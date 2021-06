Premier projet pilote de numérisation de résultats de dépistage COVID négatif pour les voyageurs au Québec

MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Air France ajoute la liaison Montréal-Paris à son expérimentation de l'application IATA Travel Pass et lance le premier projet pilote de digitalisation de résultats négatifs de tests de dépistage de la COVID-19 au départ de l'aéroport Montréal-Trudeau, avec la collaboration de Biron Groupe Santé.

Ce projet pilote porte sur les vols Air France au départ de Montréal-Trudeau et à destination de Paris-Charles de Gaulle à compter du 24 juin et jusqu'au 15 juillet 2021. Il a pour but de tester l'application pour appareil mobile IATA Travel Pass proposée par l'Association du transport aérien international (IATA) qui permet aux voyageurs :

de vérifier les dernières conditions d'entrée liées au COVID-19 imposées par leur pays de destination ;

de recevoir les résultats de leur test COVID issu d'un laboratoire partenaire directement dans l'application ;

d'enregistrer ces documents en toute sécurité dans l'application afin de pouvoir prouver aux compagnies aériennes et aux autorités qu'ils sont en conformité avec les conditions d'entrée de leur destination sans avoir à divulguer d'informations sur leur santé personnelle.

Cette expérimentation est gratuite pour les clients et est proposée sur la base du volontariat. Elle est ouverte aux passagers dont la destination finale est Paris.

Les tests de dépistage seront faits dans les installations de Biron Groupe Santé à l'Aéroport International Montréal-Trudeau. Les passagers éligibles recevront une notification quelques jours avant leur départ vers Paris. Le test peut être effectué le jour du départ par les voyageurs de 11 ans et plus n'ayant pas été vaccinés ou n'ayant reçu qu'une dose et, qui pour entrer en France, ont l'obligation de soumettre une preuve de résultat négatif à un test PCR ou antigénique effectué 72 heures avant leur départ.

Quelles sont les étapes à suivre par le client ?

le client télécharge l'application IATA Travel Pass disponible sur Appstore et Google Play Store et l'active grâce au code transmis par Air France ;

et et l'active grâce au code transmis par Air France ; il prend rendez-vous sur le site Biron Groupe Santé pour effectuer son test PCR. Lors du test en laboratoire, il demande que le résultat soit intégré directement au IATA Travel Pass ;

à l'aéroport, le client se rend au comptoir Air France SkyPriority. Au moment de la vérification des formalités de voyage, il présente son téléphone en lieu et place d'un test papier.

Pour plus d'informations : vidéo de l'application https://bit.ly/3zxkRRf

Le IATA Travel Pass répond aux exigences les plus strictes en matière de protection des données personnelles. Toutes les données relatives à la santé de l'utilisateur restent stockées dans l'application, sans aucune transmission ou centralisation. Ceci garantit à l'utilisateur un contrôle total des informations le concernant.

Déjà déployé au départ de New York-JFK et Barcelone, ce test marque une nouvelle étape dans la simplification des voyages. Air France applique les mesures sanitaires les plus strictes et offre à ses clients une flexibilité totale avec la possibilité de reporter ou d'annuler leurs billets sans frais ou d'obtenir un remboursement pour tout voyage prévu avant le 31 décembre 2021.

Ces efforts ont été récompensés par un score de 4 étoiles au classement Skytrax Covid-19 Airline Safety, et plus récemment par un Diamond Award au classement Apex Health Safety de SimpliFlying.

Cet été, Air France offrira jusqu'à 17 vols par semaine au départ de Montréal-Trudeau vers Paris-Charles de Gaulle.

« Pour améliorer l'expérience de nos clients, notre équipe est ravie de tester cette solution digitale qui permet aux voyageurs d'enregistrer de manière sécurisée le résultat de leur test COVID et ainsi fluidifier leur parcours en aéroport », a déclaré Catherine Guillemart-Dias, Vice-Présidente et Directrice générale d'Air France KLM au Canada.

« Biron est très fière de participer à ce projet pilote et, par le fait même, à la relance du secteur de l'aviation et du tourisme, des industries clés dans la relance globale de notre économie. Le dépistage demeurera une étape importante dans ce contexte afin de contribuer à la protection de la santé des citoyens d'ici et d'ailleurs, et au contrôle de la pandémie », mentionne Geneviève Biron, Présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé.

À propos d'Air France

Depuis 1933, la compagnie Air France porte haut les couleurs de la France à travers le monde entier. Avec une activité répartie entre le transport aérien de passagers, le fret, la maintenance et l'entretien aéronautique, Air France est un acteur majeur du secteur aérien. Plus de 42 000 collaborateurs se mobilisent au quotidien pour proposer à chaque client une expérience de voyage unique.

À propos de Biron Groupe Santé inc.



Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, il est reconnu pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeuré une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 800 employés qui opèrent plus de 100 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Biron Groupe Santé est accrédité par Agrément Canada et détient un permis d'opération du LSPQ, et est reconnue telle l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : biron.com. Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

