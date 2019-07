Aimia annonce l'élection des administrateurs

MONTRÉAL, le 1er juill. 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM), consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, annonce l'élection des administrateurs dont la candidature avait été proposée dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 24 mai 2019. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires du 28 juin 2019 à Toronto sont présentés ci‑dessous.

Chacun des six candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur d'Aimia :



En faveur % En faveur Abstentions % Abstentions









1. Thomas D. Gardner 49,947,014 61,43 % 31,361,679 38,57 %









2. Robert (Chris) Kreidler 50,134,684 61,66 % 31,174,009 38,34 %









3. William (Bill) McEwan 62,521,985 76,89 % 18,786,708 23,11 %









4. Philip Mittleman 73,672,904 90,61 % 7,635,789 9,39 %









5. Linda Kuga Pikulin 50,865,849 62,56 % 30,442,844 37,44 %









6. Jeremy Rabe 62,768,265 77,20 % 18,540,428 22,80 %

Les résultats officiels du scrutin tenu sur tous les points soumis à un vote durant l'assemblée annuelle des actionnaires seront publiés prochainement sur le corp.aimia.com et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et affichés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous‑secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeromexico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec AirAsia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux du commerce au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Pour en savoir plus au sujet d'Aimia, visitez corp.aimia.com/fr.

SOURCE Aimia Inc.

Renseignements: Médias, analystes et investisseurs, Karen Keyes, 647 459-3506, karen.keyes@aimia.com

