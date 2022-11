275 vols par semaine vers plus de 40 destinations

Une fréquence de vols accrue grâce à l'optimisation de sa flotte

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Air Transat aujourd'hui lève le voile sur son programme estival 2023 qui exploitera au plus fort de la saison 275 vols par semaine vers plus de 40 destinations. Elle consolidera sa position en Europe, augmentera son nombre de vols vers le Sud et les États-Unis et renforcera son programme de vols domestiques. La compagnie desservira également plus de 265 destinations supplémentaires grâce à des partenariats avec d'autres transporteurs, principalement grâce à son réseau croissant d'accords de partage de codes et à sa plateforme exclusive connectair par Air Transat.

« Ce programme de vols est parfaitement en phase avec notre mission, soit celle d'encourager la découverte et l'ouverture sur le monde, quelle que soit la destination ou la nature du voyage. D'un point de vue opérationnel, l'utilisation plus efficiente de nos appareils nous permet d'augmenter la fréquence de vols et de retrouver une capacité similaire à celle que nous avions avant la pandémie », souligne Michèle Barre, vice-présidente Programme, gestion du revenu et tarification d'Air Transat.

L' Europe encore et encore

Au plus fort de la saison, la compagnie proposera 88 vols directs par semaine vers 19 destinations européennes au départ de Montréal. En partance de Toronto, 73 vols directs par semaine sont au programme vers 15 villes du Vieux Continent. Enfin, depuis Québec, trois vols hebdomadaires directs sont prévus vers Paris et un vers Londres.

Nombre de vols hebdomadaires directs prévus vers l'Europe*

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ

de Toronto AMSTERDAM - Pays-Bas 3

4 ATHÈNES - Grèce 4

4 BÂLE-MULHOUSE - Suisse 2



BARCELONE - Espagne 4

3 BORDEAUX - France 5



BRUXELLES - Belgique 3



DUBLIN - Irlande



6 FARO- Portugal



1 GLASGOW - Royaume-Uni



7 LAMEZIA - Italie



1 LISBONNE - Portugal 5

5 LONDRES - Royaume-Uni 7 1 14 LYON - France 5



MADRID - Espagne 4



MALAGA - Espagne 2



MANCHESTER - Royaume-Uni



6 MARSEILLE - France 6



NANTES - France 4



NICE - France 3



PARIS - France 14 3 7 PORTO - Portugal 3

4 ROME - Italie 7

7 TOULOUSE - France 5



VENISE - Italie 2

1 ZAGREB - Croatie



3

*Au plus fort de la saison

États-Unis : la Floride et la Californie toujours plus accessibles

Au départ de Montréal, Air Transat proposera au total 16 vols directs par semaine vers les États-Unis dont quatre vers Fort Lauderdale, trois vers Orlando ainsi que trois vers Miami, Los Angeles et San Francisco. De plus, depuis Toronto, sept vols directs seront à l'horaire chaque semaine dont quatre vers Fort Lauderdale et trois vers Orlando. Au départ de Québec, la compagnie offrira encore cette année un vol direct par semaine vers Fort Lauderdale.

Nombre de vols hebdomadaires vers les États-Unis*

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ

de Toronto FORT LAUDERDALE - Floride 4 1 4 LOS ANGELES - Californie 3



MIAMI - Floride 3



ORLANDO - Floride 3

3 SAN FRANCISCO - Californie 3





*Au plus fort de la saison

Le Sud : fréquence accrue

À l'écoute des goûts des Canadiens qui recherchent la plage, la mer et les chaleurs tropicales, Air Transat offrira à nouveau une sélection de ses destinations les plus populaires au Mexique et dans les Caraïbes au départ de Montréal, de Québec et de Toronto.

Nombre de vols hebdomadaires vers le Sud*

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ

de Toronto CANCUN - Mexique 7 1 7 CAYO COCO - Cuba 3

1 HOLGUIN - Cuba 2

2 MONTEGO BAY - Jamaïque 1

1 PORT-AU-PRINCE - Haïti 1



PUERTO PLATA - République dominicaine 2

2 PUERTO VALLARTA - Mexique 2

2 PUNTA CANA - République dominicaine 7 1 7 SAMANA - République dominicaine 2

1 SANTA CLARA - Cuba 1

1 VARADERO - Cuba 3

2

*Au plus fort de la saison

Vols domestiques toujours à l'honneur

Fort de la réponse des consommateurs pour les voyages à l'intérieur des frontières canadiennes, Air Transat proposera encore l'été prochain de nombreux vols domestiques au départ de Montréal et Toronto.

Nombre de vols domestiques hebdomadaires*

Liaison Nombre de

vols MONTRÉAL - CALGARY 7 MONTRÉAL - QUÉBEC 3 MONTRÉAL - TORONTO 10 MONTRÉAL - VANCOUVER 7

*Au plus fort de la saison

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards 2022 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ).

