OTTAWA, ON, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Pourtant, beaucoup trop de Canadiens sont confrontés à la réalité quotidienne inacceptable de l'itinérance. Le gouvernement du Canada et ses partenaires reconnaissent la responsabilité collective d'élaborer et de mettre en œuvre des plans communautaires assortis de résultats clairs qui soutiennent les priorités locales conçues pour répondre aux besoins de populations spécifiques.

Pour aider les communautés à soutenir les personnes en situation d'itinérance hors refuge, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui un financement d'urgence de 100 millions de dollars pour l'hiver. Cette somme sera allouée à de nombreuses communautés soutenues par l'initiative Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ces communautés sont visées par le volet de financement pour les communautés désignées, le volet de financement pour l'itinérance dans les territoires, ainsi que le volet de l'itinérance chez les Autochtones.

Ce financement aidera les communautés à répondre aux besoins urgents - en particulier ceux liés à l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge, y compris dans les campements - et à renforcer les mesures d'aide et les services locaux pour les personnes en situation d'itinérance hors refuge cet hiver.

Les communautés visées par l'initiative Vers un chez-soi se serviront des fonds pour soutenir leurs mesures de soutien hivernales afin de maintenir en sécurité les personnes en situation d'itinérance hors refuge et de les aider à trouver un endroit plus sûr à vivre. Ce travail consistera notamment à louer des espaces pour augmenter le nombre de places dans les refuges, à l'aide au loyer pour une période limitée, à fournir des repas supplémentaires et des espaces où se réchauffer, ainsi qu'à embaucher des travailleurs de proximité pour mettre les personnes en situation d'itinérance en contact avec les services de soutien disponibles.

Cet investissement est effectué dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, dont l'objectif est de répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et d'améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables.

« L'itinérance a un impact direct sur la santé et le bien-être de chaque collectivité canadienne. Dans le cadre de Vers un chez-soi, nous aidons à répondre aux besoins immédiats auxquels de nombreuses personnes sont confrontées pendant ces mois froids »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les 100 millions de dollars sont alloués par Infrastructure Canada à l'initiative Vers un chez-soi afin d'aider les communautés à répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance hors refuge cet hiver.

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 communautés désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 communautés autochtones ainsi qu'à des communautés rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada investit près de 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance. Cela comprend les investissements annoncés dans les budgets de 2021 et de 2022.

