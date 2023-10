Les améliorations apportées à la cabine incluent des coffres supérieurs plus spacieux, de nouveaux sièges et un système de divertissements à bord de pointe

Des caméras extérieures sur l'appareil monocouloir, une première dans l'industrie, offrent aux clients des vues du vol en temps réel et en haute définition sur les écrans intégrés au dossier

L'appareil servira d'environnement aux essais de nouvelles technologies menés à bord, comme la connexion audio Bluetooth aux écrans intégrés aux dossiers et Internet haute vitesse sans frais, et auxquelles tous les passagers auront accès

MONTRÉAL, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Les clients prenant place à bord du vol AC692 d'Air Canada assuré samedi dernier par l'appareil no 451 (C-GITU) ont pu assister au décollage du point de vue d'un pilote grâce aux nouvelles caméras extérieures connectées au système de divertissements à bord intégré aux dossiers. Ces caméras, qui constituent une première pour un appareil monocouloir, se veulent une des nombreuses innovations dévoilées à l'occasion de la présentation par la Société du tout premier A321 d'Airbus modifié, repensé du nez à la dérive.

Air Canada continue de miser sur le confort des clients qui prendront place à bord d'un des appareils de sa flotte d'A321 et d'A320 d'Airbus, qui offriront un tout nouvel intérieur, ainsi que des nouveautés sur le plan de la technologie et des services, comme la connexion audio Bluetooth et un accès Internet haute vitesse sans frais commandité par Bell.

« Nous sommes fiers d'accueillir les clients à bord pour leur faire découvrir le confort, la commodité et la connectivité de nos plus récents aménagements cabine, qui vient renforcer notre offre de produits inégalée dans l'industrie, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélité et Produits à Air Canada. Ces toutes dernières innovations, comme la diffusion en continu dans notre incomparable système de divertissements à bord d'images captées à l'extérieur de l'appareil, remporteront un vif succès auprès des voyageurs. Et nous continuerons d'assurer le positionnement prioritaire de nos produits en faisant appel à ce premier appareil A321 modifié pour mettre à l'essai encore plus d'expériences à bord, en permettant notamment à nos clients de se servir de leurs propres écouteurs Bluetooth lorsqu'ils se connectent à notre système de divertissements à bord primé, à notre réseau Internet, plus rapide et sans frais, et à tout ce que nous comptons mettre en œuvre à l'avenir. »

Principales caractéristiques de la nouvelle cabine

Coffres supérieurs plus spacieux - Le plus récent concept de coffres Airspace XL d'Airbus, les plus vastes coffres supérieurs qui soient, qui sera également installé à bord des A321XLR d'Airbus.

Sièges améliorés - Cette prestation d'un produit normalisé dans l'ensemble de la flotte de monocouloirs d'Air Canada - tant en Classe affaires qu'en classe économique - fait appel à de nouveaux sièges conçus pour optimiser l'espace personnel des passagers, améliorer l'ergonomie et fournir plus d'espace de rangement, ce qui procure aux clients une expérience plus agréable.

Connexion audio Bluetooth - Le tout nouveau système de divertissements à bord d'Air Canada proposera un écran intégré dans le dossier, compatible avec la technologie Bluetooth. Les clients pourront connecter leurs écouteurs personnels, aussi bien pour visionner des vidéos sur demande ou la télévision en direct que pour écouter des balados ou de la musique. Cette initiative contribuera à réduire l'utilisation des écouteurs à usage unique, ce qui s'inscrit dans nos objectifs de développement durable visant à réduire le gaspillage.

Nouvelles caméras extérieures - Les clients peuvent désormais regarder leur vol en direct grâce au nouveau système avant-gardiste de caméras de dérive et de soute pour monocouloirs, qui donnera accès à des vidéos haute résolution en temps réel de l'extérieur de l'avion.

Éclairage d'ambiance DEL en spectre continu - Le nouveau système d'éclairage de la cabine permettra de définir différentes ambiances selon le moment de la journée ou la phase du vol.

Wi-Fi rapide et fiable - La connectivité par satellite a été optimisée.

Options d'alimentation électrique à tous les sièges - Tous les clients auront accès à des prises électriques, ainsi qu'à des ports USB de types A et C.

Le nouveau système de divertissements à bord en cours d'installation dans les appareils A321 et A320 d'Airbus donnera accès, depuis des écrans installés à chaque siège, au contenu primé d'Air Canada d'une richesse que n'offre aucun autre transporteur des Amériques. Le nouvel aménagement cabine permettra également aux clients de regarder la télévision en direct sur les chaînes BNN, CTV, LCN, RDS, TSN1 et TSN2 offertes à bord de tous les vols assurés par ces appareils, même lorsqu'ils survolent les États-Unis.

Les 14 appareils A321 et 8 A320 d'Air Canada qui restent à transformer seront modifiés à partir de cet automne, et ce, jusqu'à la fin de 2025. Ces modernisations permettront aux clients de profiter d'une expérience cabine rehaussée à bord de ces monocouloirs, à l'image de celle qu'on trouve dans les A220 d'Airbus et les 737 MAX de Boeing, qui composent la majorité de la flotte de monocouloirs d'Air Canada.

La nouvelle cabine réduit aussi la masse globale de l'appareil A321 d'environ 240 kilogrammes, ce qui permettra de réduire la consommation de carburant de plus de 2,4 millions de litres pour l'ensemble de la flotte une fois les travaux terminés, en plus de réduire les émissions de GES de 6 256 tonnes d'équivalent CO 2 par année, soit l'équivalent de l'électricité requise chaque année par 4 185 résidences canadiennes.

