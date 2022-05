En tant que partenaire officiel de Canada's Got Talent, AIR MILES aide les demi-finalistes - et les fans - à se rapprocher de leurs rêves avec l'annonce du grand prix et le lancement de deux concours destinés aux téléspectateurs.



TORONTO, le 3 mai 2022 /CNW/ - Pendant la diffusion nationale de l'émission Canada's Got Talent ce soir, le Programme de récompense AIR MILES, partenaire de voyage officiel, annonce l'ajout de 100 000 milles RêvesMC AIR MILES au grand prix de cette saison et invite les demi-finalistes de l'émission à penser à la destination de rêve qu'ils peuvent atteindre grâce à leurs talents.

Gagner 100 000 milles Rêves équivaut à obtenir environ 200 vols aller-retour de Toronto à Londres, en Angleterre, ce qui signifie que le gagnant n'aura plus jamais à manquer une répétition, une séance d'enregistrement ou une date de tournée. Avec les 100 000 milles Rêves offerts par AIR MILES - qui est dédié au soutien du talent canadien - le gagnant de Canada's Got Talent aura la possibilité de réaliser ses rêves, peu importe où ils le mèneront*.

« Tout au long de la saison, il a été fabuleux de voir ces concurrents démontrer leur talent avec tant de cœur », a déclaré Lindsay Ell, animatrice de Canada's Got Talent. « En tant qu'interprète et artiste, je sais que le fait de recevoir 100 000 milles Rêves est un atout qui fera la différence pour le gagnant de Canada's Got Talent. Qu'il s'agisse d'utiliser les milles pour effectuer un voyage qui déclenche l'inspiration d'un futur projet ou pour se déplacer à son prochain concert, AIR MILES aide le gagnant à atteindre le prochain jalon de sa carrière. »

Mais ce n'est pas tout! Afin d'insuffler l'énergie de la demi-finale de Canada's Got Talent aux millions de Canadiens qui ont l'appli AIR MILES sur leur téléphone ou la carte AIR MILES dans leur portefeuille, AIR MILES est ravi de lancer deux concours pour donner aux téléspectateurs une chance de prendre part à l'effervescence et de gagner les mêmes prix incroyables présentés dans l'émission de ce soir.

« AIR MILES est heureux de bonifier le grand prix de l'émission Canada's Got Talent avec 100 000 milles Rêves et doublement heureux de donner aux adhérents la chance de gagner la même chose », a déclaré Rachel MacQueen, vice-présidente principale de marketing, Programme de récompense AIR MILES. « Notre Programme est conçu pour aider les Canadiens à réaliser leurs rêves, grands ou petits, et nous sommes ravis d'aider le gagnant de Canada's Got Talent et un adhérent chanceux à se rapprocher de ces rêves. »

Avec le concours AIR MILES Voyage de rêve, AIR MILES veut être le partenaire de voyage officiel du prochain voyage des téléspectateurs de Canada's Got Talent. » Les amateurs de l'émission ont une chance de gagner 100 000 milles Rêves AIR MILES pour transformer leurs rêves en destinations - de l'Italie à Dubaï, de la Grèce à Hawaï, de l'Australie aux îles Fidji, ou partout ailleurs. Offrant plus de choix, de souplesse et de transparence, le nouveau Vols AIR MILES rend la réservation de vols plus gratifiante que jamais auparavant. Pour participer, les adhérents doivent simplement nous dire où ils iraient avec 100 000 miles AIR MILES et remplir le formulaire de participation en ligne à airmiles.ca/ConcoursVoyageDeRêve pour être automatiquement inscrits et courir la chance de gagner. Il y a aussi une offre exclusive pour les adhérents AIR MILES OnyxMD pour obtenir 10 fois les participations. Le concours prend fin le 24 mai 2022. Aucun achat requis. Le gagnant sera sélectionné par tirage au sort. Les adhérents peuvent se rendre à airmiles.ca/ConcoursVoyageDeRêve pour consulter le règlement complet du concours.

