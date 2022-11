AIR MILES s'associe à Tokens.com et au Metaverse Group pour devenir le premier programme de fidélisation indépendant du métavers

Le nouveau modèle de partenariat stratégique offre une occasion unique au programme de fidélisation original de la coalition canadienne d'étendre sa portée et de créer de nouvelles solutions innovantes pour les marques et les consommateurs dans un univers Web3.

TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILESMD est ravi d'annoncer qu'il s'est associé à Tokens.com et au Metaverse Group pour devenir le premier programme de fidélisation indépendant du métavers. Ce nouveau modèle de partenariat permettra à AIR MILES de créer de nouveaux canaux novateurs permettant aux marques partenaires de se connecter avec les consommateurs, tout en étendant la portée du programme dans le monde numérique.

Les milles AIR MILES sont actuellement émis par plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de points de vente au détail et de services dans tout le pays. L'ampleur et la portée de ses modèles de partenariat existants, combinés à l'engagement des millions de Canadiens qui ont la carte AIR MILES dans leur portefeuille ou l'application sur leur téléphone, placent le programme dans une position unique pour tirer parti de ce nouveau partenariat afin d'étendre sa portée et son impact dans le métavers.

« En tant qu'organisation, nous explorons toutes les possibilités de créer des liens significatifs entre les marques avec lesquelles nous nous associons et les clients qui s'engagent avec AIR MILES chaque jour, y compris l'expansion de nos modèles de partenariat dans un monde plus ouvert et plus flexible. Ce modèle de partenariat, le premier du genre, représente pour nous une occasion unique de créer de nouveaux canaux passionnants permettant aux marques d'entrer en contact avec les consommateurs, de présenter de nouvelles possibilités de récompenses pour les adhérents et de développer de nouvelles communautés dans un univers Web3 », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Avec Tokens.com et Metaverse Group, nous sommes enthousiastes et motivés à l'idée d'exploiter l'énorme potentiel du métavers et d'apporter de nouvelles solutions innovantes aux marques et aux clients du monde entier. »

« Tokens.com est un chef de file de l'écosystème Web3 et nous sommes fiers d'ajouter à notre liste de clients la principale société de récompenses de fidélisation du Canada, AIR MILES », a déclaré Andrew Kiguel, cofondateur et PDG de Tokens.com. « Notre capacité à fournir des stratégies Web3 novatrices nous permet de continuer à travailler avec les marques les plus importantes d'Amérique du Nord et de promouvoir l'adoption du Web3 dans tous les secteurs. »

« Metaverse Group est ravi de s'associer à un programme de fidélisation aussi novateur qu'AIR MILES. Il y a tellement d'occasions uniques de créer de la valeur à la fois pour les clients de Metaverse Group et pour les clients d'AIR MILES. Web3 offre des possibilités infinies aux marques pour créer des offres nouvelles et intéressantes en utilisant des récompenses telles que les AIR MILES », a indiqué Lorne Sugarman, PDG du Metaverse Group.

Grâce à ce nouveau partenariat avec Tokens.com et Metaverse Group, AIR MILES est maintenant en mesure de permettre aux partenaires d'émettre des milles dans le métavers, offrant ainsi une toute nouvelle façon pour les adhérents AIR MILES d'accumuler des milles lorsqu'ils s'engagent avec des marques. AIR MILES communiquera bientôt plus de détails sur ces nouvelles possibilités. En attendant, les marques qui souhaitent participer à ce nouveau chapitre passionnant de l'histoire d'AIR MILES peuvent nous contacter ici.

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, avec des millions de comptes adhérents actifs. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de points de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la souplesse et le choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES dans les établissements partenaires participants. Pour en savoir plus, visitez www.airmiles.ca .

À propos de Tokens.com

Tokens.com Corp est une société cotée en bourse qui investit dans des actifs web3 et crée des entreprises web3. La société se concentre sur trois secteurs d'activité : i) le jalonnement en crypto, ii) le métavers et iii) les jeux en crypto (play-to-earn). Tokens.com possède des actifs numériques et des entreprises d'exploitation dans chacun de ces trois segments.

Les opérations de jalonnement ont lieu au sein de Tokens.com. Les activités de métavers se déroulent au sein d'une filiale appelée Metaverse Group. Les activités de jeux cryptographiques sont menées par la filiale Hulk Labs. Ces trois entreprises sont liées par l'utilisation de la technologie de chaîne de blocs et sont liées à des macro-tendances à forte croissance au sein de web3. Grâce au partage des ressources et de l'infrastructure entre ces secteurs d'activité, Tokens.com est en mesure de faire croître efficacement ces entreprises, de leur création à la génération de revenus.

Pour en savoir plus, visitez Tokens.com.

Tenez-vous au courant des développements de Tokens.com et rejoignez nos communautés en ligne sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

À propos de Metaverse Group

Metaverse Group est une société de technologie web3 dont les produits et services donnent vie aux entreprises dans des environnements web3, notamment les métavers, les NFT et la prochaine génération du commerce de détail, ecomm3. Nous intégrons des solutions technologiques web3 à une agence de marketing web3 et à des services de développement immobilier virtuel, afin que nos clients puissent s'approprier ecomm3, attirer de nouveaux publics et être les premiers à agir.

Le fait que nous possédions plus de 750 parcelles de terrain virtuel et que nous entretenions des relations avec différents métavers et acteurs du secteur nous permet de proposer des solutions de pointe qui ont été reconnues par CNBC, Forbes, The Economist et le Wall Street Journal. Tokens.com, une société cotée en bourse, est le propriétaire majoritaire de Metaverse Group.

Pour en savoir plus, visitez https://metaversegroup.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles ainsi que les objectifs, stratégies, croyances et intentions de la direction. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « peut », « sera », « planifier », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention » et d'autres mots similaires faisant référence à des événements et résultats futurs. Les déclarations prévisionnelles sont fondées sur les opinions et les attentes actuelles de la direction. Toutes les informations prévisionnelles sont intrinsèquement incertaines et soumises à une variété d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, y compris la nature spéculative des cryptomonnaies, comme décrit plus en détail dans nos dépôts de titres disponibles sur www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles et nous vous mettons en garde contre le fait de vous y fier indûment. Nous n'assumons aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, sauf si la loi applicable l'exige.

