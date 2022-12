AIR MILES accueille le géant mondial de la diffusion en continu DAZN dans son programme

Les adhérents AIR MILES peuvent maintenant obtenir des milles en activant un nouvel abonnement DAZN pour accéder à du contenu sportif d'élite et émergent, y compris les séries éliminatoires de la NFL, la Ligue des champions de l'UEFA et le meilleur de la boxe.

TORONTO, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Alors que les amateurs de sport tournent leur attention de la Coupe du monde aux séries éliminatoires de la NFL, le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) annonce son plus récent partenariat avec la plateforme de divertissement sportif par excellence, DAZN. Les adhérents AIR MILES pourront accumuler des milles de récompense lors de l'activation d'un nouvel abonnement à DAZN jusqu'au 28 février 2023, apportant ainsi plus de valeur aux amateurs de sport partout au pays.

Fondée au Royaume-Uni et aujourd'hui une marque mondialement reconnue, DAZN diffuse des contenus sportifs en direct et sur demande dans plus de 200 pays et territoires. Pour les abonnés au Canada, cela comprend l'accès à tous les matchs de la National Football League (NFL), y compris le prochain Super Bowl LVII 2023, ainsi qu'à d'autres ligues sportives internationales majeures, comme la Ligue des champions de l'UEFA, MLB Network, etc.

« Dans le souci d'apporter le plus de valeur possible à nos adhérents, nous continuons à rechercher des opportunités gagnantes qui vont au-delà de ce que les consommateurs attendent des programmes de fidélité. Notre partenariat avec DAZN en est le plus récent exemple, amenant le monde du sport dans les salons partout au pays et des milles dans les comptes d'adhérents », a déclaré Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Tout comme DAZN a rendu la diffusion de sports en continu une expérience transparente et plus accessible, notre partenariat vise à offrir des possibilités de gains à un groupe plus large d'adhérents et cela par le biais de divers aspects de leur vie quotidienne. »

« Les partenariats ont joué un rôle essentiel dans notre mission de devenir la plus importante plateforme sportive au monde, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec AIR MILES », a déclaré Norm Lem, vice-président principal du revenu, DAZN Canada. « S'associer à une telle organisation signifie apporter une expérience sportive de premier ordre plus enrichissante aux amateurs canadiens, ce qui est l'une de nos plus grandes priorités. »

Au moment du lancement, les adhérents AIR MILES obtiendront 150 milles en prime lorsqu'ils activeront un nouvel abonnement annuel à DAZN avec airmilesshops.ca , ou lorsqu'ils utiliseront leur carte Mastercard liée d'ici le 28 février 2023. Des modalités s'appliquent.

Pour en savoir plus sur AIR MILES, visitez airmiles.ca ou téléchargez l'appli AIR MILES dès aujourd'hui.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus reconnu au Canada, avec des millions de comptes adhérents actifs. Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Le Programme de récompense AIR MILES offre aux adhérents de la flexibilité et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants. Pour en savoir plus, visitez www.airmiles.ca .

À propos de DAZN Group

Le groupe DAZN est l'une des entreprises de médias sportifs à la croissance la plus rapide au monde. Avec un siège social au Royaume-Uni et des employés dans plus de 25 pays, nos activités touchent tous les aspects de la manière dont les amateurs de sport s'engagent dans le sport, de la production à la distribution de contenu, à la commercialisation. Le groupe DAZN comprend DAZN, la première destination sportive mondiale, ainsi que le portail sportif populaire, DAZN News.

DAZN met tout en œuvre pour permettre aux amateurs de sport du monde entier d'accéder au divertissement sportif partout et en tout temps. DAZN est disponible sur la plupart des appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les bâtons de diffusion, les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux, ce qui garantit aux fans l'accès à un catalogue de droits révolutionnaire et à un éventail de contenus incroyables. En direct dans plus de 200 pays et territoires, DAZN est accessible sur les téléviseurs intelligents Samsung, LG, Sony et Panasonic et sur les consoles de jeux, y compris PlayStation et Xbox. Les abonnés ont également accès à DAZN sur leur chaîne Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast et Apple TV, et ont accès à cette appli sur leur iPhone, iPad, Android et mobile.

Visitez www.dazngroup.com pour en savoir plus.

