Aidez à combattre la solitude et l'isolement social grâce à la prescription sociale et établissez un rapport humain le 20 octobre 2023

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les membres de la communauté sont invités à participer à une journée d'évènements de « Prescription sociale pour l'établissement de rapports humains » d'un bout à l'autre de l'Ontario afin de favoriser l'engagement communautaire et lutter contre l'isolement social.

Ces évènements sont ouverts à tous, et portent une attention particulière aux personnes cherchant à améliorer leur bien-être et à renforcer leurs liens sociaux. La prescription sociale est une approche holistique qui met en contact les personnes avec des programmes et des services non cliniques pour favoriser leur santé et leur bien-être. Lors de la Semaine de la santé et du bien-être communautaire, l'Alliance pour des communautés en santé et ses membres organisent des évènements permettant aux personnes de se rassembler et de nouer des liens pour enrichir leur vie.

« Nous espérons engendrer un effet d'entraînement positif qui renforce les liens communautaires », explique Sarah Hobbs, DG de l'Alliance. « Les rapports humains sont au cœur du bien-être, et c'est le travail que notre secteur a toujours préconisé. Nous croyons fermement au pouvoir de la communauté et nous sommes déterminés à favoriser des communautés plus saines et plus unies ».

Les évènements de « Prescription sociale pour l'établissement de rapports humains » offriront aux professionnels de la santé, aux membres de la communauté et aux divers acteurs de l'Ontario la possibilité de faire l'expérience de la prescription sociale le vendredi 20 octobre. Voici quelques exemples de ces évènements :

« Art4Wellness -- Mindful Making » au Musée de Sault Ste. Marie , une expérience artistique gratuite ouverte à tous et adaptée aux adultes et aux jeunes plus âgés.

, une expérience artistique gratuite ouverte à tous et adaptée aux adultes et aux jeunes plus âgés. La prescription sociale dans les initiatives de carrefours bien-être pour les jeunes : lancement du projet « Social Prescribing for Youth Wellness Hub » lors de l'évènement d'Access Alliance; ce projet est axé sur des interventions non médicales pour promouvoir le bien-être et la santé mentale des jeunes au sein des communautés de nouveaux arrivants vulnérables.

Consultez la liste complète des évènements de prescription sociale à l'adresse suivante : https://www.allianceon.org/fr/La-lutte-contre-lisolement-par-letablissement-de-rapports-humains. Ces évènements seront précédés de la conférence annuelle virtuelle sur la prescription sociale, présentant de nouvelles idées et innovations en matière de prescription sociale et mettant en vedette deux conférenciers de renommée internationale.

La prescription sociale a démontré son impact positif sur notre système de soins de santé en réduisant les coûts et en améliorant à la fois l'expérience du clinicien et celle du patient. En 2018, le projet pilote de prescription sociale de l'Alliance (Rx : Communauté) a montré que les participants ont réduit leur niveau de stress et d'anxiété, amélioré leur confiance en soi et leur sentiment de raison d'être, et diminué leur nombre de visites répétées pour des soins primaires. En 2023, l'Alliance, ses membres et ses partenaires ont trois projets de prescription sociale en cours visant à améliorer la santé, la santé mentale et le bien-être, en portant une attention particulière aux communautés noires, aux personnes âgées, et à la santé mentale après la pandémie. Pour plus d'informations sur les évènements d'établissement de rapports humains ou les projets de prescription sociale de l'Alliance, veuillez visiter https://www.allianceon.org/fr/La-prescription-sociale.

Sofia Ramirez, [email protected], 416-236-6788

À propos de l'Alliance pour des communautés en santé

L'Alliance pour des communautés en santé est la voix d'un réseau dynamique d'organisations de soins de santé primaires régis par la communauté qui servent des communautés diversifiées partout dans la province. Ces organisations ont en commun un engagement envers l'amélioration de l'équité en santé grâce à la prestation de soins de santé primaires complets. Pour en savoir plus sur l'Alliance et ses initiatives de prescription sociale ou pour vous joindre à sa communauté de pratique, veuillez visiter : https://www.allianceon.org/fr ou https://www.allianceon.org/fr/La-prescription-sociale.

