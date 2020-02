Air Transat dévoile son programme estival 2020 au départ de Québec

Le transporteur consolide sa position de spécialiste des voyages vacances avec une offre diversifiée vers l'Europe, le Sud et les États-Unis

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Air Transat, nommée meilleure compagnie aérienne vacances au monde en 2019 par Skytrax, est heureuse de présenter aux voyageurs de la région de Québec son programme estival 2020. Le transporteur offrira cet été un total de 46 vols par semaine vers l'Europe, le Sud et les États-Unis au départ de Québec, incluant quatre vols directs vers Paris et une nouvelle liaison directe vers Fort Lauderdale.

Les destinations européennes toujours à l'honneur

Au départ de Québec, Air Transat offrira cet été quatre vols directs par semaine vers Paris, comparativement à trois à l'été 2019. Le transporteur maintiendra aussi quatre vols par semaine entre Québec et Montréal, permettant ainsi une correspondance vers Athènes (Grèce), Barcelone (Espagne), Bordeaux (France), Bruxelles (Belgique), Copenhague (Danemark), Lisbonne (Portugal), Londres (Angleterre), Lyon (France), Madrid (Espagne), Malaga (Espagne), Marseille (France), Nantes (France), Nice (France), Porto (Portugal), Rome (Italie), Toulouse (France) et Venise (Italie).

S'évader vers les destinations soleil toute l'année avec Air Transat

Les vacances au soleil demeurent populaires même pendant la saison estivale. C'est pourquoi le transporteur proposera respectivement un vol direct par semaine vers Cancun (Mexique), Punta Cana (République dominicaine) et, pour la première fois, Fort Lauderdale (États-Unis) au départ de Québec.

Rappelons qu'Air Transat a accueilli, l'année dernière, ses premiers Airbus A321neoLR. Combinés à sa flotte de gros porteurs, ces appareils permettent d'augmenter considérablement la flexibilité de la compagnie en multipliant les possibilités de liaisons vers l'Europe, le Sud et les États-Unis ainsi que les correspondances au départ des grands aéroports canadiens. Les voyageurs en ressortent gagnants, avec davantage d'options de vacances et des fréquences accrues vers les destinations de leur choix.

L'EUROPE AU DÉPART DE QUÉBEC

VILLE - Pays Nb de vols directs Nb de vols avec

correspondance à Montréal PARIS - France 4 7 BORDEAUX - France - 1 NANTES - France - 2 NICE - France - 1 MARSEILLE - France - 2 TOULOUSE - France - 3 LYON - France - 3 LONDRES - Angleterre - 2 BARCELONE - Espagne - 2 MADRID - Espagne - 2 MALAGA - Espagne - 1 ROME - Italie - 2 VENISE - Italie - 2 LISBONNE - Portugal - 2 PORTO - Portugal - 3 ATHÈNES - Grèce - 1 BRUXELLES - Belgique - 2 COPENHAGUE - Danemark - 1 Total 4 39

LE SUD ET LES ÉTATS-UNIS AU DÉPART DE LA VILLE DE QUÉBEC

VILLE - Pays Nb de vols directs SUD CANCUN - Mexique 1 PUNTA CANA - République dominicaine 1 ÉTATS-UNIS FORT LAUDERDALE - Floride 1 Total 3

VOLS INTÉRIEURS

Segment Nb de vols directs Montréal-Québec 4 Québec-Montréal 4 Montréal-Toronto 16 Montréal-Vancouver 7 Montréal-Calgary 4 Total 35

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

