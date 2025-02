MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Air Canada a publié aujourd'hui la mise à jour suivante sur ses activités d'exploitation à la suite de la violente tempête hivernale qui a récemment frappé l'est du Canada et d'un important incident d'avion qui a réduit la capacité de sa plaque tournante mondiale à l'aéroport Toronto Pearson.

« Hier était une journée difficile, et l'incident impliquant Delta Air Lines nous a grandement ébranlés. Nos pensées accompagnent les clients et les membres d'équipage de ce vol, a déclaré Craig Landry, vice-président général et chef de l'exploitation d'Air Canada.

Malheureusement, cet incident est venu s'ajouter aux conditions météorologiques extrêmement éprouvantes que nous avons connues au cours des derniers jours et qui ont affecté les transporteurs aériens dans l'est du Canada. Nous reconnaissons que les perturbations d'exploitation occasionnent des désagréments pour les clients, mais la sécurité doit toujours être notre priorité absolue. Il faut parfois ralentir et nous adapter aux conditions pour assurer la sécurité des voyages. Je remercie nos employés pour leur travail acharné et leur dévouement, y compris leur volonté de faire des heures supplémentaires et des quarts de travail additionnels, afin de prendre soin de nos clients.

En raison de la récente tempête et de l'incident survenu à l'aéroport Toronto Pearson, des retards importants sont survenus et Air Canada a annulé environ 1 290 vols au cours des six derniers jours. Malgré cela, nous avons transporté en toute sécurité plus de 650 000 clients au cours de cette période. Nous sommes en train de rétablir notre service, en ajoutant des vols et de la capacité supplémentaires dans la mesure du possible. Toutefois, la réduction nécessaire continue du nombre de décollages et d'atterrissages autorisés à notre plaque tournante mondiale de Toronto ralentit la vitesse de notre reprise. Nous prévoyons qu'il faudra encore plusieurs jours, dépendamment des conditions météorologiques, pour assurer la reprise complète de nos activités normales. Nous remercions nos clients de la compréhension dont ils font preuve durant cette période. »

Renseignements à l'intention des clients

Les conditions météorologiques hivernales peuvent avoir d'importantes répercussions sur les activités d'exploitation d'un transporteur aérien. Pour obtenir plus d'information sur ces effets, veuillez consulter notre page sur l'exploitation hivernale.

Outils libre-service : Air Canada propose de nombreux outils libre-service à www.aircanada.com et dans l'application mobile Air Canada pour ses clients qui souhaitent annuler ou modifier leurs réservations, ou y apporter d'autres changements. Nous recommandons de les utiliser dans la mesure du possible. Les clients peuvent aussi suivre l'état de leur vol au moyen de ces outils.

Centres de services : En raison des perturbations, les Centres de services reçoivent actuellement des volumes très élevés d'appels, ce qui entraîne des temps d'attente prolongés. Nous conseillons aux clients dont le voyage n'est pas prévu dans les 48 prochaines heures de rappeler un peu avant le départ prévu. Compte tenu de la nature des perturbations, des nombreux retards et des multiples annulations de vols, la durée des appels est plus longue que d'habitude, car les agents travaillent avec les clients pour trouver et réserver d'autres solutions pour leur voyage. Cela prolonge également les temps d'attente. Les agents font des quarts de travail prolongés, ainsi que des heures supplémentaires, et ils font de leur mieux pour servir les clients et traiter les demandes en attente le plus rapidement possible. Les clients qui ont initialement réservé leur voyage auprès d'une agence de voyages (y compris les agences en ligne) doivent communiquer directement celles-ci pour obtenir de l'aide avec la modification de leur réservation. Les clients qui ont réservé directement à aircanada.com ou avec l'un de nos Centres de services peuvent utiliser la fonction de rappel pour éviter de patienter au téléphone, mais les temps d'attente pour le rappel sont élevés.

Horaire des vols : Avant la tempête, Air Canada a réduit l'horaire de ses vols en prévision des conditions météorologiques, limitant ainsi le nombre de vols autorisés à décoller et à atterrir dans les principaux aéroports. Par exemple, à l'aéroport Toronto Pearson, environ 44 vols sont habituellement autorisés à décoller chaque heure, mais compte tenu des conditions récentes, le nombre de mouvements a été limité à 16 par heure dans certains cas. Cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité, notamment pour donner à l'aéroport le temps de procéder à des activités de déneigement et de dégivrage. En raison de la tempête et de l'incident d'avion, Air Canada a dû retirer encore plus de vols de son horaire déjà réduit. Ces vols sont actuellement rétablis dans la mesure où les conditions le permettent.

Plaques tournantes : Toronto et Montréal sont les deux principales plaques tournantes d'Air Canada. Par exemple, au cours d'une journée moyenne, environ 47 % des vols d'Air Canada et 46 % de ses clients passent par l'aéroport Toronto Pearson. Étant donné qu'un grand nombre de ses avions et de ses clients passent par Toronto à un moment ou à un autre de la journée, une perturbation à Toronto Pearson peut entraîner des répercussions sur d'autres vols au sein du réseau, notamment en créant un effet domino qui peut avoir une incidence sur les autres vols qui n'ont pas de point de contact à Toronto.

