AIR MILES accueille une nouvelle directrice de la clientèle

TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILES (AIR MILES), le programme de fidélisation le plus connu au Canada, a annoncé aujourd'hui le renforcement de son équipe de direction avec l'embauche de Justine Melman, stratège chevronnée en expérience client et en marketing.

En tant que directrice de la clientèle, Justine Melman sera chargée de la croissance de l'engagement des clients et l'engagement numérique, et accentuera l'expérience client exemplaire d'AIR MILES. Elle continuera à faire croître le Programme de récompense AIR MILES en développant de nouveaux produits et programmes de classe mondiale pour les adhérents, et en favorisant l'autonomie des équipes interfonctionnelles au sein de l'organisation afin d'offrir une valeur accrue aux adhérents et aux partenaires.

« Alors que le Programme AIR MILES poursuit son évolution, l'une de nos principales priorités est de nous assurer que nos adhérents comprennent pleinement le rôle que joue le Programme dans leur vie quotidienne », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. Et d'ajouter, « Justine apporte une expérience inégalée à notre organisation. Nous sommes convaincus que son expérience en tant que spécialiste du marketing centré sur le client favorisera notre objectif de mieux comprendre et engager nos clients. »

Justine Melman est une membre dirigeante accomplie, qui possède une expérience intersectorielle dans les secteurs d'activité B2B et B2C. Elle a supervisé tous les domaines fonctionnels liés à la sensibilisation, à l'acquisition et à la fidélisation, notamment la marque, les campagnes omnicanales, le marketing produit, le contenu, les médias sociaux, les relations publiques et les communications, ainsi que les analyses.

Avant d'occuper son nouveau poste à AIR MILES, Justine Melman a dirigé les efforts de marketing et d'expérience client dans des organisations nationales et internationales de premier plan, notamment eBay, Clearco, Cineplex Entertainment, Holt Renfrew, Yahoo! Canada et le Globe and Mail.

« Je m'intéresse vivement à la transformation, et c'est la phase passionnante dans laquelle se trouve AIR MILES actuellement », dit-elle. « Avoir l'occasion de travailler avec une marque canadienne bien-aimée et emblématique dans cette optique, tout en apportant plus de valeur à nos adhérents et partenaires, est un énorme privilège. J'ai hâte de soutenir les changements significatifs que notre équipe a déjà apportés au Programme ces dernières années. »

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, avec des millions de comptes adhérents actifs. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, visitez www.airmiles.ca.

SOURCE AIR MILES Reward Program

Renseignements: Allie Martin, [email protected], 905-749-0228