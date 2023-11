OTTAWA, ON, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Trois projets de recherche et de planification du transport actif iront de l'avant dans la région d'Ottawa grâce à un investissement de 150 000 $ du gouvernement du Canada. Annoncés par la ministre Jenna Sudds, ces projets appuieront l'élaboration de projets de transport actif pour les piétons et les cyclistes à Ottawa.

Cet investissement permettra de créer un plan d'action pour un transport actif sécuritaire et inclusif dans le Glebe et le centre d'Ottawa. Ce financement permettra également de soutenir la recherche sur les sentiers pavés accessibles à Manotick et la détermination de la faisabilité de la mise en œuvre d'un programme de rues scolaires.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays, ainsi qu'à en construire de nouveaux. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie plus sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous!

« Investir dans le transport actif signifie investir dans des collectivités saines et branchées. Ces quatre projets nous permettront de veiller à ce que le futur du transport actif soit sécuritaire et s'harmonise à l'infrastructure existante. Cet investissement nous aidera à bâtir une collectivité sécuritaire et inclusive pour les résidents d'Ottawa. »

The Honourable Sean Fraser, Minister of Housing, Infrastructure and Communities

« Investir dans le transport actif, c'est investir dans des collectivités saines et reliées. L'aménagement et l'amélioration de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles pour piétons donnent aux Canadiens plus de possibilités de profiter du plein air, de faire de l'activité physique et de se déplacer en toute sécurité dans la ville. Grâce à ces quatre projets, on pourra veiller à ce que les futures infrastructures de transport actif soient sécuritaires et bien reliées aux infrastructures existantes, de manière à bâtir une collectivité sûre et inclusive pour les résidents d'Ottawa. »

L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« L'Association communautaire de Glebe est reconnaissante du soutien fourni par Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Ce soutien nous a permis de faire quelque chose d'unique au Canada, soit d'établir une association communautaire dont le mandat est de collaborer avec les leaders mondiaux du domaine de la planification du transport pour créer son propre Plan de transport actif. Une fois achevé, notre plan permettra aux résidents d'orienter la croissance de notre collectivité, et nous permettra d'adopter le transport actif et la mobilité au cours des années à venir. »

John Crump, président de l'Association communautaire de Glebe

« L'association de la culture, des parcs et des loisirs de Manotick est une association communautaire bénévole qui s'est engagée à améliorer la vie des membres de la collectivité. L'aide financière obtenue dans le cadre du Fonds pour le transport actif d'Infrastructure Canada permet de planifier l'aménagement de sentiers clairs et sécuritaires dans un parc local qui est au cœur de la collectivité de Manotick. Ces sentiers amélioreront assurément l'accessibilité pour tous et encourageront les membres de la collectivité à devenir et à rester actifs pendant de nombreuses années. »

Darlene Donnelly, directrice de l'association de la culture, des parcs et des loisirs de Manotick

« L'étude de faisabilité de School Streets Ottawa permettra de déterminer la faisabilité de la mise en œuvre d'un programme de rues scolaires à Ottawa. Il est prouvé que ce type de programmes augmente l'utilisation des modes de transport actif et réduit la circulation dans les zones scolaires. Ces programmes peuvent également contribuer à l'atteinte des objectifs municipaux et provinciaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les programmes de rues scolaires constituent une occasion en or pour Ottawa de devenir un modèle en matière de programmes de transport actif au Canada. »

Lisa Gander, responsable de projets, EnviroCentre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 150 000 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Ce financement sera utilisé pour soutenir quatre projets de recherche et de planification du transport actif dans la région d' Ottawa , soit : Le projet de planification du transport actif dans Glebe et le centre d'Ottawa : L'Association communautaire de Glebe créera un plan d'action afin de faire de Glebe un endroit sécuritaire, inclusif, et adapté aux cyclistes et aux piétons branché aux autres collectivités du centre d' Ottawa ; Le projet de sentiers pavés accessibles au parc Centennial, à Manotick ( Ontario ) : L'Association récréative et culturelle de Manotick collaborera avec la Ville d' Ottawa afin d'étudier le prolongement et l'amélioration du réseau actuel de sentiers du parc afin d'améliorer le potentiel de déplacement à pied et à vélo, et l'accessibilité de la collectivité; Le projet d'étude de faisabilité des rues scolaires d' Ottawa : EnviroCentre, au nom de l'Office du transport étudiant d' Ottawa , effectuera une étude de faisabilité afin d'évaluer les conditions de mise en œuvre locale d'un programme de rues scolaires, qui permettrait de créer des espaces sécuritaires sans voitures où les familles pourraient marcher, faire du vélo, jouer et interagir à leur arrivée et à leur départ de l'école chaque jour.

investit 150 000 $ dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). Ce financement sera utilisé pour soutenir quatre projets de recherche et de planification du transport actif dans la région d' , soit : L'EnviroCentre et l'Office du transport étudiant d' Ottawa verseront 14 000 $ au total dans le cadre du projet d'étude de faisabilité des rues scolaires d' Ottawa .

verseront 14 000 $ au total dans le cadre du projet d'étude de faisabilité des rues scolaires d' . Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine, et comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes à neige, les skis de fond et bien plus.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables, de manière à soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables. Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, . Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre.

