à nos solides relations existantes avec d'importantes compagnies aériennes européennes, a déclaré Ed Sims, président et chef de la direction de WestJet. Alors que le niveau de confiance envers les voyages se renforce, cette nouvelle coopération transatlantique permettra à WestJet d'offrir encore plus de destinations et de liaisons aux voyageurs entre l'Amérique du Nord et l'Europe et profitera à la clientèle des deux côtés de l'Atlantique. »

WestJet apposera son code sur les vols d'Air Transat vers certaines villes d'Europe, et de même, Air Transat apposera le sien sur certains vols de WestJet en Amérique du Nord pour offrir des itinéraires transatlantiques en correspondance.

La mise en œuvre de cet accord de partage de code est prévue au début de 2022, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires habituelles. Des détails additionnels, notamment quant aux avantages offerts, seront communiqués dès qu'ils seront finalisés.



À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés sous l'égide de WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux, pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable, comme le stipule sa promesse de Sécurité avant tout. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Air Transat, Odette Trottier, directrice, affaires publiques et communication, [email protected] / 514 908-8891, WestJet, Morgan Bell, directrice, relations avec les médias, [email protected]

Liens connexes

http://www.transat.com/