AIR MILES ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT NATIONAL AVEC DOLLARAMA

Les nouvelles améliorations apportées au Programme de récompense AIR MILES offrent aux adhérents une gamme étendue de possibilités d'obtenir des milles et de magasiner intelligemment.

TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Dans la foulée du succès de l'acquisition par BMO du Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) le mois dernier, accompagné d'un engagement à revigorer le programme de fidélisation le plus connu au Canada, AIR MILES a annoncé aujourd'hui la première d'une série d'améliorations au Programme, notamment un nouveau partenariat avec Dollarama, le principal détaillant canadien à bas prix, et une façon novatrice pour les adhérents d'obtenir des milles en prime en numérisant des reçus.

Face à la hausse des prix, à l'inflation et l'incidence sur le coût de la vie, les Canadiens se tournent vers les programmes de fidélisation afin d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour chaque dollar dépensé en produits de qualité. Dollarama compte plus de 1 500 magasins à travers le pays, et ce partenariat, qui débute le 7 août, offrira aux adhérents AIR MILES une expérience de cumul à valeur ajoutée chez un détaillant à bas prix connu et s'inscrit dans l'engagement d'AIR MILES d'ajouter continuellement de nouveaux partenaires à la vaste coalition et d'investir dans de nouvelles façons pour les adhérents d'accumuler et d'échanger des milles.

Par ailleurs, AIR MILES a annoncé une façon novatrice pour les adhérents d'obtenir des milles en prime sur des produits du quotidien chez certaines grandes épiceries grâce à Reçus AIR MILES. Cette fonctionnalité, lancée au Canada atlantique avec des plans de déploiement à l'échelle nationale, permet aux adhérents de prendre une photo de leur reçu d'épicerie admissible dans l'appli AIR MILES dans les 14 jours afin d'obtenir des milles en prime sur les achats admissibles.

« Notre promesse aux Canadiens, surtout en cette période économique difficile, est d'offrir les moyens les plus souples et les plus étendus d'obtenir des milles sur les achats courants », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Ces annonces sont les premières d'une longue série au cours des prochains mois qui devraient donner un coup de neuf au Programme de récompense AIR MILES et permettre aux Canadiens de tirer le meilleur de chaque dollar dépensé. »

Pour accentuer ces possibilités et d'autres encore d'accumuler et d'utiliser des milles, AIR MILES a récemment lancé sa campagne de marketing VOTRE MONDE EN MILLES. Cette opération publicitaire met en lumière les cinq principales façons d'obtenir des milles auprès de centaines de détaillants et de fournisseurs de services de premier plan au Canada. Les moyens d'obtenir des milles comprennent les achats en ligne avec airmilesshops.ca, les achats effectués en magasin, les Offres à la carte, les voyages et les cartes de crédit, ce qui englobe pratiquement toutes les façons dont les Canadiens font leurs achats. Grâce à la campagne VOTRE MONDE EN MILLES, les adhérents seront mieux éclairés sur la façon de ne jamais laisser filer le moindre mille.

Les détails du partenariat avec Dollarama

Le partenariat avec Dollarama permet aux adhérents qui détiennent une carte Mastercard émise au Canada liée d'obtenir 10 milles en prime lorsqu'ils dépensent 30 $ ou plus en une seule transaction en magasin chez Dollarama jusqu'au 6 novembre 2023. Cela comprend tous les articles disponibles à l'achat parmi le vaste éventail de marchandises générales de Dollarama (comme les fournitures de fête et de bureau, les articles de cuisine, la quincaillerie, les jouets et les vêtements), les consommables (comme les produits de nettoyage, de santé et de beauté, les produits pour animaux de compagnie, les collations et autres produits alimentaires), ainsi que les articles saisonniers. De plus, BMO offrira aux titulaires de la carte de crédit BMO AIR MILES la possibilité d'obtenir 5x les milles sur les achats effectués chez Dollarama, leur offrant ainsi une valeur accrue, et ce jusqu'au 6 novembre 2023. D'autres informations sont à venir sur ce partenariat prometteur. Des modalités s'appliquent.

Pour en savoir plus sur le partenariat avec Dollarama et sur la nouvelle fonctionnalité Reçus AIR MILES, rendez-vous à airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada, qui propose un vaste éventail de marchandises diverses, de produits consommables et d'articles saisonniers en magasin et en ligne. Ses 1 500 magasins à travers le Canada offrent aux clients une valeur attrayante dans des endroits bien situés, y compris dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans de petites villes. Certains articles sont vendus uniquement en caisses complètes dans son magasin en ligne à www.dollarama.com. Ses produits de qualité sont proposés à des prix fixes allant jusqu'à 5 $.

SOURCE AIR MILES Reward Program

Renseignements: Allie Martin, [email protected], 905-749-0228