Stratégie de croissance commerciale accélérée reposant sur les bases solides bâties au cours de la dernière décennie et tirant parti de nombreuses occasions qui se présentent





Attention sur l'expansion des marges et la génération constante de liquidités pour investir dans l'entreprise et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires





Objectifs de répartition du capital à l'aide d'une gestion rigoureuse du bilan et à un profil de risque responsable





Air Canada confirme ses prévisions pour l'exercice 2024 et communique ses attentes à l'égard de certains indicateurs financiers pour l'exercice complet





Annonce des prévisions pour l'exercice 2025, des cibles financières pour 2028, de même que des aspirations à long terme

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa journée des investisseurs 2024, qui a lieu aujourd'hui à 8 h 30 (HE), Air Canada a confirmé aujourd'hui ses prévisions pour l'exercice 2024 et certaines attentes pour l'exercice complet Elle a aussi présenté ses prévisions pour l'exercice 2025, ses principales cibles financières pour 2028 et ses aspirations pour 2030. L'événement sera diffusé en direct et une rediffusion de la journée des investisseurs ainsi que le matériel de présentation seront disponibles à l'adresse aircanada.com/investisseurs peu après l'événement.

Air Canada annonce son plan à long terme lors de sa journée des investisseurs 2024 et fixe ses cibles pour 2028, soit des produits d’exploitation de 30 milliards de dollars, une marge du BAIIDA ajusté d’au moins 17 % et une marge des flux de trésorerie disponibles d’environ 5 % d’ici 2028 (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes fiers et enthousiastes à l'idée de présenter les ambitions d'Air Canada, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous annonçons un plan à long terme fondé sur une stratégie commerciale éprouvée. L'histoire d'Air Canada en est une de capacité d'exécution avérée et de respect des engagements. Notre stratégie, qui consiste à tirer parti des forces uniques que nous avons développées au cours de la dernière décennie, vise à nous propulser encore plus haut grâce à l'expansion constante des marges et à la génération de liquidités structurelles, tout en maintenant un solide bilan et un profil de risque responsable. Notre plan comprend l'élargissement du réseau, l'amélioration de l'expérience client, l'amélioration de la performance financière et l'investissement continu dans l'entreprise de manière à créer de la valeur à long terme pour les investisseurs, tout en nous préoccupant de nos employés et des intérêts de toutes autres parties prenantes. Nous croyons que nous sommes en très bonne position pour mettre en œuvre nos plans à long terme. »

À l'occasion de la journée des investisseurs 2024, M. Rousseau et les membres de l'équipe de direction exposeront en détail la stratégie, la philosophie d'investissement et les cibles financières d'Air Canada.

Perspectives

Air Canada confirme les prévisions pour l'exercice 2024 annoncées dans son communiqué du 1er novembre 2024 et indique ses prévisions pour l'exercice 2025.





Indicateur

(les montants sont exprimés en dollars

canadiens) Résultats de

2023 Prévisions pour

2024 Prévisions pour

2025 Capacité en SMO 99,012 G Augmentation

d'environ 5 %

par rapport à 2023 Augmentation de

l'ordre de 3 % à 5 %

par rapport à 2024 CESMO ajustées* 13,49 ¢ Augmentation

d'environ 2 %

par rapport à 2023 De 14,25 ¢ à

14,50 ¢ Charges d'exploitation 19,554 G$ Aucune prévision

émise Aucune prévision

émise BAIIDA ajusté* 3,982 G$ Environ 3,5 G$ De 3,4 G$ à 3,8 G$ Bénéfices d'exploitation 2,279 G$ Aucune prévision

émise Aucune prévision

émise Flux de trésorerie

disponibles* 2,756 G$ Aucune prévision

émise Seuil de rentabilité

d'environ 200 M$ Flux de trésorerie

provenant des activités

d'exploitation 4,320 G$ Aucune prévision

émise Aucune prévision

émise

Principales hypothèses

Air Canada a formulé des hypothèses pour l'élaboration de ses prévisions pour 2024 et 2025, à savoir que la croissance du PIB du Canada sera modérée pour 2024 et pour 2025, que le dollar canadien s'échangera en moyenne à 1,36 $ CA et à 1,40 $ CA tout au long de l'exercice 2024 et de l'exercice 2025, respectivement, et que le prix du carburant d'aviation s'établira en moyenne à 1,00 $ CA et à 0,95 $ CA le litre sur l'ensemble de l'exercice 2024 et de l'exercice 2025, respectivement.

Par ailleurs, Air Canada a annoncé ses attentes relatives à certains indicateurs financiers pour l'exercice 2024 ainsi que ses cibles financières à long terme pour 2028 et ses aspirations pour 2030. Ces informations sont présentées dans le tableau qui suit et seront abordées lors des présentations de la journée des investisseurs.

