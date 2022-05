Air Transat dévoile son ambitieux programme hiver 2022-2023

L'entreprise diversifie et enrichit son offre hivernale vers le Sud, les États-Unis et l'Europe tout en mettant à profit son réseau grandissant

MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2021 selon Skytrax, est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle diversifie et enrichit son offre internationale pour l'hiver 2022-2023. Pour la première fois de son histoire, elle proposera plus de 350 destinations à travers le monde dont une cinquantaine seront desservies par ses appareils et quelque 300 autres par le biais de son offre exclusive d'interligne virtuel, connectair par Air Transat, ainsi que ses ententes de partage de codes.

« Nos clients veulent voyager et ils en ont besoin, indique Michèle Barre, vice-présidente Programme, gestion du revenu et tarification d'Air Transat. Notre réponse à leurs attentes est unique, de qualité et riche en choix. Nous proposons pour l'hiver prochain un éventail sans précédent de destinations sur quatre continents en continuant à développer et solidifier notre réseau aérien. »

Air Transat poursuit ainsi sa croissance au Québec tout en consolidant sa position en Ontario et dans les provinces Atlantiques avec des vols vers les Caraïbes, le Mexique, l'Amérique centrale et du Sud, les États-Unis, le Canada et l'Europe.

Du soleil à volonté : plus d'options sur le Sud depuis Montréal et Toronto

Air Transat offrira des vols directs au départ de huit villes au pays, soit Montréal, Québec, Toronto, Ottawa, Hamilton, London, Halifax et Moncton. En complément à son offre aérienne vers le Sud, Air Transat proposera également aux vacanciers une sélection de forfaits dans plus de 290 propriétés.

Au départ de Montréal, Air Transat augmentera sa présence vers le Sud, notamment en Colombie, au Costa Rica, au Mexique vers Puerto Vallarta et Cancun ainsi qu'en République dominicaine, vers Punta Cana. Elle opérera également des vols directs vers la Guadeloupe, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, la Martinique, le Panama, les Caraïbes et le Salvador sans oublier Cuba où le vol direct vers la Havane reprend notamment du service.

Les voyageurs en partance de Toronto auront aussi l'embarras du choix pour profiter du chaud soleil et des plages du Sud. Air Transat proposera des vols directs vers la Colombie, le Costa Rica, Cuba, les États-Unis, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Panama, la République dominicaine et Saint-Martin.

Depuis Québec, ce sont 9 destinations soleil qui seront accessibles en vol direct à Cuba, au Mexique et en République dominicaine.

Fréquences hebdomadaires - Sud

Destination Au départ de Montréal Au départ de Québec Au départ de Toronto ACAPULCO - Mexique 1



CANCUN - Mexique 14 5 10 CARTAGENA - Colombie 3

2 CAYO COCO - Cuba 4 2 3 FORT-DE-FRANCE- Martinique 2



GUANACASTE - Costa Rica 3

3 HAVANA - Cuba 3



HOLGUIN - Cuba 3 1 4 LA ROMANA - République dominicaine 1

1 MONTEGO BAY - Jamaïque 3

6 POINTE-A-PITRE - Guadeloupe 2



PORT-AU-PRINCE - Haïti 1



PUERTO PLATA - République dominicaine 4 1 4 PUERTO VALLARTA - Mexique 5 1 2 PUNTA CANA - République dominicaine 12 5 10 RIO HATO - Panama 2

2 SAMANA - République dominicaine 4 1 2 SAN JOSE - Costa Rica 3

3 SAN JUAN - Puerto Rico 1

1 SAN SALVADOR - Salvador 1



SANTA CLARA - Cuba 3 2 2 ST MAARTEN - St Martin 2

1 VARADERO - Cuba 4 2 4

Forte augmentation de l'offre vers les États-Unis

Air Transat poursuit également son ambitieux développement sur le marché américain et annonce une forte augmentation de son offre au départ de Montréal vers Fort Lauderdale, Miami et Orlando et reprendra ses vols directs vers Tampa. Elle maintiendra également sa liaison avec la Nouvelle Orléans et annualisera celle avec Los Angeles.

Fréquences hebdomadaires - États-Unis

Destination Au départ de Montréal Au départ de Québec Au départ de Toronto FORT LAUDERDALE - Floride 9 5 7 LOS ANGELES - Californie 3



MIAMI - Floride 5



NOUVELLE ORLÉANS - Louisiane 2



ORLANDO - Floride 6 2 4 TAMPA - Floride 2





L' Europe facilement accessible - Londres à l'année longue au départ de Montréal et Marseille pour les fêtes

En ce qui concerne l'Europe, Air Transat proposera des vols directs entre Montréal et la France, le Portugal et l'Espagne ainsi que l'Angleterre alors qu'elle annualisera son vol vers Londres. Notons aussi qu'elle offrira désormais ses vols sans escale vers Marseille jusqu'à la période des fêtes, soit jusqu'au 8 janvier 2023, et le lendemain pour le vol sur Montréal.

S'ajouteront à cette programmation des vols directs au départ de Toronto vers le Royaume-Uni, le Portugal, les Pays-Bas, l'Écosse et l'Italie ainsi qu'au départ de Québec vers la France.

Fréquences hebdomadaires - Europe

Destination Au départ de Montréal Au départ de Québec Au départ de Toronto FARO - Portugal



1 GLASGOW - Royaume-Uni



2 LISBONNE - Portugal 2

2 LONDRES - Royaume-Uni 3

7 MALAGA - Espagne 2



MANCHESTER - Royaume-Uni



2 MARSEILLE - France 2



PARIS - France 12 1

PORTO - Portugal



1

Au Canada

Air Transat opérera aussi des vols intérieurs entre Montréal et Toronto ainsi qu'entre Montréal et Vancouver.

Fréquences hebdomadaires - Domestique

Destination Nombre de vols MONTRÉAL-TORONTO 7 MONTRÉAL-VANCOUVER 6

Expansion du réseau mondial

Afin de permettre aux Canadiens de simplifier leur itinéraire de voyage et de multiplier les possibilités de correspondance vers l'international, Air Transat bonifie son offre avec des partenaires de confiance dans le cadre de ses accords de partage de codes ainsi que son service d'interligne virtuel, connectair par Air Transat. Au total, ce sont plus de 350 destinations qui sont disponibles à la réservation.

La plateforme innovatrice connectair par Air Transat permet aux voyageurs de combiner les vols d'Air Transat avec ceux de 7 partenaires aériens vers plus de 240 destinations supplémentaires accessibles en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique centrale et du Sud ainsi qu'au Canada.

Le programme hiver 2022-2023 présenté est disponible à la vente dès aujourd'hui sur les sites internet airtransat.com et transat.com et auprès de tous les distributeurs de produits voyages. Des nouveautés seront dévoilées d'ici quelques semaines ; rendez-vous en juin !

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Marie-Christine Pouliot, Conseillère principale, relations publiques et marketing, [email protected]