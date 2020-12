Financement d'amorçage conjointement par MEDTEQ+ et BDC Capital

Finance intégralement les essais cliniques d'Aifred en vue d'obtenir l'approbation réglementaire pour l'aide à la décision assistée par l'IA en Amérique du Nord

Nouveau conseil d'administration et ajouts importants à l'équipe de direction

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Aifred Santé, une entreprise montréalaise spécialisée dans les informations numériques sur la santé, a annoncé aujourd'hui la signature d'un financement d'amorçage de 4 millions de dollars. Ces fonds serviront à financer les essais cliniques d'approbation réglementaire pour l'Amérique du Nord, essais conçus pour éprouver la sécurité et l'efficacité de la technologie d'intelligence artificielle d'Aifred, qui permettra de recommander un choix de traitement thérapeutique personnalisé pour les patients souffrant de trouble dépressif majeur. Les essais cliniques devraient débuter au cours du premier trimestre 2021 dans des hôpitaux canadiens et américains de premier plan, et incluront environ 350 patients. L'objectif de ces essais est de valider l'hypothèse d'Aifred selon laquelle les patients traités, avec des médicaments approuvés pour des troubles dépressifs majeurs, par des médecins utilisant la technologie d'intelligence artificielle d'Aifred verront une amélioration plus importante de leurs symptômes dépressifs par rapport aux patients traités par des méthodes conventionnelles.

« Je suis très heureuse de la signature de notre plus récent tour de financement et j'apprécie énormément le soutien que nous avons reçu de nos investisseurs nouveaux et actuels, en particulier dans la gestion des défis posés par la pandémie », a déclaré Marina Massingham, présidente et directrice générale d'Aifred Santé, qui a ajouté : « Ce financement nous permet de respecter le calendrier de nos études cliniques prévues pour l'année prochaine et de rendre notre technologie d'IA accessible pour le traitement de la dépression le plus rapidement possible, tout en déployant et en commercialisant le module des meilleures pratiques de notre technologie pour aider les médecins à mieux traiter les patients souffrant de trouble dépressif majeur ».

Cette levée de fonds de 4 millions de dollars a été menée conjointement par MEDTEQ+ et BDC Capital, avec le soutien complémentaire du Mouvement Desjardins, Highline Beta et autres investisseurs privés et institutionnels, y compris des investissements de suivi de la plupart des investisseurs dans le financement de préamorçage de la société en 2019.

« La santé mentale est un sujet de préoccupation croissant, et la pandémie augmente le stress et l'anxiété auxquels les personnes sont confrontées. Nous pensons que la technologie d'Aifred peut aider les médecins et les psychiatres à mieux traiter le nombre croissant de personnes atteintes de dépression, soit directement depuis leur cabinet, soit par télémédecine", a commenté Michelle Scarborough, associée directrice du fonds de capital-risque pour les femmes en technologie et des investissements stratégiques. "À la BDC, nous défendons le rôle de premier plan du Canada dans le domaine des technologies des informations numériques sur la santé et le rôle important de la mixité des sexes dans l'innovation de pointe. Aifred réunit les deux à la même table ».

« L'approche d'Aifred Santé en matière d'aide à la décision dans le choix des traitements reposant sur l'intelligence artificielle, initialement utilisée dans le domaine des troubles dépressifs majeurs, pourrait permettre d'exploiter le formidable potentiel d'une véritable médecine personnalisée au profit des patients, de leurs familles et des bailleurs de fonds publics et privés dans le monde entier », a déclaré Robert Ritlop, directeur des investissements chez MEDTEQ+, qui a ajouté : « En tant que participants au cycle de financement de préamorçage en 2019 et en tant que co-responsables de ce cycle de financement d'amorçage, nous sommes extrêmement heureux de continuer à soutenir la croissance rapide d'Aifred et ses progrès vers de meilleures décisions en matière de choix de traitement au profit des patients du monde entier ».

« À titre d'assureur de personnes et de plus important employeur privé au Québec, Desjardins suit avec intérêt les avancées de la science en matière de santé mentale, un domaine où la pandémie vient accroître le nombre de personnes atteintes de différentes pathologies, de faire valoir Martin Brunelle, vice-président, Croissance, Acquisition et Développement. C'est dans cette perspective que nous avons décidé de devenir actionnaire de Aifred Santé, une entreprise en démarrage prometteuse qui se distingue déjà à l'international dans le cadre du prix IBM Watson AI X-Prize.».

La compagnie a également annoncé son nouveau conseil d'administration qui comprend Donald Olds, président, Marina Massingham, directrice générale, David Benrimoh, directeur scientifique et co-fondateur, Robert Ritlop, MEDTEQ+ et Steven Abrams, associé, BDC Capital. Par ailleurs, Aifred Santé a élargi son équipe de direction pour inclure Monique Champagne, vice-présidente de la recherche clinique et de la réglementation, et Joe Cirrincione, CPA, vice-président finances.

« Les nouveaux membres de notre conseil d'administration et de notre direction représentent un signe important de notre progression vers l'approbation réglementaire et la commercialisation de notre technologie de pointe en matière d'IA et de notre évolution en tant qu'entreprise. Monique et Joe possèdent à eux deux des dizaines d'années d'expérience dans le développement clinique et la gestion d'entreprises dans les informations numériques sur la santé à croissance rapide. Steve et Robert contribuent à notre conseil d'administration en apportant des idées fortes et expertes, alors que nous préparons notre croissance et notre succès futurs », a conclu Donald Olds, président du conseil d'administration d'Aifred Santé.

À propos d'Aifred Santé

Aifred Santé, une entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies de la santé, propose des solutions axées sur le clinicien pour le traitement de la santé mentale, notamment un accès électronique aux lignes directrices sur les meilleures pratiques et une approche d'IA de calibre mondial pour fournir une aide à la décision pour des choix thérapeutiques personnalisés en cas de troubles dépressifs majeurs. La technologie d'IA d'Aifred a été validée de manière significative par sa participation à la compétition mondiale IBM Watson AI XPRIZE, d'une valeur de 5 millions de dollars. Sur 700 candidats initiaux et plus de 3 ans d'évaluation par des experts et de contrôle diligent, Aifred Santé est la seule entreprise québécoise et canadienne parmi les 10 finalistes à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aifredhealth.com.

À propos de MEDTEQ+

Le Consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales MEDTEQ+ (www.medteq.ca) a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques innovantes afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ+ soutient la validation de ces technologies, leur intégration dans le réseau de la santé ainsi que leur rayonnement tant local qu'international en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et institutionnels et celles des fournisseurs de soins de santé. MEDTEQ+ compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (via le programme des Centres d'Excellence en Commercialisation et en Recherche [CECR]), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins http://www.desjardins.com/est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Renseignements: Aifred Santé : Marina Massingham, Présidente, [email protected] ; MEDTEQ+ : Julien Caudroit, Directeur, Communications et événements, [email protected], 514-297-5231