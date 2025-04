D'ici la fin de 2025, le matériel au sol principal d'Air Canada à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) sera entièrement électrifié

Cette mesure contribuera à l'atteinte de la cible à moyen terme d'Air Canada de réduction nette de 30 % des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030 pour les opérations au sol, par rapport aux données de 2019

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui, pour souligner le Mois de la Terre, que Québec sera sa première escale au Canada entièrement dotée, d'ici la fin de 2025, d'équipement électrique dans ses principales catégories de matériel au sol. Ce jalon représentera une transition complète du matériel alimenté par des combustibles fossiles vers un parc électrique, soit tous les tracteurs de chariots à bagages et de l'aire de trafic, les convoyeurs, les convoyeurs Power Stow, les chariots élévateurs pour conteneurs et les tracteurs avions. Cette transition permettra à Air Canada d'éliminer l'utilisation de matériel alimenté par des combustibles fossiles à cette escale dans ces principales catégories de matériel au sol.

Air Canada a annoncé aujourd’hui que Québec sera sa première escale au Canada entièrement dotée, d’ici la fin de 2025, d’équipement électrique dans ses principales catégories de matériel au sol. (Groupe CNW/Air Canada)

Il s'agit d'un pas en avant vers l'atteinte de la cible à moyen terme d'Air Canada visant à réduire de 30 % les émissions nettes de GES des opérations au sol d'ici 2030, laquelle s'inscrit dans ses visées à long terme d'atteindre zéro émission nette de GES d'ici 2050. L'ambition climatique d'Air Canada inclut aussi une cible à moyen terme de réduction nette des émissions de GES de 20 % pour ses opérations aériennes.

« Le thème du Mois de la Terre 2025 est l'énergie renouvelable et, vu l'importance de l'hydroélectricité au Québec, il est approprié que la ville de Québec soit notre première escale à faire le virage complet vers l'électrification, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Ce projet démontre la collaboration concluante entre Air Canada et l'administration aéroportuaire de YQB pour mettre en place l'infrastructure de recharge nécessaire à la transition vers un parc de matériel au sol électrique à zéro émission directe alimenté par le réseau d'énergie renouvelable du Québec.

« Pour réussir la transition vers une énergie propre dans le secteur du transport aérien, il faut compter sur la collaboration et les efforts de toutes les parties prenantes, a poursuivi M. Rousseau. Nous acceptons notre rôle de transporteur national et reconnaissons que l'industrie du transport aérien constitue un élément essentiel de la connectivité mondiale et de la croissance socioéconomique. Nous nous engageons à adopter une approche coordonnée lors de cette transition énergétique de longue haleine, puisque nous menons nos activités dans un écosystème de fabricants, de fournisseurs, d'aéroports et de gouvernements qui apportent une contribution cruciale à la réussite de cette initiative importante. »

« L'électrification des opérations au sol d'Air Canada à YQB représente une mesure concrète et significative pour réduire leur incidence sur l'environnement, a déclaré Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. Ce projet a été rendu possible grâce à une étroite collaboration entre nos équipes, et il s'inscrit parfaitement dans notre engagement à réduire l'empreinte environnementale de nos opérations, mais aussi dans celui de fournir le soutien et les outils nécessaires à nos partenaires aériens pour qu'ils atteignent leurs objectifs de réduction de GES. Nous sommes fiers que YQB soit la première escale d'Air Canada à faire ce pas important vers la durabilité environnementale. »

« La Ville de Québec se réjouit de cette initiative qui fait de notre aéroport la première escale d'Air Canada au pays à électrifier ses équipements de soutien au sol, ajoute M. Bruno Marchand, maire de Québec. Cette transition témoigne de l'engagement de nos institutions et entreprises à innover en tenant compte des enjeux énergétiques actuels et futurs. Nous sommes fiers de voir YQB, plaque tournante stratégique, soutenir l'évolution de l'industrie du transport aérien et participer activement aux initiatives visant à réduire l'empreinte environnementale. »

Au cours des dernières années, Air Canada a graduellement délaissé le matériel alimenté par des combustibles fossiles à l'échelle du pays, au profit d'équipement électrique plus efficace. La Société compte maintenant plus de 900 unités de matériel au sol électrique, ce qui représente 35 % du parc de matériel au sol dans toutes les catégories. Le parc de matériel au sol d'Air Canada comprend des équipements électriques éprouvés qui contribuent à l'efficacité opérationnelle et à la réduction des émissions. Bien que certaines activités requièrent toujours du matériel alimenté par des combustibles fossiles, Air Canada poursuit son étroite collaboration avec les fabricants pour évaluer les technologies émergentes.

L'équipement électrique vise à réduire les émissions directes en remplaçant le matériel au sol alimenté par des moteurs à combustion interne. Son utilisation devrait réduire les coûts de maintenance et les coûts de pièces de rechange, en plus d'éliminer les coûts directs en carburant, ce qui se traduit par des économies globales pour Air Canada.

