L'Association canadienne des déclarants de revenus s'associe à Prospérité Canada pour soutenir l'orienteur en mesures d'aide

OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des déclarants de revenus (ACDR), association nationale représentant l'industrie canadienne de la préparation des déclarations de revenus et des logiciels fiscaux, a annoncé aujourd'hui un partenariat financier avec Prospérité Canada en vue d'étendre son service d'orienteur en mesures d'aide.

« Les compagnies membres de l'Association canadienne des déclarants de revenus travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que les Canadiens qui remplissent leur déclaration de revenus aient accès aux avantages auxquels ils ont droit. L'orienteur en mesures d'aide de Prospérité Canada est un outil qui a fait ses preuves et qui aide les particuliers à bénéficier des prestations auxquelles ils ont droit, tout en les encourageant à remplir leur déclaration de revenus. Il s'agit d'un partenariat naturel, que nous sommes ravis d'annoncer », a déclaré Dan Pfeffer, directeur exécutif de l'ACDR.

L'orienteur en mesures d'aide de Prospérité Canada est un outil en ligne gratuit qui simplifie la recherche de prestations gouvernementales pour les Canadiens qui cherchent des façons d'augmenter leurs revenus et/ou de réduire leurs dépenses. Cet outil bilingue est simple à utiliser et fournit des recommandations de prestations personnalisées basées sur les situations individuelles. L'orienteur souligne également l'importance de remplir sa déclaration pour les personnes à faible revenu en mettant en lumière les prestations auxquelles elles peuvent avoir accès en la remplissant. Depuis son lancement en janvier 2022, plus de 145 000 personnes à travers le Canada ont utilisé l'orienteur en mesures d'aide pour trouver les prestations gouvernementales auxquelles elles ont droit.

« Nous sommes honorés de nous associer à l'Association canadienne des déclarants de revenus pour aider un plus grand nombre de personnes à accéder à notre orienteur en mesures d'aide », a déclaré Liz Mulholland, PDG de Prospérité Canada. « Le soutien de l'ACDR nous permettra d'élargir notre portée aux organismes de services de première ligne, en leur donnant les moyens d'aider davantage de Canadiens en difficulté à identifier et à accéder à d'importantes prestations de revenu auxquelles ils ont droit, mais qu'ils ne reçoivent pas encore. Nous remercions sincèrement tous les membres de la l'ACDR d'être là pour les Canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

Le soutien de l'ACDR à l'orienteur en mesures d'aide sera déployé au cours de l'année 2023, et aidera Prospérité Canada à maintenir l'outil et à soutenir les utilisateurs qui y ont accès. Certaines compagnies membres de l'ACDR ont déjà intégré l'orienteur en mesures d'aide dans leurs offres de logiciels et de services.

À propos de l'ACDR

L'ACDR a été créée en 2018. L'association compte aujourd'hui 12 membres et représente les plus grandes sociétés de services de préparation de déclarations de revenus et de génie logiciel au Canada. Les services des membres de l'ACDR sont largement disponibles au Canada, et l'organisation collabore étroitement avec l'ARC, Revenu Québec et d'autres organismes provinciaux pour veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à des options impartiales, précises et accessibles en matière de préparation des déclarations de revenus et de logiciels.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et Canadiens vivant dans la pauvreté. Notre objectif est de veiller à ce que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens financièrement vulnérables aient accès à l'information, à l'éducation, aux services, aux produits et aux conseils financiers dont ils ont besoin pour construire leur bien-être financier.

Renseignements: Pour plus d'informations sur l'ACDR et pour toute demande de renseignements de la part des médias, veuillez contacter : Dan Pfeffer, Directeur exécutif, Association canadienne des déclarants de revenus, [email protected], Site internet : https://tfec-acdr.ca/fr/