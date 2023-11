La société Sustainable Energy Platforms Inc. simplifie le processus de planification, de construction et d'exploitation de plates-formes énergétiques durables et rentables.

TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Ainsworth Inc. une filiale de GDI Services aux immeubles Inc. (TSX: GDI), et s2e Technologies Inc. ont annoncé le lancement de Sustainable Energy Platforms Inc. une coentreprise visant à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques durables dans un paysage énergétique nord-américain en pleine évolution.

Sustainable Energy Platforms Inc. aide les propriétaires de bâtiments et les entreprises à forte consommation d'énergie à simplifier leurs initiatives de décarbonisation. Cela implique une navigation experte dans les incitations fiscales et les réglementations actuelles. Il s'agit également de se préparer à diverses conditions futures possibles - avec des solutions résilientes et couvertes contre le risque d'inflation des prix de l'énergie.

En combinant l'expertise d'Ainsworth en matière de maintenance des systèmes de construction avec l'expertise de s2e en matière de construction à bilan carbone net et en énergie renouvelable, Sustainable Energy Platforms Inc. offre une gamme complète de services : Conception, Construction, Financement, Exploitation, Maintenance (CCFEM) adaptés aux besoins individuels des clients.

La flexibilité est l'élément caractéristique de cette offre. Les solutions de Sustainable Energy Platforms Inc. peuvent intégrer les actifs nécessaires à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la production d'énergie renouvelable. Les clients peuvent participer à la propriété exclusive ou partielle de ces actifs. Ou bien ils peuvent bénéficier de l'utilisation de ces actifs par le biais d'un contrat à coût zéro.

"Sustainable Energy Platforms simplifie le processus de planification, de construction et d'exploitation de plates-formes énergétiques durables et d'un coût certain, tout en collaborant avec toutes les parties prenantes, pour atteindre une solution sur mesure", a déclaré Carlos Fernandez, cofondateur de s2e et président-directeur général. "Notre vision est d'aider les organisations du marché intermédiaire qui consomment beaucoup d'énergie à passer à des plates-formes énergétiques plus durables. Avec Ainsworth, nous sommes prêts à rendre cette transition plus facile que jamais."

"Notre vaste expertise en matière de gestion des systèmes de bâtiment contribue de manière significative à la mission de Sustainable Energy Platforms, en aidant les organisations à naviguer avec succès dans les complexités de la décarbonisation", a ajouté Craig Stanford, président et directeur général d'Ainsworth. "Ensemble, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes et résilientes qui façonneront l'avenir de la gestion de l'énergie."

Sustainable Energy Platforms Inc. invite les organisations de toute l'Amérique du Nord à accéder à son outil de planification énergétique sur son site web pour modéliser les scénarios futurs de coûts et d'émissions en fonction de leur consommation énergétique actuelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.seplatforms.com.

À propos de Sustainable Energy Platforms Inc.

Sustainable Energy Platforms Inc. est une coentreprise entre Ainsworth Inc. une organisation multi-commerciale avec une expertise immobilière diversifiée, et s2e Technologies Inc. reconnue pour ses contributions dans le domaine des énergies renouvelables. Sustainable Energy Platforms Inc. se consacre à simplifier la décarbonisation pour les organisations à travers l'Amérique du Nord en fournissant des solutions sur mesure reposant sur une gamme intégrée de services : Conception, Construction, Financement, Exploitation et Maintenance (CCFEM).

En offrant à ses clients la possibilité d'opter pour des solutions à coût zéro et en incluant des améliorations en matière d'efficacité énergétique et de résilience dans le cadre des solutions, Sustainable Energy Platforms aide ses clients à prendre le contrôle de leur avenir énergétique.

À propos de s2e

S2E développe des solutions prêtes pour le marché qui contribuent à la lutte contre le changement climatique. En exploitant l'innovation, la technologie et un réseau de personnes et de partenaires passionnés, nos solutions durables dans les systèmes d'énergie renouvelable et les communautés intelligentes à énergie nette zéro créent des avantages économiques et environnementaux durables. S2e a installé plus d'un gigawatt d'énergie renouvelable. Au fil de ses réalisations pionnières en matière d'énergie durable au Canada, aux États-Unis et au Mexique, s2e a développé la plus grande ferme solaire du Canada, conçu et mis en service la plus grande installation de fabrication de panneaux solaires du Canada, et conçu la première communauté à usage mixte à consommation nette zéro d'Amérique du Nord. Actuellement, s2e est en train d'installer ses clients dans son emblématique projet EVE Park - un projet de condominiums à consommation zéro à Londres, en Ontario. Visitez s2e sur le web à www.s2etech.com, ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

À propos d'Ainsworth Inc.

Ainsworth est l'une des principales entreprises intégrées multi-métiers du Canada, fournissant des services techniques de haute qualité dans les domaines de chauffage, de ventilation, de la climatisation, de la mécanique, de l'électricité, du câblage de données, des solutions d'automatisation des bâtiments et des technologies des bâtiments intelligents pour des clients institutionnels, commerciaux et industriels à travers le Canada et les États-Unis. En tant qu'entreprise intégrée de services multi-métiers, Ainsworth offre des services et des solutions de bout en bout pour tous les besoins d'entretien et de remise à neuf des actifs de ses clients. Ainsworth est une filiale à part entière de GDI Services aux immeubles Inc. GDI est un important fournisseur de services intégrées d'installations commerciales, offrant une gamme de services au Canada et aux États-Unis aux propriétaires et aux gestionnaires de divers types d'installations, y compris des immeubles de bureaux, des établissements éducatifs, des centres de distribution, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des stades et des complexes évènementiels, des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports et d'autres installations de transport. En plus des services fournis par Ainsworth, les capacités de services des installations commerciales de GDI comprennent le nettoyage commercial, le conseil en matière d'énergie et l'optimisation des systèmes, ainsi que d'autres services complémentaires tels que la fabrication et la distribution de produits de nettoyage commercial. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : GDI). Des informations supplémentaires sur GDI sont disponibles sur son site web à l'adresse www.gdi.com.

