STONY PLAIN, AB, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les municipalités autorisent la construction de logements sur leur territoire. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville de Stony Plain ont annoncé une entente visant à accélérer l'aménagement de 161 logements au cours des trois prochaines années et à favoriser la construction de plus de 1 384 logements au cours de la prochaine décennie.

L'entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL), fournira plus de 5 millions de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Le plan d'action de la municipalité de Stony Plain prévoit sept initiatives locales répondant aux divers besoins de la collectivité grâce à différentes formes et densités de logements. Les initiatives prévues permettront le réaménagement à usage mixte de propriétés municipales sous-utilisées et l'introduction d'un logiciel de flux de travail et de délivrance de permis en ligne qui réduit les délais de traitement des demandes. La Ville s'emploiera également à favoriser davantage de partenariats en matière de logement abordable en élaborant des ententes juridiques entre les propriétaires fonciers et les organismes sans but lucratif qui supervisent les logements.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ces plans approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide des logements, ainsi que des fonds supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

« Grâce à des initiatives comme la promotion de l'aménagement de propriétés municipales sous-utilisées, l'élaboration d'ententes juridiques pour créer plus d'options de logement abordable et l'introduction d'un logiciel simplifié de flux de travail et de délivrance de permis en ligne, cette entente permettra de s'assurer que Stony Plain disposera d'un plus grand nombre de logements pour s'attaquer à la crise du logement. Nous continuerons à travailler avec les municipalités, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents de Stony Plain méritent un chez-soi abordable et des programmes comme le Fonds pour accélérer la construction de logements le permettent. En réduisant les formalités administratives et en augmentant les mises en chantier, nous construisons plus de logements plus rapidement et nous faisons baisser les prix des logements. Nous redoublons d'efforts pour rendre le logement plus accessible en Alberta et partout au Canada. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« La Ville de Stony Plain est ravie d'avoir été choisie comme bénéficiaire du Fonds pour accélérer la construction de logements du gouvernement du Canada, une occasion sans pareille pour notre collectivité. Cet investissement important dans la croissance de Stony Plain et l'aménagement de logements aura une incidence considérable sur la mise en œuvre des initiatives clés de notre plan directeur 2024-2026, de la stratégie globale sur le logement et du Uniquely Stony Plain Municipal Development Plan. Le Fonds permettra de faire progresser les projets essentiels pour favoriser et simplifier l'aménagement résidentiel. Grâce à lui, on améliorera aussi la position de Stony Plain en tant que destination prête pour l'avenir où les familles et les entreprises peuvent emménager et investir. » - William Choy, maire de Stony Plain

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par William Choy, maire de Stony Plain.

Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme.

Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé près de 43 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