Indicateur Résultats de 20231 Attentes pour 2024 Cibles pour 2028 Aspirations pour 2030 Produits

d'exploitation 21,833 G$ Environ 22 G$ Environ 30 G$ Plus de 30 G$ Marge du BAIIDA

ajusté* 18 % Environ 16 % Supérieur ou

égal à 17 % Entre 18 % et

20 % Marge

d'exploitation 10 % Pas indiqué Pas indiqué Pas indiqué Flux de trésorerie

nets provenant

des activités

d'exploitation

en pourcentage

du BAIIDA ajusté* 108 % Plus de 90 % Environ 90 % Environ 90 % Achats

d'immobilisations

corporelles

et incorporelles

en pourcentage

des produits

d'exploitation* 7 % Environ 12 % Au plus 12 % Moins de 12 % Marge des flux de

trésorerie

disponibles* 13 % De 4 % à 5 % Environ 5 % Environ 5 % Rendement du

capital investi* 18 % Pas indiqué Pas indiqué Supérieur ou égal

à 12 % Nombres

d'actions après

dilution Environ

376 millions

d'actions Pas indiqué Moins de

300 millions

d'actions Moins de

300 millions

d'actions

1 Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessus pourraient ne pas être exacts en raison de l'arrondissement des chiffres.

Les cibles à long terme pour 2028 et les aspirations pour 2030 mentionnées dans le présent communiqué ne représentent pas des prévisions ou des perspectives, mais ont plutôt pour but d'aider le lecteur à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'Air Canada. Le lecteur est averti que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Air Canada peut revoir et réviser ces cibles et ces aspirations en fonction de l'évolution de l'économie, des facteurs géopolitiques, du marché et de la réglementation. Ces cibles et ces aspirations servent d'objectifs à Air Canada dans l'exécution de ses priorités stratégiques, et elles supposent un environnement commercial normal. La capacité d'Air Canada à atteindre ces cibles et ces aspirations dépend également de sa capacité à réaliser les initiatives et les objectifs commerciaux exposés durant les présentations de la journée des investisseurs 2024, lesquelles seront disponibles à l'adresse aircanada.com/investisseurs peu après l'événement. Ils comprennent notamment l'augmentation des produits d'exploitation, l'accroissement du parc et des capacités du réseau, la réussite d'autres investissements et initiatives clés ainsi que d'autres hypothèses importantes, notamment celles qui figurent dans le présent communiqué, et cette capacité est soumise à un certain nombre de risques et d'incertitudes.

Se reporter à la rubrique intitulée Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, plus loin.

* Mesures financières hors PCGR

Les CESMO ajustées, le BAIIDA ajusté, la marge du BAIIDA ajusté, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation en pourcentage du BAIIDA ajusté, les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles en pourcentage des produits d'exploitation, la marge des flux de trésorerie disponibles et le rendement sur le capital investi sont des mesures financières hors PCGR ou des ratios hors PCGR. Comme ces mesures ne sont pas conformes aux PCGR pour la présentation d'états financiers et qu'elles n'ont pas de sens normalisé, elles ne sauraient être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres entités et ne doivent pas être considérées comme pouvant se substituer à des résultats établis selon les PCGR ou comme ayant préséance sur ceux-ci.

Air Canada utilise des mesures et des ratios financiers hors PCGR pour fournir aux lecteurs des renseignements supplémentaires sur ses résultats financiers et opérationnels. Les mesures ou ratios financiers hors PCGR comportent généralement des exclusions ou des ajustements qui tiennent compte de une ou de plusieurs des caractéristiques suivantes, comme le fait d'être très variables, difficiles à prévoir, inhabituels par nature, significatifs pour les résultats d'une période en particulier ou non indicatifs des résultats d'exploitation passés ou futurs. Ces éléments sont exclus, car Air Canada est d'avis qu'ils peuvent fausser l'analyse de certaines tendances commerciales et rendre moins pertinente toute analyse comparative en regard d'autres périodes. L'exclusion de ces éléments permet de manière générale d'analyser plus justement la performance d'Air Canada au chapitre des charges d'exploitation et de la comparer de façon plus pertinente à celle d'autres sociétés aériennes.

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation en pourcentage du BAIIDA ajusté

Air Canada utilise les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation en pourcentage du BAIIDA ajusté pour mesurer la conversion en trésorerie du BAIIA ajusté. Cette mesure est définie comme le ratio des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation sur le BAIIDA ajusté.

Achats d'immobilisations corporelles et incorporelles en pourcentage des produits d'exploitation

Air Canada utilise les achats d'immobilisations corporelles et incorporelles en pourcentage des produits d'exploitation pour mesurer la proportion des produits d'exploitation qui sont réinvestis dans des dépenses en immobilisations. Cette mesure est définie comme le ratio des achats d'immobilisations corporelles et incorporelles sur les produits d'exploitation.

