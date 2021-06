Voici la gamme Active Nutrition d'USANA - six produits à fondement scientifique pour la santé du corps tout entier

SALT LAKE CITY , le 15 juin 2021 /CNW/ - USANA Health Sciences, un chef de file mondial en matière de nutrition, présente avec fierté sa nouvelle gamme de produits Active Nutrition. Lancée le 15 juin 2021 pour le grand public aux États-Unis, au Canada, et en Mexique, la gamme Active Nutrition d'USANA comprend six nouveaux produits formulés pour offrir aux consommateurs la solution santé la plus positive et complète qui soit. À partir de la maîtrise du poids et de la digestion jusqu'à l'énergie et l'hydratation, Active Nutrition est bénéfique pour le corps tout entier.

Voicila gamme Active Nutritiond'USANA-sixproduits à fondementscientifique pour la santé du corps tout entier Voicila gamme Active Nutritiond'USANA-sixproduits à fondementscientifique pour la santé du corps tout entier Voicila gamme Active Nutritiond'USANA-sixproduits à fondementscientifique pour la santé du corps tout entier Voicila gamme Active Nutritiond'USANA-sixproduits à fondementscientifique pour la santé du corps tout entier Voicila gamme Active Nutritiond'USANA-sixproduits à fondementscientifique pour la santé du corps tout entier Voicila gamme Active Nutritiond'USANA-sixproduits à fondementscientifique pour la santé du corps tout entier

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/

Pour découvrir la gamme Active Nutrition d'USANA, veuillez accéder à USANA.com.

« Le lancement de la gamme Active Nutrition est l'un des plus importants chez USANA et j'ai très hâte que le public constate à quel point ces produits sont exceptionnels, commente Dan Macuga, directeur général des Communications et du marketing d'USANA. Notre conception de la gamme Active Nutrition se distancie d'un objectif restreint de maîtrise du poids pour plutôt mettre l'accent sur la sensation que procure un organisme en santé, au lieu de s'attarder à la simple apparence physique. Afin d'inspirer les clients au cours de leur cheminement, nous leur offrons des produits à fondement scientifique d'une qualité supérieure, ainsi qu'un soutien communautaire positif et de l'information utile. »

Produits en vedette

Substitut de repas Nutrimeal Active

Un substitut de repas sous forme de boisson fouettée à faible teneur glycémique, sans OGM ni gluten†. Fait avec des protéines de lactosérum d'une seule source, il fournit à l'organisme des micronutriments et macronutriments selon un rapport équilibré, y compris 20 grammes de protéines et entre 8 et 9 grammes de fibres. Offert en deux délicieuses saveurs de chocolat et vanille, Nutrimeal Active peut être consommé comme repas nutritif ou en collation sur la route.

Boisson protéinée digestive

Formulée avec des protéines de lentilles d'eau et de pois chiches, la Boisson protéinée digestive convient aux personnes soucieuses d'atteindre un objectif de santé digestive. Avec 10 grammes de protéines, 6 grammes de fibres, de l'inuline comme prébiotique et des enzymes bénéfiques, cette boisson est une véritable centrale énergétique pour le microbiome. À saveur nature ou citron-gingembre, ce produit 80 calories par portion.

Fibergy Active

Riche en prébiotiques et en fibres de fruits à forte teneur en phytonutriments, Fibergy Active est un ajout très nutritif dans une boisson fouettée. Avec ses 9 grammes de fibres solubles et insolubles, ce produit favorise la santé et la diversité du microbiome, la satiété et la régularité du transit.

Mélange pour tisane détox

Fait de racine de réglisse, d'un extrait de menthe poivrée, de racine de pissenlit, d'écorce de cannelle et de racine de gingembre, ce thé sans stimulant comprend des ingrédients utilisés dans la tradition des plantes médicinales pour aider à accroître le flux biliaire, à soulager les malaises digestifs et à stimuler l'appétit. Une tasse de ce mélange détox contribue à atténuer les maux abdominaux et malaises digestifs occasionnels.

Barre-collation au beurre d'arachides

Une savoureuse collation en format pratique pour toute la famille, la Barre-collation au beurre d'arachides est faite d'ingrédients entièrement naturels comme des arachides et produits d'arachides - beurre, huile et farine - et de la poudre de vinaigre de cidre de pomme. À 110 calories et avec 3 grammes de sucre et 4 grammes de fibres, cette barre nutritive aide à éliminer les fringales, tout en faisant plaisir aux amateurs de sucreries.

Boisson d'hydratation

L'hydratation est essentielle avant, pendant et après l'exercice. La Boisson d'hydratation d'USANA est un mélange à saveur rafraîchissante de melon pour préparer une boisson qui étanche la soif. Offerte en sachets tubulaires pratiques, elle procure une hydratation en tout temps et partout.

« Comme la science est le fondement même d'USANA, elle a aussi guidé notre approche à l'égard du développement de la gamme Active Nutrition, indique le Dr Rob Sinnott, directeur général des Affaires scientifiques d'USANA. La recherche et le développement consacrés à la gamme Active Nutrition étaient principalement axés sur la création de produits efficaces en format pratique dont l'utilisation plairait aux consommateurs. Nous sommes persuadés que cette nouvelle approche à l'égard de la santé et de la maîtrise du poids changera les règles du jeu pour USANA et ses clients. »

† Aucun ingrédient renfermant du gluten n'entre dans la fabrication de ce produit. Par contre, ce produit est fabriqué avec de l'équipement servant aussi à fabriquer d'autres produits contenant : lait, arachides et noix.

À propos d'USANA

Fondée en 1992, USANA Health Sciences (NYSE : USNA) est une entreprise de suppléments nutritionnels basée aux États-Unis qui fabrique des suppléments, ainsi que des produits exclusifs de grande qualité en matière de santé et de mieux-être dans ses installations enregistrées auprès de la FDA à Salt Lake City, au Utah. Pour d'autres renseignements sur USANA, veuillez visiter notre site (http://www.usana.com) ou lire notre blogue officiel (http://whatsupusana.com).

Demandes de renseignements des médias : Ashley Collins

Vice-présidente exécutive du Marketing

1 801 954-7629

[email protected]

Photo - https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/image/Lineup_1623698697112-HR.jpg

Photo - https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/image/House3220Market_1623698801090-HR.jpg

Photo - https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/image/DigestiveCategory_1623698734072-HR.jpg

Photo - https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/image/Active_Nutrition1535_1623698880219-HR.jpg

Photo - https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/image/House3415Markets_1623698767026-HR.jpg

Photo - https://www.multivu.com/players/fr-ca/8470352-usana-launches-active-nutrition-product-line-for-whole-body-health/image/House3217Markets_1623698905682-HR.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/547824/USANA_Logo.jpg

SOURCE USANA

Liens connexes

http://www.usana.com