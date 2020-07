Après 112 jours d'inactivité aérienne dus à la COVID-19

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Transat, l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, effectue ses premiers vols commerciaux aujourd'hui, jour de la reprise de ses activités aériennes après quatre mois d'inactivité. Il s'agira de trois vols internationaux (Montréal-Toulouse, Montréal-Paris et Toronto-Londres) et de trois vols nationaux (Montréal-Toronto, Toronto-Montréal et Toronto-Vancouver). D'ici le 2 août 2020, c'est l'ensemble de son programme d'été réduit qui compte 24 liaisons sur quelque 20 destinations qui sera mis en œuvre.

« Le 23 juillet est et restera une journée très spéciale dans l'histoire de Transat. Nous reprenons, de manière graduelle, nos activités aériennes après 112 jours d'arrêt, a indiqué Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat. Il y aura de la fébrilité dans l'air ce soir à l'occasion de ces premiers décollages de notre transporteur. Toute l'équipe Transat, à commencer par notre personnel navigant en fonction, est très heureux de reprendre le service et d'offrir à nos passagers une expérience repensée et adaptée au contexte. Le ciel s'éclaircit tranquillement et c'est encourageant, mais cela ne veut pas dire pour autant que la crise provoquée par la COVID-19 est terminée. »

Pour mettre les éléments en perspective, le 11 septembre 2001 a été, dans les deux dernières décennies, l'événement qui a marqué et transformé le plus notre industrie. Mais aussi étonnant que cela puisse nous paraître aujourd'hui, déjà le 13 septembre, soit deux jours plus tard, Transat annonçait la reprise graduelle de ses vols.

Protection Voyageur pour voyager en toute sécurité

Un des éléments clés de la relance est bien entendu la confiance des clients à voyager en toute sécurité. À ce chapitre, notre programme Protection Voyageur met de l'avant tout un train de mesures sanitaires à l'intention des voyageurs. S'appuyant sur les recommandations des autorités réglementaires, l'expérience de voyage a été entièrement révisée : de l'agence de voyages, à l'aéroport, à bord, et jusqu'à destination. Le programme est accompagné d'un guide pratique exhaustif qui recense notamment les exigences des pays de destination et des aéroports. Ce sont deux outils de référence en ligne disponibles pour les conseillers en voyages et leurs clients.



Une flotte en transformation

Notre transporteur a pris livraison en juillet de trois nouveaux appareils Airbus A321neoLR, au cœur de la transformation de sa flotte. Cet appareil de nouvelle génération est idéal pour faciliter la reprise de ses activités aériennes, grâce notamment à sa capacité moyenne, son rayon d'action étendu et son efficacité énergétique. Les deux derniers A321neoLR à intégrer sa flotte ont réalisé la fin de semaine dernière les tout premiers vols de livraison propulsés par du carburant durable (SAF) à partir de l'usine d'assemblage d'Airbus à Hambourg, en Allemagne.

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

