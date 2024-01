MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Aifred Health, une société de santé numérique primée, a annoncé aujourd'hui, la conclusion de son essai clinique en Amérique du Nord et le lancement de la préparation des dépôts réglementaires pour obtenir l'approbation aux États-Unis et au Canada pour sa plateforme novatrice d'aide à la décision clinique alimentée par l'IA. La technologie exclusive d'Aifred, a été développée pour personnaliser le choix du traitement pour les patients souffrant de dépression modérée à sévère, là où les directives de traitement recommandent l'utilisation de médicaments et où les cliniciens ne disposent pas d'outils adéquats pour personnaliser et optimiser le choix et la gestion du traitement.

La technologie d'Aifred a été développée à partir de données cliniques de haute qualité issues d'essais cliniques évaluant les traitements thérapeutiques de la dépression. En utilisant des questionnaires remplis par les patients et les cliniciens, qui sont intégrés dans le flux de travail clinique, le dispositif logiciel d'Aifred a été développé avec et pour les cliniciens traitants (médecins de famille, infirmiers praticiens et psychiatres) qui disposent actuellement d'outils limités pour personnaliser et faciliter le choix thérapeutique pour les patients, ce qui entraîne, pour de nombreux patients, un processus d'essais et d'erreurs long et douloureux. Le logiciel d'Aifred a pour objectif de soutenir la prise de décision clinique et d'améliorer cette expérience tant pour les patients que pour les cliniciens.

Commentant l'essai et les prochaines étapes, Marina Massingham, présidente et PDG d'Aifred, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers d'avoir conclu l'essai, le premier du genre dans le monde pour un outil d'aide à la décision clinique basé sur l'IA en santé mentale, et ravis de commencer la préparation de nos dépôts réglementaires auprès de la FDA américaine et de Santé Canada. Depuis que notre technologie s'est classée au premier rang en Amérique du Nord et au deuxième rang dans le monde au IBM Watson AI XPRIZE, notre équipe travaille sans relâche pour prouver l'efficacité de notre dispositif alimenté par l'IA afin de relever le défi de la personnalisation du choix du traitement, qui se pose dans de nombreuses indications de maladies, mais qui revêt une telle importance dans le traitement de la dépression modérée à sévère et d'autres troubles de santé mentale connexes. »

Nous avons collaboré avec certains des plus grands experts et centres d'excellence pour le traitement de la dépression en Amérique du Nord et nous sommes reconnaissants pour leur soutien et leur enthousiasme alors que nous abordons le problème clé de l'amélioration du traitement personnalisé de la dépression, au bénéfice des patients, des familles, des employeurs et des systèmes de santé. Nous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir officiellement collaboré avec le Département des anciens combattants des États-Unis (VA) et le gouvernement des États-Unis pour cet essai, ainsi que pour la forte participation des hôpitaux du VA qui ont joué un rôle essentiel dans l'essai. Enfin, je tiens à souligner le soutien de nos principaux investisseurs, qui ont veillé à ce que Aifred Health soit entièrement financée jusqu'à l'approbation prévue de notre technologie au Canada et aux États-Unis. »

Le Dr David Benrimoh, directeur scientifique d'Aifred Health, a ajouté : « Nous collaborons avec des cliniciens et des centres cliniques clés depuis plus de 4 ans pour informer et orienter notre développement d'un outil d'aide à la décision qui s'intégrera dans le flux de travail clinique et sera utilisé par les médecins traitants pour transformer les soins et relever le défi crucial du choix du traitement dans le domaine de la dépression modérée à sévère. Nous travaillons à l'analyse des données recueillies lors de l'essai et à leur préparation en vue d'une publication examinée par des pairs et d'une soumission aux autorités réglementaires afin de faciliter l'adoption généralisée de notre outil. »

À propos de la technologie d'Aifred Health

Aifred Health utilise des modèles d'apprentissage profond et des techniques de prétraitement des données développés en interne pour générer des modèles de réponse au traitement différentiel. Ces modèles peuvent être utilisés dans toutes les situations où plusieurs traitements pour une maladie sont disponibles et sont formés pour prédire les résultats du traitement pour les options de traitement individuelles.

À propos d'Aifred Health

Aifred Health, une entreprise de santé numérique basée à Montréal, propose des solutions axées sur les cliniciens pour le traitement de la santé mentale, notamment une approche d'IA de classe mondiale pour fournir un soutien à la décision clinique en santé mentale. En juin 2021, la technologie d'IA d'Aifred s'est classée au 1er rang en Amérique du Nord et au 2e rang dans le monde au Global IBM WATSON AI XPRIZE. Aifred a lancé son essai clinique d'approbation réglementaire pour le soutien à la décision dans la dépression majeure au deuxième trimestre 2022, et des travaux prometteurs sont déjà en cours pour étendre sa technologie à une deuxième indication en santé mentale. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.aifredhealth.com.