En plus de rapprocher les téléspectateurs de leurs aventures de rêve, AIR MILES lance également le concours AIR MILES Bourré de talent. AIR MILES aide les demi-finalistes à se rendre au concours avec de l'allure grâce à des articles du catalogue AIR MILES, y compris une valise Winfield™ moyenne de Samsonite (bleu) chargée d'une tablette Tab S8 Ultra de Samsung; une machine à café et à espresso Nespresso Vertuo Next par De'Longhi (chrome); un haut-parleur portatif BluetoothMD Extra Bass™ XB33 de SonyMD (bleu); un chargeur portatif PowerCore III 10K d'Anker (noir); et ensemble d'articles - chandail, sac de voyage, porte-passeport, tuque et étiquette de bagage comarqués AIR MILES et Canada's Got Talent. Les adhérents ont maintenant la possibilité de gagner le même ensemble de prix en accédant à l'appli AIR MILES pour sélectionner et soumettre l'article qu'ils adoreraient trouver dans leur valise. La valeur au détail approximative est de 2 401,97 $. Le concours prend fin le 16 mai 2022. Aucun achat requis.

Canada's Got Talent est diffusé les mardis à 20 h (HE/HP) sur Citytv et à Citytv.com. Regardez la finale de la saison le 17 mai pour savoir qui repartira avec le titre et le grand prix!

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca.

À propos de Lindsay Ell

Totalisant plus de 200 millions d'écoutes dans le monde durant sa carrière, la Canadienne Lindsay Ell est devenue l'une des voix féminines les plus célèbres de la musique country. Reconnue comme l'une des jeunes artistes les plus captivantes et talentueuses (selon Forbes), Lindsay Ell compte deux chansons classées numéro 1 au Canada (« Criminal » et « wAnt me back »), une aux États-Unis aux côtés de Brantley Gilbert (« What Happens In A Small Town ») et a célébré en 2021 sa troisième victoire consécutive aux CCMA Awards. Ell a été nominée aux ACM Awards : meilleure nouvelle chanteuse (2019 et 2020) et événement musical de l'année (2020), aux CMT Awards : Social Superstar (2015), vidéo collaborative de l'année (2019), aux CMA Awards : événement musical de l'année (2019), aux prix JUNO : Album country de l'année (2021) et aux CCMA Awards (18 nominations). Au-delà de ses réalisations musicales maintes fois primées, Ell s'est fait un nom en tant qu'animatrice de télévision talentueuse, d'abord comme co-animatrice des CCMA Awards en 2021 et comme animatrice de l'émission à succès Canada's Got Talent sur Citytv. Avec beaucoup plus à venir cette année de la part de cette talentueuse artiste primée, les fans peuvent être certains que ce n'est que le début pour Lindsay Ell de Calgary.

Note aux rédacteurs

Canada's Got Talent (MC ©2022. Maidmetal Ltd & Fremantle) est réalisé par Fremantle, SYCO Entertainment, McGillivray Entertainment Media Inc, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Media. Créée par Simon Cowell, la franchise Got Talent détient le titre de format de télé-réalité le plus populaire de tous les temps selon Guinness World Records. Et maintenant, les candidats canadiens peuvent de nouveau tenter de devenir célèbres et d'entendre le bouton magique - le Golden Buzzer.

* Toutes les récompenses offertes sont soumises aux conditions générales du Programme de récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou retirées sans préavis. Pour obtenir des vols-récompenses, vous devez avoir obtenu suffisamment de milles Rêves dans votre compte d'adhérent. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. L'adhérent est tenu de payer les suppléments, les taxes et tous les autres frais liés aux vols-récompenses. Pour les vols-récompenses, il est possible qu'une période minimale s'applique aux réservations ou qu'elles soient assujetties à la disponibilité auprès des compagnies aériennes participantes. Les modifications, les annulations et les remboursements de billets d'avion suivent les règles tarifaires de la compagnie aérienne qui effectue la réservation et peuvent faire l'objet de frais supplémentaires. Pour connaître les modalités complètes, veuillez consulter les conditions générales du Programme en vigueur à airmiles.ca.

