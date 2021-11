Les adhérents peuvent lier n'importe quelle carte Mastercard émise au Canada à leur numéro d'adhérent et obtenir des milles auprès de marques comme SubwayMD, Indigo.ca, Boston Pizza et bien d'autres!

TORONTO, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Dans la continuité de la refonte de sa marque et des améliorations promises, le Programme de récompense AIR MILESMD est heureux d'annoncer le lancement des Offres à la carte. Les adhérents pourront réaliser leurs rêves plus vite en liant n'importe quelle carte Mastercard émise au Canada à leur carte AIR MILES pour profiter de belles offres auprès de marques prisées. En voilà une bonne nouvelle!

Dès le 2 novembre 2021 et pour une durée limitée, les adhérents pourront obtenir des milles en prime sur leurs achats admissibles chez certains commerçants, le tout sans avoir à présenter leur carte AIR MILES!

Cette nouvelle promotion alléchante s'appuie sur des offres de marques prisées des Canadiens, comme SubwayMD, Indigo.ca, Boston Pizza, Mary Brown's Chicken, VIA Rail, Kernels, The Shoe Company, Frank and Oak et Queues de Castor.

En trois étapes simples, AIR MILES vous permet d'atteindre votre prochaine récompense plus vite et plus facilement.

Liez vos cartes : Rendez-vous au www.airmilesalacarte.ca pour lier votre carte Mastercard émise au Canada à votre numéro d'adhérent AIR MILES.

Rendez-vous au www.airmilesalacarte.ca pour lier votre carte Mastercard émise au à votre numéro d'adhérent AIR MILES. Magasinez les offres : Profitez d'offres à durée limitée en réglant vos achats admissibles avec votre carte de crédit liée chez les marques participantes.

Profitez d'offres à durée limitée en réglant vos achats admissibles avec votre carte de crédit liée chez les marques participantes. Récoltez les récompenses : Voyez les milles en prime s'accumuler et rapprochez-vous de votre prochaine récompense.

De plus, les adhérents qui relient leur carte Mastercard BMO AIR MILES accumulent davantage grâce aux milles de base qu'ils obtiennent déjà à chaque achat, en plus des milles en prime des Offres à la carte!

« Notre nouveau programme Offres à la carte propose aux adhérents une toute nouvelle façon d'obtenir des milles auprès de grandes marques prisées des Canadiens », affirme Blair Cameron, président et directeur général du Programme de récompense AIR MILES. « Des initiatives comme les Offres à la carte viennent réitérer l'engagement d'AIR MILES à proposer aux Canadiens un programme de fidélisation amélioré qui offre plus de choix, de souplesse et de valeur que jamais auparavant. »

Pour lier votre carte et découvrir les offres à durée limitée disponibles dans votre région, rendez-vous au www.airmilesalacarte.ca.

Avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, soit environ deux tiers des ménages canadiens, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au pays. Les adhérents AIR MILES peuvent obtenir des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour utiliser des milles Argent AIR MILES instantanément, en ligne ou en magasin, chez les partenaires participants.

