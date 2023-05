Air Canada s'associe à IAGOS pour équiper un appareil A330 d'Airbus d'instruments de mesure du climat et de la qualité de l'air

Les capteurs de IAGOS mesurent un large éventail de paramètres à différentes étapes du vol pour contribuer à fournir des données précises sur les conditions météorologiques et la qualité de l'air

L'appareil d'Air Canada équipé des capteurs de IAGOS a déjà recueilli des données sur les incendies en cours à des fins d'études scientifiques

MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que l'un de ses appareils A330 d'Airbus a été équipé de capteurs de diagnostic en partenariat avec In-Service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS), un organisme sans but lucratif international qui se sert d'avions commerciaux comme plateforme mondiale d'observation des changements climatiques et de la qualité de l'air. Cette collaboration permettra à IAGOS de recueillir de précieuses données à l'échelle mondiale sur les paramètres du climat, qu'utiliseront la communauté internationale de scientifiques et des services de prévisions, comme le service de Surveillance de l'atmosphère Copernicus, pour faire des recherches essentielles sur les changements climatiques et la qualité de l'air dans le monde entier.

« À titre de transporteur aérien international, nous sommes fiers de nous associer à IAGOS pour faire progresser son important travail de recherche sur le climat, a déclaré Valérie Durand, Responsable - relations investisseurs et développement durable, d'Air Canada. Air Canada prône le développement durable à grande échelle, et la collaboration avec IAGOS est un moyen concret de contribuer à la collecte de précieuses données mondiales sur les paramètres climatiques pour l'avancement des recherches scientifiques. Les renseignements recueillis permettront aussi de fournir des données météorologiques plus précises, essentielles pour les opérations aériennes, et de mieux comprendre l'évolution de la dynamique météorologique. »

« Nous sommes ravis que la compagnie Air Canada rejoigne aujourd'hui le programme IAGOS, a ajouté Jean-Marie Flaud, président, IAGOS-AISBL, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de France. Les mesures de gaz à effet de serre, de gaz réactifs, d'aérosols et de nuages sont essentielles pour le système d'observation mondial qui répond aux besoins de la société pour un avenir plus écologique et plus durable. Air Canada fournira ainsi de nouvelles données importantes pour comprendre les problèmes de changement climatique dans les régions boréales qui se réchauffent plus de deux fois plus vite que les autres latitudes, ainsi que de nouvelles données pour suivre les panaches de fumée des feux de forêt à travers le continent afin d'améliorer les prévisions de qualité de l'air. »

« Il a suffi de quelques jours à l'appareil pour détecter au-dessus de l'est du Canada des niveaux exceptionnels de monoxyde de carbone généré par les violents incendies en Alberta, a expliqué Hannah Clark, Ph. D., secrétaire générale, IAGOS-AISBL. Les scientifiques utiliseront ces données pour comprendre les conséquences de pareils événements sur l'atmosphère, sur la qualité de l'air et, en fin de compte, sur le climat. »

« Ces mesures précises des polluants climatiques de courte durée de vie seront très utiles pour les études sur les tendances et les processus, et répondront aux priorités d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), à savoir comprendre et suivre l'origine, le devenir et l'incidence de contaminants critiques dans l'environnement, a dit David W. Tarasick, Ph. D., de la Division de la recherche sur les processus en qualité de l'air à ECCC. Les données de IAGOS jouent déjà un rôle important dans la recherche et la surveillance menées par ECCC, et l'ajout d'un appareil d'Air Canada au parc aérien de IAGOS augmentera considérablement la disponibilité des données au-dessus du Canada et permettra une meilleure visualisation du mouvement mondial de la pollution atmosphérique. Nous pourrons ainsi mieux comprendre les répercussions des feux de forêt et de la pollution urbaine, et les conséquences subséquentes des changements climatiques sur ces processus, en plus d'évaluer la réussite de la réduction des émissions. »

Dans le cadre de ce partenariat, Air Canada a installé les instruments de surveillance et de recherche climatique à la fine pointe de la technologie de IAGOS sur l'appareil numéro 939, l'un de ses gros-porteurs A330-300 d'Airbus. Le dispositif mesurera différents paramètres, dont l'ozone, la vapeur d'eau, les gaz à effet de serre, les gaz réactifs, les aérosols et les nuages, et ce, à diverses étapes du vol, notamment au décollage, en altitude de croisière et à l'atterrissage.

L'A330, l'un des deux seuls types d'appareil approuvés pour les systèmes de IAGOS, avec l'A340 d'Airbus, effectue des vols transatlantiques et transcontinentaux pour Air Canada et fournira à IAGOS des données essentielles.

Le dispositif de IAGOS est compact et comporte des sondes de mesure fixées de manière permanente sur l'avion, près du poste de pilotage. Après chaque vol, les données continues sont automatiquement transmises à la base de données centrale du Centre national de recherche scientifique (CNRS) de Toulouse, en France.

Selon IAGOS, les avions commerciaux constituent une plateforme idéale pour mesurer les gaz à l'état de trace, car ces mesures sont prises en haute altitude, où le prélèvement d'échantillons est habituellement difficile. IAGOS collabore avec des transporteurs à l'échelle internationale, ce qui permet de valider les modèles climatiques mondiaux et de fournir des données en temps quasi réel, en source ouverte, aux chercheurs de toute la planète. Les résultats des recherches sont libres d'accès et actuellement utilisés par environ 300 organismes dans le monde.

Air Canada s'est fixé l'ambitieuse cible d'atteindre la carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES), dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour y parvenir, Air Canada a établi des cibles absolues de réduction nette des GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019, et elle s'est engagée à investir 50 millions de dollars dans les carburants d'aviation durables, la réduction et l'élimination des GES, ainsi que dans la recherche et le développement.

