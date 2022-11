AIR MILESMD annonce une prolongation de contrat de plusieurs années avec Shell Canada

TORONTO, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES, le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, annonce le renouvellement d'un contrat de plusieurs années avec Shell Canada (« Shell »), une société énergétique intégrée, et partenaire initial du Programme de récompense AIR MILES.

Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles sur leurs achats de carburant automobile, de produits de consommation courante et de lavages de voiture effectués dans les stations-service Shell participantes partout au Canada. Au cours de la dernière décennie de son partenariat avec Shell, AIR MILES a octroyé des milliards de milles à ses adhérents.

« La continuité du partenariat entre Shell et AIR MILES témoigne de la valeur durable qu'apporte notre collaboration au secteur de la mobilité grand public au Canada », a affirmé Shawn Stewart, président, Programme de récompense AIR MILES. « Nous sommes impatients d'offrir une solution de fidélisation ouverte et accessible qui viendra appuyer les objectifs commerciaux de Shell. »

« En tant que leader mondial de la mobilité, Shell a pour mission d'améliorer les parcours de vie », a déclaré Kent Martin, directeur général de Shell Canada Mobility. « Nous sommes heureux de prolonger notre partenariat de plusieurs décennies avec AIR MILES pour offrir aux clients de Shell des offres de fidélisation pertinentes et personnalisées par le biais d'une sélection évolutive de carburants haut de gamme, de commerces de proximité et d'options de lavage de voitures. »

Grâce à ce renouvellement de partenariat, Shell Canada et AIR MILES aident les adhérents à transformer l'argent qu'ils dépensent sur le carburant, les produits de commerce de proximité et les lavages d'auto en récompenses convoitées. De plus, les adhérents peuvent obtenir un petit répit à la pompe en recevant du carburant gratuit dans les établissements Shell d'un bout à l'autre du pays lorsqu'ils utilisent des milles Argent pour leurs achats.

Pour en savoir plus au sujet du Programme de récompense AIR MILES et accéder à des offres personnalisées de Shell et plus encore, visitez www.airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, avec des millions de comptes adhérents actifs. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, visitez www.airmiles.ca.

