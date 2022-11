S'adressant à toutes les marques, AMP Média offre un impact et une efficacité médiatique accrus grâce à une compréhension sophistiquée et une attribution en boucle fermée, le tout appuyé par plus de 30 ans de données

TORONTO, le 3 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Programme de récompense AIR MILESMD déploie officiellement la version bêta de sa nouvelle plateforme de services média AMP Média par AIR MILES. AIR MILES a graduellement mis en place les services AMP Média et déjà généré des revenus par l'entremise d'une multitude de clients. Le Programme déploie maintenant la plateforme à plus grande échelle en tant que solution de rechange robuste aux plateformes de publicité numérique générales qui ne savent pas mesurer de façon précise l'attribution des ventes.

AMP Média permet aux marques ambitieuses de toutes tailles d'exploiter la capacité de 30 ans de données pour générer un plus grand impact aux points de contact et créer des solutions publicitaires plus efficaces, tout cela avec la capacité de mesurer l'attribution des ventes directes et d'augmenter le rendement sur le total des dépenses marketing. AIR MILES a conçu AMP Média avec le souci de la protection continue des données et de la vie privée du consommateur, tout en offrant une expérience d'utilisateur fluide appuyée par les messages marketing les plus pertinents. L'utilisation des données par AMP Média aux fins des services média est effectuée dans le respect de la Politique de confidentialité d'AIR MILES .

Avec plus de 30 ans d'activité dans le secteur de la fidélisation des consommateurs et de la vente au détail, AIR MILES possède une expertise inégalée en ce qui concerne la motivation derrière les habitudes de consommation des Canadiens. AMP Média permet d'accéder à des données authentifiées et à une compréhension sophistiquée du public afin de permettre aux entreprises d'accélérer leurs objectifs stratégiques, d'accroître leur impact marketing et de créer des expériences personnalisées et efficaces pour les clients. À l'heure où les marques ont de la difficulté à boucler la boucle en matière de mesure et d'efficacité du marketing, AMP Média vient précisément combler ce besoin.

« Nous sommes emballés de lancer la prochaine phase de nos modèles de service novateurs avec AMP Média », a déclaré Shawn Stewart, président, Programme de récompense AIR MILES. « Forts de plus de 30 ans de données, nous jouissons d'une position unique pour offrir une solution publicitaire privilégiée aux entreprises qui cherchent à augmenter leur rendement sur le capital investi et à obtenir une visibilité complète de l'impact de chaque dollar dépensé en marketing. Il s'agit d'une étape importante pour AIR MILES alors que nous continuons de faire évoluer et d'accroître notre programme afin qu'il soit de plus en plus ouvert et flexible. »

Le réseau de partenariats d'AIR MILES couvre 80 % de toutes les dépenses des consommateurs, ce qui permet à AMP Média de se positionner comme un puissant levier pour que les marques puissent atteindre des segments de publics hautement réceptifs à l'aide de solutions publicitaires dynamiques. Ces segments de publics totalisent plus de neuf millions d'adhérents et plus de cinq millions d'utilisateurs numériques actifs dans presque toutes les catégories de vente au détail.

« Dans le monde hautement personnalisé dans lequel nous vivons, il est primordial que les entreprises possèdent une compréhension profonde de leur consommateur - et les données authentifiées sont l'élément différenciateur qui détermine l'efficacité avec laquelle il est possible d'y parvenir », affirme Rick Neuman, directeur de la technologie, Programme de récompense AIR MILES. « Avec plus de 100 canaux de données et plus de 250 modèles d'apprentissage automatique, la vaste compréhension de notre équipe quant à la meilleure façon d'appliquer ces données nous permet de bonifier notre plateforme de services média. Nos services de pointe en matière de données et de mesures viennent boucler la boucle pour les marques qui cherchent à prédire et à mesurer l'efficacité de leurs investissements marketing de manière plus précise. »

AMP Média s'adresse aux marques de toutes les tailles. Cette nouvelle offre témoigne de l'engagement d'AIR MILES à proposer aux marques de toutes les catégories un avantage concurrentiel marqué quand vient le temps d'augmenter leurs contacts avec les consommateurs, autant en magasin qu'en ligne.

Pour en apprendre davantage sur AMP Média et pour prendre part à cette phase bêta du service, visitez ampmedianetwork.ca dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Comptant des millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.airmiles.ca .

