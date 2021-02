MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Aifred Health a annoncé aujourd'hui que le jury XPRIZE a sélectionné Aifred Health comme l'un des 3 finalistes pour l'IBM Watson AI XPRIZE. L'entreprise est en compétition pour le grand prix de 3,0 millions de dollars américains qui sera décerné en juin 2021.

L'entreprise montréalaise était l'un des plus de 700 candidats pour ce XPRIZE axé sur l'utilisation de l'IA pour résoudre les grands défis mondiaux. Les équipes ont été jugées par des experts en IA de renommée mondiale qui ont procédé à un examen approfondi de la candidature de chaque équipe et de sa capacité à répondre aux critères clés suivants : impact technique obtenu, impact réel démontré, extensibilité de l'impact réel, éthique et sécurité.

"Être nommé parmi les trois meilleures équipes d'IA au monde est un accomplissement incroyable et une approbation de notre approche pour mieux servir les patients souffrant de dépression clinique. Au cours des quatre dernières années, notre technologie et nos outils d'IA ont été validés par certains des meilleurs talents de la planète en matière d'IA et de sujets. Nous sommes redevables à l'organisation XPRIZE et à IBM Watson pour leur vision tout au long du processus. Le prix, ainsi que notre financement initial de 4 millions de dollars canadiens qui a pris fin en décembre 2020, est utilisé pour financer l'essai clinique nécessaire pour obtenir l'approbation de la FDA américaine et de Santé Canada pour notre dispositif d'aide à la décision en matière d'IA pour la dépression et nous permettra également de développer davantage notre outil d'IA thérapeutique dans d'autres domaines où les besoins médicaux sont importants et non satisfaits", a déclaré Marina Massingham, PDG.

Le Dr David Benrimoh, directeur scientifique, a ajouté: "Nous avons créé Aifred grâce à l'IBM Watson AI XPRIZE et à notre conviction que des outils d'IA modernes pourraient être développés et appliqués pour identifier des modèles dans les données cliniques qui permettraient d'utiliser de simples informations personnelles pour choisir le traitement approprié pour chaque patient. Je tiens à remercier toutes les personnes incroyablement talentueuses qui ont travaillé avec nous et nous ont soutenus en tant qu'employés, étudiants, enquêteurs, conseillers, investisseurs, médecins et patients pour leur contribution à la création et au développement d'Aifred".

A propos de Aifred Health

Aifred Santé, une entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies de la santé, propose des solutions axées sur le clinicien pour le traitement de la santé mentale, notamment un accès électronique aux lignes directrices sur les meilleures pratiques et une approche d'IA de calibre mondial pour fournir une aide à la décision pour des choix thérapeutiques personnalisés en cas de troubles dépressifs majeurs.

Aifred lancera son essai clinique pour l'aide à la décision sur le choix du traitement thérapeutique de la dépression pour approbation réglementaire en 2021. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aifredhealth.com/fr/.

