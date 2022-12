AIR MILES accueille Neo Financial au Programme, offrant de nouvelles possibilités d'obtenir des milles

Ce nouveau partenariat démontre une fois de plus l'engagement d'AIR MILES à offrir choix et flexibilité, grâce à un engagement commun avec Neo à tirer parti de la technologie pour faire en sorte que chaque jour soit encore plus gratifiant

TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) annonce aujourd'hui une nouvelle entente de partenariat avec Neo Financial (Neo), ajoutant la société d'origine canadienne à sa liste croissante de partenaires. Avec une variété de produits conçus pour réinventer la façon dont les Canadiens dépensent, épargnent et font fructifier leur argent, le partenariat avec Neo présente une nouvelle façon pour les adhérents AIR MILES de tirer profit du Programme.

Neo Financial est une entreprise technologique canadienne qui offre aux consommateurs des outils financiers de pointe pour dépenser, épargner, investir, acheter une maison et bien plus. Le partenariat entre AIR MILES et Neo Financial offre une variété de possibilités pour les adhérents d'obtenir des milles sur leurs finances, en plus de créer de nouvelles sources de valeur pour les adhérents. Au lancement, la première offre dont les adhérents peuvent profiter est la possibilité d'obtenir 1 000 milles lors de la souscription d'un nouveau prêt hypothécaire, ou du refinancement d'un prêt hypothécaire avec Neo Financial.

« Notre engagement à établir des partenariats avec des marques qui libèrent de la valeur dans tous les grands secteurs de consommation - de l'épicerie à l'achat d'une maison, et tout ce qui se trouve entre les deux - a permis de créer un réseau de plus de 300 marques. Nos modèles de partenariat ouverts et souples continuent d'améliorer la proposition de valeur d'AIR MILES dans notre quête d'aider les Canadiens à rentabiliser chaque dollar dépensé », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Avec Neo, une marque qui partage notre engagement en faveur de la transformation numérique et de la technologie qui a un impact positif sur la vie des Canadiens, nous voyons une formidable opportunité de créer de la valeur pour nos adhérents. »

Au-delà de l'offre de lancement, l'engagement de Neo et d'AIR MILES à améliorer la valeur pour le consommateur par le biais de la technologie et de l'innovation permettra aux partenaires de tirer parti de cette relation pour créer de nouvelles possibilités de gains exceptionnelles pendant la durée de leur accord.

« Neo est fière d'exploiter la puissance de la technologie et de l'innovation pour aider les gens à tirer le meilleur parti de leur argent et nous sommes fiers d'unir nos forces à une entreprise qui partage ces valeurs », déclare Andrew Chau, cofondateur et PDG de Neo Financial. « Notre partenariat avec AIR MILES nous permettra de proposer à un plus grand nombre de Canadiens nos produits Neo et d'en avoir plus pour leur argent au quotidien. »

L'annonce de ce nouveau partenariat survient au milieu d'une vague de nouvelles possibilités de gains pour les adhérents AIR MILES et renforce l'élan que connaît la marque. Le partenariat avec Neo démontre la capacité d'AIR MILES à offrir des possibilités de gains dans un large éventail d'industries.

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Comptant des millions de comptes d'adhérent actifs, le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, visitez www.airmiles.ca .

À propos de Neo Financial

Neo Financial est une société technologique qui simplifie les finances grâce à une nouvelle approche des dépenses, de l'épargne, de l'investissement et des récompenses. Fondée en 2019 par les cofondateurs de SkipTheDishes, Neo a réussi à amasser plus de 299 millions de dollars de financement auprès d'investisseurs de premier plan. Elle a été reconnue comme l'une des meilleures entreprises technologiques en démarrage au Canada par LinkedIn. En mai 2022, Neo a atteint la cote « unicorn », l'une des entreprises les plus rapides de l'histoire du Canada à y parvenir.

Grâce à des partenariats avec des institutions financières de premier plan, Neo offre à ses membres un moyen sûr et sécurisé de dépenser, d'épargner et d'investir. La carte de crédit de Neo est émise par ATB Financial et soutenue par le réseau MastercardMD. Le compte Neo Money est fourni par Concentra Bank, une institution membre de la SADC, et est admissible à la protection des dépôts de la SADC. Le siège social de Neo est situé à Winnipeg et à Calgary, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez neofinancial.com .

Renseignements: Allie Martin, [email protected], 905-749-0228