AIR MILES(md) et Samsung élargissent leur partenariat, offrant aux adhérents encore plus de façons d'obtenir des milles sur les appareils mobiles dernier cri

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES et Samsung Canada sont heureux d'annoncer aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat. Coïncidant avec le lancement des précommandes des produits de la gamme Samsung Galaxy S20 5G tant attendue, la toute dernière gamme d'appareils mobiles de Samsung Canada, les adhérents AIR MILES et les adeptes des produits Samsung peuvent maintenant obtenir des milles à l'achat de produits mobiles à la fine pointe de la technologie. Cela comprend les téléphones intelligents et tablettes Samsung, en plus des produits de technologie prêt-à-porter et des accessoires offerts à Samsung.com/ca.

« L'élargissement du partenariat entre AIR MILES et Samsung témoigne du pouvoir de l'union de deux marques chefs de file lorsque vient le temps de trouver de nouvelles façons de récompenser les Canadiens pour l'achat et l'utilisation des produits qu'ils aiment », dit Blair Cameron, président du Programme de récompense AIR MILES. « Nous sommes emballés d'apporter au programme une amélioration profitable et pertinente qui reflète le mode de vie de nos adhérents et leur permet de se récompenser plus rapidement. »

« Nous sommes emballés de travailler avec AIR MILES pour améliorer encore plus l'expérience des clients de Samsung », dit Steven Cull, directeur de la gestion et de la stratégie des produits mobiles de Samsung Electronics Canada. « Grâce à l'élargissement de notre partenariat, les Canadiens pourront être récompensés avec tout l'écosystème de Samsung Galaxy. Les adhérents AIR MILES obtiendront des milles avec l'utilisation de Samsung Pay sur leurs appareils Galaxy ainsi qu'à l'achat d'appareils mobiles, de tablettes, de produits de technologie prêt-à-porter et d'accessoires Samsung. »

Les adhérents obtiennent maintenant 1 mille par tranche de 20 $ dépensés sur des appareils mobiles, y compris les téléphones intelligents et les tablettes ainsi que les produits de technologie prêt-à-porter et les accessoires achetés en ligne à Samsung.com/ca. Ces améliorations sont au cœur de l'expansion du partenariat qui continuera de permettre aux adhérents d'obtenir des milles avec l'appli Samsung Pay et d'utiliser des milles pour l'achat de produits Samsung en passant par le catalogue d'articles divers AIR MILES.

Depuis 1992, AIR MILES n'a cessé d'évoluer pour répondre aux demandes des adhérents au pays, en leur offrant une expérience précieuse et pertinente toute simple qui leur permet d'obtenir et d'utiliser facilement des milles pour mettre la main sur des récompenses qui leur tiennent à cœur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.airmiles.ca.

À propos de Samsung Electronics Canada inc.

Samsung Electronics Canada encourage les Canadiens à atteindre tout leur potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent de l'innovation et un design unique dans tous les aspects de leur vie connectée. L'entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle, des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2019, Samsung s'est classée au palmarès des « Marques les plus admirées » au Canada du sondage de la firme Léger sur la réputation d'entreprises. Liste des « Meilleures marques au monde ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire d'initiatives primées, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.com/ca_fr.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Avec près de 11 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 marques canadiennes, internationales et en ligne de premier plan, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le Canada. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir de formidables récompenses comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; grâce à Argent AIR MILES, les adhérents peuvent aussi utiliser leurs milles instantanément en ligne ou en magasin chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.airmiles.ca.