Marge des flux de trésorerie disponibles

Air Canada utilise une marge des flux de trésorerie disponibles pour mesurer le montant des flux de trésorerie disponibles en pourcentage des produits d'exploitation. Cette mesure est définie comme le ratio des flux de trésorerie disponibles sur les produits d'exploitation.

Rendement du capital investi

Air Canada utilise le rendement du capital investi (RCI) pour évaluer l'efficience avec laquelle elle affecte son capital à la production de rendements. Le RCI correspond au ratio du bénéfice ajusté (de la perte ajustée) avant impôt, compte non tenu des charges d'intérêts, sur le capital investi. Le capital investi comprend la moyenne de la dette à long terme et des obligations locatives d'un exercice à l'autre, la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires d'un exercice à l'autre et le dérivé incorporé aux billets convertibles d'Air Canada. En 2020, Air Canada a émis des billets convertibles non garantis. Air Canada a le choix de remettre de la trésorerie ou une combinaison de trésorerie et d'actions à la date de conversion au lieu d'actions, ce qui donne lieu à un dérivé incorporé inclus dans la définition du capital. Air Canada calcule le capital investi selon une méthode fondée sur la valeur comptable aux fins du calcul du RCI.

Consultez le dossier d'information publique d'Air Canada à l'adresse www.sedarplus.ca, notamment le communiqué du troisième trimestre publié le 1er novembre 2024 ainsi que les rubriques 16 et 20 (Mesures financières hors PCGR) des rapports de gestion du troisième trimestre de 2024 et de 2023, respectivement (ces rubriques sont intégrées par renvoi dans le présent document) pour des informations sur les autres mesures financières hors PCGR et les ratios hors PCGR d'Air Canada dont il est question dans le présent communiqué, et pour un rapprochement avec la mesure financière conforme aux PCGR la plus comparable.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et sur l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses.

Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites ci-après, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention ci-après.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique et le contexte géopolitique, comme les conflits militaires au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine, la capacité d'Air Canada de dégager ou de maintenir une rentabilité nette, l'état du secteur et du marché et le contexte influant sur la demande, la concurrence, la dépendance d'Air Canada à l'égard des technologies, les risques liés à la cybersécurité, les interruptions de service, les changements climatiques et les facteurs liés à l'environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs anthropiques), la dépendance d'Air Canada envers les fournisseurs clés (y compris des organismes gouvernementaux et d'autres parties prenantes soutenant les activités aéroportuaires et de l'exploitation aérienne), les relations de travail et les coûts connexes, la capacité d'Air Canada de mettre en œuvre efficacement des initiatives stratégiques opportunes et d'autres initiatives importantes (notamment sa faculté de gérer les charges d'exploitation), les cours de l'énergie, sa capacité de rembourser ses dettes et de conserver ou d'accroître la liquidité, sa dépendance à l'égard des transporteurs régionaux et autres, sa capacité de recruter et de conserver le personnel nécessaire, les épidémies, l'évolution de la législation, de la réglementation ou de procédures judiciaires, les attentats terroristes, les conflits armés, la capacité d'Air Canada d'exploiter avec succès son programme de fidélité, les pertes par sinistre, la dépendance d'Air Canada à l'égard des partenaires Star AllianceMD et des coentreprises, sa capacité de préserver et de faire croître sa marque, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, les fluctuations des taux de change, les limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions d'assurance et les coûts qui y sont associés, les obligations au titre des régimes de retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedarplus.ca, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion annuel de 2023 d'Air Canada et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du rapport de gestion du troisième trimestre de 2024 d'Air Canada.

Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d'évaluer l'incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes qu'Air Canada et d'autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en œuvre en matière de changements climatiques et d'émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment des actions et des efforts combinés des gouvernements, du secteur, des fournisseurs et des autres intervenants et parties prenantes, ainsi que du développement et de la mise en œuvre de nouvelles technologies. En particulier, les cibles d'émissions de carbone liées à nos objectifs pour 2030, de même que nos aspirations à cet égard pour 2050, sont ambitieuses et fortement tributaires des nouvelles technologies, des énergies renouvelables et de la disponibilité d'un approvisionnement suffisant en carburants d'aviation durables (CAD), ce qui demeure un défi important. De plus, Air Canada a engagé, et prévoit continuer à engager, des coûts pour atteindre son objectif de carboneutralité et pour se conformer aux lois et règlements sur la durabilité environnementale ainsi qu'aux autres normes et accords. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, qui font l'objet d'une attention accrue de la part de parties prenantes à l'échelle locale et internationale, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l'un ou l'autre de nos objectifs climatiques sera atteint, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos objectifs climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d'autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos objectifs climatiques actuels, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux, et de pressions potentielles de la part d'investisseurs, de groupes d'activistes ou d'autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos objectifs et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d'en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l'objet d'une publicité et de réactions négatives de la part d'investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d'autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d'Air Canada ou avoir d'autres effets négatifs sur celle-ci.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour un complément d'information, consulter le supplément GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la TSX au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

