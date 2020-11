Aifred Santé reçoit une prestigieuse subvention du gouvernement du Québec dans le cadre d'un appel à solutions pour lutter contre la COVID-19

MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Aifred Santé, une entreprise de technologie médicale basée à Montréal, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une subvention de 242 500 $ de la part du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. L'entreprise s'est vu attribuer ce montant à la suite de sa proposition auprès de MEDTEQ+, dans le cadre de l'appel à solutions pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 dans le but de d'appuyer les projets d'innovation d'entreprises québécoises contribuant notamment à traiter les préoccupations en matière de santé soulevées par la pandémie actuelle de COVID-19.

Cette subvention, jumelée aux contributions d'Aifred Santé, servira à déployer l'application médecin-patient dans trois nouveaux groupes de médecine familiale à Montréal (un quatrième agissant à titre de groupe témoin) dans le but d'aider les médecins de famille et les psychiatres à mieux traiter leurs patients qui souffrent de dépression. La technologie mise au point par Aifred permet aux patients de répondre à des questions standards sur la dépression de façon régulière, de sorte à les aider à mieux suivre leur progrès au fil du temps. De cette façon, ils transmettent leur état mental actuel à leur équipe médicale et ils donnent accès à leur médecin aux meilleures pratiques convenant à leur traitement. La solution d'Aifred est accueillie avec enthousiasme par les médecins et les patients puisqu'elle favorise la communication et met de l'avant les meilleures pratiques en matière de traitement, en plus de permettre aux médecins et aux patients de travailler ensemble de façon efficace et efficiente, à distance (en télémédecine).

« Les problèmes d'anxiété et de dépression font malheureusement partie des répercussions de la pandémie de la COVID-19. Alors que nous devons limiter nos contacts sociaux, les solutions technologiques sont très recherchées et leur utilisation doit être encouragée. Nous croyons que la technologie novatrice proposée par Aifred Santé possède la capacité de répondre à ce besoin important, et nous sommes ravis de pouvoir aider l'entreprise à l'instaurer au sein de groupes de médecine de famille », souligne le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon.

« La pandémie actuelle a confirmé l'urgence et la nécessité d'utiliser la puissance de la technologie et de l'intelligence artificielle pour créer de meilleures solutions visant à aider les millions de gens qui sont aux prises avec l'anxiété et la dépression. L'outil d'Aifred Santé, comme de nombreux autres projets de MEDTEQ+, vise à mieux équiper le réseau de la santé québécois, tout en offrant aux patients un meilleur accès aux renseignements liés à leur santé, leur permettant ainsi une meilleure emprise sur l'évolution et le suivi de leur traitement. » déclare Diane Côté, présidente-directrice générale de MEDTEQ+.

« Nous sommes franchement excités par tout le soutien qu'on nous témoigne dans notre propre marché, au Québec, alors que nous travaillons très fort à mettre sur pied des solutions répondant à cet énorme défi. Lorsque nous aurons terminé cette phase du projet, nous évaluerons les données recueillies et amorcerons une discussion avec le gouvernement du Québec afin de voir dans quelle mesure nous pourrions déployer cet outil de meilleures pratiques à travers tout le système de santé québécois. Nous sommes également en pleine préparation pour l'essai clinique qui visera à valider la prochaine étape de notre projet, soit l'utilisation de l'intelligence artificielle pour soutenir les médecins dans leur prise de décisions cliniques quant au traitement des patients atteints de dépression. Nous croyons fermement que la combinaison des meilleures pratiques et du soutien à la prise de décisions mènera à des résultats nettement supérieurs pour les patients, pour leur famille et pour la société dans son ensemble » a déclaré Marina Massingham, présidente-directrice générale de Aifred Santé.

À propos d'Aifred Santé

Aifred Santé, une entreprise de technologie médicale basée à Montréal, travaille à fournir des solutions adaptées aux médecins pour le traitement de la santé mentale, y compris en leur donnant un accès électronique centralisé aux guides des meilleures pratiques et en mettant à contribution l'intelligence artificielle pour les soutenir dans la prise de décisions thérapeutiques personnalisées pour le traitement de la dépression clinique. Le modèle d'IA mis au point par l'entreprise a déjà été entériné lorsqu'Aifred a participé au concours AI X-Prize d'IBM Watson. Plus de 700 équipes avaient initialement déposé leur candidature pour participer au concours et, après plus de trois ans de contrôle et d'examen préalable, Aifred Santé est la seule entreprise canadienne qui s'est classée parmi les dix entreprises finalistes dans le monde. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.aifredhealth.com.

À propos de MEDTEQ+

Le Consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales MEDTEQ+ (www.medteq.ca) a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques innovantes afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ+ soutient la validation de ces technologies, leur intégration dans le réseau de la santé ainsi que leur rayonnement tant local qu'international en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et institutionnels et celles des fournisseurs de soins de santé. MEDTEQ+ compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (via le programme des Centres d'Excellence en Commercialisation et en Recherche [CECR]), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie.

SOURCE MEDTEQ+

Renseignements: Aifred Santé, Marina Massingham, PDG, [email protected]; MEDTEQ+, Julien Caudroit, Directeur des communications et événementiel, [email protected], 514-297-5231