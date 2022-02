L'installation d'une porte de cargo surdimensionnée sur un appareil Dash8-300 constitue non seulement une première mondiale, mais surtout une façon pratique d'améliorer le service essentiel offert au quotidien par Air Inuit. En facilitant éventuellement le transport de nourriture et d'autres biens sur des palettes, le temps de chargement et de déchargement peut être réduit, tout en diminuant les risques d'endommager les marchandises fragiles, comme les fruits et les légumes frais.

Rendue possible grâce au soutien technique expert de Rockwell Collins, cette initiative s'inscrit dans la philosophie d'Air Inuit de toujours trouver de nouvelles solutions afin de répondre aux besoins de ses clients et des résidents des régions nordiques, tout en améliorant son empreinte environnementale.

Innover pour répondre à des enjeux uniques

Air Inuit sert 14 communautés à l'échelle du Nord-du-Québec en effectuant principalement la livraison de produits essentiels et de matériaux surdimensionnés. En l'absence d'accès routier, Air Inuit établit un lien essentiel et assure ainsi la livraison fiable et efficiente de marchandises comme de la nourriture et des outils indispensables, comme des véhicules tout-terrain et des motoneiges.

« L'ajout de cet élément de design novateur à notre flotte ne vise pas uniquement à répondre aux attentes des résidents du Nunavik en matière de commodité et de fiabilité. Il s'agit surtout de reconnaître les défis particuliers auxquels font face les communautés que nous servons et de trouver une façon unique de soutenir leur développement. Félicitations à nos équipes et à nos partenaires pour cette réussite. »

- Christian Busch, président et chef de la direction, Air Inuit

Air Inuit a choisi le Dash8-300, un modèle fiable construit au Canada, puisqu'il conjugue parfaitement capacité et adaptabilité. L'appareil convient bien aux emplacements desservis par une courte piste de gravier et a fait ses preuves dans les conditions météorologiques difficiles du Nunavik. Avec cet ajout unique en son genre, Air Inuit peut plus facilement remplir sa mission de servir et de développer les communautés du Nunavik et d'ailleurs.

Protéger l'environnement

Le développement de cette nouvelle porte de cargo surdimensionnée pour le Dash8-300 par Air Inuit a été rendu possible en partie grâce à une importante contribution financière du Fonds vert du gouvernement du Québec. Ce soutien a été essentiel pour innover, car il a été possible d'utiliser un avion avec une meilleure efficacité énergétique, le Dash8-300, plutôt que de poursuivre l'utilisation du HS-748 qui consomme 30 % de plus de carburant et a été retiré de la flotte d'Air Inuit il y a plusieurs années.

Caractéristiques

Modèle : Dash8-300

Poids maximal : 43 000 lb/19 500 kg

Vitesse de croisière : 328 mph/530 km/h

Portée : 968 milles/1 550 km

Taille de la porte de cargo surdimensionnée : 108 po x 68 po/274 cm x 173 cm

À propos d'Air Inuit

Fondée par les Inuits en 1978, Air Inuit a été créée pour assurer la liaison aérienne entre les 14 villages côtiers du Nunavik, favoriser les échanges commerciaux et préserver la culture inuite. L'entreprise s'est aussi engagée à contribuer au développement de ce vaste territoire et à l'épanouissement de sa population par son appui à divers organismes communautaires, événements culturels, programmes éducatifs et sportifs, ainsi que la mise sur pied de programmes d'accès à l'emploi destinés aux personnes d'origine inuite.

