MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle commencera à exploiter des vols sans escale toute l'année entre Toronto et Yellowknife dès le mois de décembre prochain. Le nouveau service, qui sera assuré trois fois par semaine, offrira des correspondances pratiques entre l'est du Canada et la capitale des Territoires du Nord-Ouest. De plus, les clients pourront atteindre facilement d'autres destinations au départ de Yellowknife grâce à Canadian North, partenaire interlignes d'Air Canada.

Air Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle commencera à exploiter des vols sans escale toute l’année entre Toronto et Yellowknife dès le mois de décembre prochain. (Groupe CNW/Air Canada)

« Le Nord exerce un attrait magique, et Air Canada est heureuse de lancer un service qui facilitera les voyages à Yellowknife et à d'autres destinations, juste à temps pour la période où les aurores boréales sont pleinement visibles, a expliqué Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. En plus de favoriser le tourisme dans la ville et dans la région, cette nouvelle liaison sera avantageuse pour les voyageurs d'affaires et pour l'économie, en reliant Yellowknife directement à la capitale financière du Canada. Tous nos vols sont planifiés de façon à offrir des correspondances simples via notre plaque tournante mondiale de Toronto pour des destinations soleil, de l'est du Canada et des États-Unis, alors que de Yellowknife, les clients pourront continuer leur voyage sans tracas grâce à Canadian North, notre partenaire interlignes. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque une augmentation importante des options de transport aérien à destination des Territoires du Nord-Ouest, a affirmé Caroline Wawzonek, ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest. Le lancement de ce vol sans escale entre Yellowknife et Toronto permettra d'augmenter les possibilités pour le tourisme et d'offrir de meilleures correspondances avec la plaque tournante financière du Canada. Nous nous réjouissons de l'incidence positive que ces vols auront en aidant les Territoires du Nord-Ouest à accueillir davantage de voyageurs, d'entreprises et d'organisations professionnelles dans notre région. »

« Le transport aérien joue un rôle important en permettant au Nord et à ses habitants de rester en contact ici, chez eux, ainsi qu'avec le sud du Canada et le reste du monde, a déclaré Diane Archie, ministre de l'Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest. Alors que nous continuons à voir le transport aérien se rétablir aux niveaux d'avant la pandémie, je suis ravie qu'Air Canada ajoute un vol sans escale de Yellowknife à Toronto à son horaire. La croissance des marchés actuels et nouveaux à YZF offre aux résidents des Territoires du Nord-Ouest et d'ailleurs des options supplémentaires pour les voyages d'affaires et d'agrément à destination et au départ des Territoires du Nord-Ouest. »

« Tourisme TNO est très heureux qu'Air Canada commence à assurer dès décembre 2023 un service sans escale toute l'année entre Toronto et Yellowknife, a déclaré Donna Lee Demarcke, PDG, Tourisme TNO. Le nouveau service d'Air Canada offrira plus de correspondances entre l'est du Canada et les Territoires du Nord-Ouest. De plus, les vols seront programmés de manière à permettre aux voyageurs internationaux de se rendre facilement à Yellowknife via Toronto. Et grâce au partenariat interlignes avec Canadian North, les visiteurs pourront se rendre à d'autres destinations ténoises. Nous sommes reconnaissants à l'égard d'Air Canada pour ses efforts continus afin d'accroître l'accès aérien aux T.N.-O. et nous saluons son soutien à l'industrie touristique de notre région, à nos entreprises et à nos résidents. »

Le service entre Toronto et Yellowknife sera assuré à partir du 1er décembre 2023 au moyen d'appareils A220 d'Airbus fabriqués au Canada. Ils seront dotés de 137 sièges en cabines de Classe affaires et de classe économique, du Wi-Fi et du système de divertissements à bord offrant des centaines d'heures de contenu et de télévision en direct à chaque siège. Les clients pourront accumuler et échanger des points Aéroplan, et les clients admissibles pourront profiter de services haut de gamme, là où ils sont offerts, dont l'embarquement et le traitement des bagages prioritaires ainsi que l'accès aux salons Feuille d'érable à Toronto.

Vol Départ Arrivée Jours de la semaine AC1169 Toronto 21:00 Yellowknife 23:54 Mardi, vendredi, dimanche AC1168 Yellowknife 00:50 Toronto 7:20 Lundi, mercredi, samedi

Ce nouveau service s'ajoutera au service biquotidien Vancouver-Yellowknife et au service quotidien Yellowknife-Edmonton. Les clients en correspondance pour voyager au-delà de Yellowknife pourront profiter de l'accord interlignes bilatéral entre Air Canada et Canadian North, qui permet de voyager avec un seul billet enregistré comprenant le transfert des bagages. Cambridge Bay, Fort Simpson, Hay River, Gjoa Haven, Taoloyoak et Inuvik sont toutes des destinations accessibles grâce à Canadian North. Les clients voyageant avec Canadian North peuvent aussi accumuler et échanger des points Aéroplan.

