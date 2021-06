Près de 50 destinations sur trois continents seront desservies, dont deux nouveautés : Miami et Fort Myers

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW/ - Air Transat est fière de présenter son programme pour l'hiver 2021-2022. À compter du 1er novembre, elle proposera des vols vers près de 50 destinations à travers les Caraïbes, le Mexique, l'Amérique centrale et du Sud, les États-Unis et l'Europe.

De plus, Air Transat bonifie son offre sur la Floride grâce à deux nouvelles liaisons sans escale qui relieront Montréal à Miami et Fort Myers, s'ajoutant à celles déjà prévues vers Fort Lauderdale et Orlando.

« Nous savons que nos clients sont impatients de voyager, que ce soit pour visiter leurs proches ou par soif de dépaysement, indique Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. Grâce à la riche variété de destinations que nous leur offrons cet hiver, nous sommes assurés de répondre à cette forte demande accumulée. D'autre part, en ajoutant Miami et Fort Myers à notre programme, nous consolidons notre position aux États-Unis, une destination soleil prisée par les voyageurs canadiens ».

Dès le mois de décembre 2021, Miami sera desservie quatre fois par semaine, tandis que Fort Myers le sera deux fois par semaine.

Une offre sur trois continents pour l'hiver

Afin de satisfaire les envies de voyages des Canadiens, des vols directs seront offerts au départ de huit villes canadiennes, soit Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Hamilton, London, Halifax et Moncton.

En complément à son offre aérienne vers le Sud, Air Transat proposera également aux vacanciers une sélection d'hébergement composée de 290 propriétés et quatre Collections Soleil, soit Grand Luxe, Hors du Bureau, Famille et Solo.

Au départ de Montréal, Air Transat opérera des vols directs vers la Colombie, le Costa Rica, Cuba, les États-Unis, la Guadeloupe, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, la Martinique, le Panama, Porto Rico, la République dominicaine, Saint-Martin et le Salvador.

Les voyageurs en partance de Toronto pourront profiter de vols directs vers la Colombie, le Costa Rica, Cuba, les États-Unis, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama, la République dominicaine et Saint-Martin.

Depuis Québec, ce sont sept destinations soleil qui seront accessibles en vol direct à Cuba, aux États-Unis, au Mexique et en République dominicaine.

Finalement, afin de permettre aux Canadiens de voyager à travers le pays et de multiplier les opportunités de correspondance vers l'international, Air Transat opérera aussi des vols intérieurs entre Montréal, Québec, Toronto et Vancouver.

En ce qui concerne l'Europe, Air Transat proposera progressivement des vols directs entre Montréal et la France, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. S'ajouteront à cette programmation des vols directs au départ de Toronto vers le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas, l'Irlande et l'Italie ainsi qu'au départ de Québec vers la France.

Il est important de rappeler que si la situation devait évoluer et forcer la compagnie à modifier son programme de vols, les clients touchés par une annulation seraient admissibles à un remboursement.

Pour se laisser inspirer et obtenir tous les détails sur les liaisons offertes, les voyageurs sont invités à visiter la page dédiée sur le site Web d'Air Transat.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée 2e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57e toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

