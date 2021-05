Le projet Aime ton Prochain visant à offrir 38 millions de vaccins COVID-19 à nos voisins mondiaux les plus vulnérables Tweet this

Alors que le monde surpasse 1 milliard de doses de vaccin administrées, avec seulement 20 millions distribuées aux pays africains, l'UNICEF a fait appel aux pays à revenu élevé pour leur considération de donner sans délai, au moins 5% de leurs doses.

Un don de 25 $ finance tout ce qui est nécessaire pour que l'UNICEF se procure et distribue un vaccin à deux doses - du fabricant aux bras des gens des régions les plus difficiles d'accès au monde. Ceci comprend le coût par personne du transport des vaccins, la protection de la chaîne du froid, la formation des agents de santé ainsi que l'élimination sécuritaire des déchets. Le projet vise à financer les doses au-delà des deux milliards de doses attendues de COVAX - le mécanisme mondial pour un accès équitable aux vaccins COVID-19 - en 2021.

«Nous espérons que tous les Canadiens conviendront que nous pouvons tous jouer un rôle en s'assurant que les vaccins COVID-19 soient abordables et accessibles à tous les pays. Nous devons être de meilleurs voisins », a déclaré Sara Hildebrand, directrice exécutive de l'organisation Enfants du Millénaire et coordinatrice du projet Aime ton Prochain. «Nous voulons traverser la ligne d'immunité COVID-19 côte à côte et rédiger cette fin de pandémie ensemble.»

«Aime ton Prochain a bâti une incroyable coalition interreligieuse qui partage une passion et un engagement pour l'équité en matière de vaccins, et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener le monde de l'autre côté du COVID-19», a déclaré David Morley, président et chef de la direction d' UNICEF Canada. «UNICEF est très heureux de s'associer à Aime ton Prochain, et partage l'espoir que, grâce à ce mouvement national, nous pourrons contribuer à mettre fin à une pandémie qui crée de graves menaces pour les enfants et les familles du monde entier.»

À propos d' Aime ton Prochain

Aime ton Prochain est le mouvement national pour l'équité mondiale des vaccins inspiré par Enfants du Millénaire et diverses communautés religieuses pour augmenter le nombre de vaccins COVID-19 distribués rapidement et équitablement dans les pays à faible et modérément faible revenu, par la levée de fonds et le plaidoyer. lovemyneighbourproject.org

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire mondial axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour fournir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca pour en savoir plus.

