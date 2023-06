MONTRÉAL, le 9 juin 2023 /CNW/ - Air Liquide fait un don de 20 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les mesures d'aide humanitaire alors que des feux de forêt sans précédent touchent des milliers de personnes à travers le pays depuis plusieurs semaines.

Le soutien de la Croix-Rouge et des intervenants de première ligne tels que les pompiers, les services de sécurité publique et les organisations humanitaires est essentiel pour garantir la santé et la sécurité publiques dans ces circonstances difficiles.

« Air Liquide Canada s'est engagé à contribuer aux efforts de secours qui se déploient afin d'aider à traverser la période difficile que traversent tant de communautés », a déclaré Cory Garner, président, Air Liquide Canada.

« Comme lors d'autres situations critiques au cours des dernières années, telles que des inondations ou d'importants feux de forêt, nous soutenons les communautés à travers le pays par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, qui dispose des moyens logistiques, des ressources et des compétences nécessaires pour venir rapidement en aide aux personnes dans le besoin. J'aimerais également rendre hommage à nos équipes locales et à nos collègues qui déploient des efforts exceptionnels pour maintenir l'approvisionnement en gaz médicaux et autres gaz essentiels, ainsi que pour prodiguer des soins exemplaires aux patients et aux clients, malgré les conditions difficiles qui règnent dans les communautés touchées. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l'avenir est au cœur de la stratégie d'Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d'une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d'avenir, le Groupe bénéficie d'atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d'innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l'hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 29,9 milliards d'euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

