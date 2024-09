MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Aifred Health, une entreprise de santé numérique primée, annonce aujourd'hui l'obtention d'une licence canadienne pour son dispositif médical, un logiciel d'aide à la décision clinique alimenté par l'IA (CDSS), destiné à fournir aux professionnels de la santé un soutien décisionnel pour le traitement de la dépression modérée à sévère. La technologie propriétaire d'Aifred a été développée pour personnaliser la gestion et le choix du traitement pour les patients souffrant de dépression modérée à sévère, lorsque les directives de traitement préconisent l'utilisation de médicaments et que les cliniciens ne disposent pas d'outils adéquats pour personnaliser et optimiser le choix et la gestion du traitement.

Commentant l'approbation canadienne et les prochaines étapes, Donald Olds, président exécutif d'Aifred, a déclaré : « Nous croyons que notre technologie est la première du genre en Amérique du Nord, où l'aide à la décision clinique soutenue par l'IA, utilisant des informations fournies par le patient, a démontré des avantages cliniques significatifs pour les patients traités pour une dépression clinique modérée à sévère. Notre approche remplace le processus difficile et fastidieux d'essai-erreur, et améliore considérablement la réponse du patient au traitement de première ligne en personnalisant le choix d'agents approuvés et efficaces. L'utilisation de l'IA pour aborder et résoudre le dilemme du choix du traitement de la dépression représente un pas de géant vers notre objectif commun de personnaliser le traitement médical. Notre équipe est enthousiaste à l'idée d'aller passer à la commercialisation au Canada, tout en complétant notre demande d'approbation réglementaire pour le marché américain.

Parallèlement, nous avons établi la preuve de principe dans un autre domaine de la santé mentale et nous sommes convaincus que notre technologie a le potentiel de fonctionner sur plusieurs fronts de maladies, là où les médecins sont confrontés au même défi - lequel des médicaments approuvés pour une maladie humaine donnée sera le plus efficace pour le patient qui se trouve devant moi aujourd'hui.»

Utilisant des questionnaires remplis par les patients et les cliniciens qui s'intègrent dans le flux de travail clinique, le CDSS d'Aifred a été développé avec et pour les cliniciens traitants (médecins de famille, infirmières praticiennes et psychiatres) qui disposent aujourd'hui d'outils limités pour personnaliser le choix parmi les multiples traitements approuvés et disponibles pour les patients. Cela conduit souvent à un long et douloureux processus d'essai-erreur pour de nombreux patients et leurs familles. Le logiciel d'Aifred soutient la prise de décision clinique et améliore cette expérience pour les patients comme pour les cliniciens. Le récent essai clinique d'Aifred aux États-Unis et au Canada a démontré que l'utilisation de la technologie d'Aifred dans un contexte clinique améliorait de manière significative le taux de rémission chez les patients traités avec l'accès au CDSS par rapport aux patients traités sans accès au CDSS.

Marina Massingham, directrice d'Aifred Health, a souligné : « Obtenir l'approbation de Santé Canada pour un dispositif médical alimenté par l'IA est un accomplissement extraordinaire pour une startup, rendu possible uniquement grâce au travail acharné et à la dédication des membres de l'équipe d'Aifred, passés et présents, au cours des sept dernières années. »

Le Dr David Benrimoh, directeur scientifique d'Aifred Health, a ajouté : « Nous avons collaboré avec des cliniciens et des centres cliniques clés aux États-Unis et au Canada, y compris des hôpitaux importants des Anciens Combattants des États-Unis (VA), pendant plus de 4 ans pour informer et guider le développement d'un outil d'aide à la décision qui s'intégrera dans le flux de travail clinique et sera utilisé par les médecins traitants pour transformer les soins et relever le défi critique du choix et de la gestion du traitement dans le domaine de la dépression modérée à sévère. Il est essentiel de noter que notre plateforme ne nécessite pas l'utilisation de tests avancés chronophages, permettant ainsi de prendre des décisions en temps réel. Nous sommes extrêmement enthousiastes quant aux données que nous avons générées pour soutenir l'efficacité clinique de notre dispositif et par la récente obtention de la license de Santé Canada pour commencer la commercialisation au Canada. Notre étude a démontré que notre plateforme peut être utile dans le traitement des patients souffrant de dépression modérée à sévère, ce qui peut être difficile à traiter. En parallèle, nous travaillons avec diligence pour compléter notre demande d'approbation réglementaire aux États-Unis et publier nos données cliniques, alors que nous travaillons à l'adoption généralisée de notre outil et son expansion dans d'autres domaines de la maladie où le choix du traitement représente un défi majeur et où le besoin de médecine personnalisée est flagrant. »

À propos de la Technologie d'Aifred Health

Aifred Health a utilisé des modèles d'apprentissage profond et des techniques de prétraitement des données développées en interne pour générer des modèles de réponse différentielle au traitement. Ces modèles peuvent être utilisés dans toute situation où plusieurs traitements sont disponibles pour une condition donnée et sont formés pour prédire les résultats de traitement pour des options de traitement individuelles. Ces modèles sont intégrés dans une plateforme numérique de santé mentale qui soutient la gestion des traitements et la prise de décision clinique.

À propos d'Aifred Health

Aifred Health, une entreprise de santé numériques basée à Montréal, propose des solutions axées sur les cliniciens pour le traitement de la santé mentale, notamment une approche de pointe en intelligence artificielle pour fournir une aide à la décision clinique en matière de santé mentale. En juin 2021, la technologie d'IA d'Aifred s'est classée au premier rang en Amérique du Nord et au deuxième rang dans le monde dans le cadre du concours mondial IBM WATSON AI XPRIZE. Aifred a terminé son essai clinique autorisé par Santé Canada pour l'aide à la décision dans la dépression majeure au quatrième trimestre 2024 et a déjà entamé des travaux prometteurs pour étendre sa technologie à une deuxième indication en santé mentale. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aifredhealth.com.

