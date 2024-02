OTTAWA, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les villes autorisent la construction de logements. En mettant davantage l'accent sur les habitations à forte densité, les logements pour étudiants, les logements à proximité des transports en commun et les logements abordables, nous rendrons plus de logements disponibles au Canada, à des prix que les gens peuvent se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Ville d'Ottawa ont annoncé une entente qui vise à accélérer l'aménagement de plus de 4 400 logements au cours des trois prochaines années. Ces travaux aideront à stimuler la construction de 32 600 logements au cours de la prochaine décennie.

Grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements, cette entente fournira plus de 176,3 millions de dollars au total pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin. Il permettra d'augmenter le nombre d'options de logement dans la ville, y compris le nombre de logements locatifs, abordables et du chaînon manquant, et autorisant jusqu'à quatre logements de plein droit grâce à la révision complète des règlements municipaux. Dans le plan d'action d'Ottawa, on propose diverses approches qui auront des répercussions durables sur l'ensemble du système de logement. De plus, ces approches influenceront la planification à long terme grâce à un plan à l'échelle de la ville. Voici quelques-unes des initiatives proposées : éliminer ou simplifier les exigences de changement de zonage pour permettre la densification des zones à faible densité; élargir les programmes existants de logements locatifs abordables; moderniser les cadres stratégiques et réglementaires, y compris la numérisation des processus et l'utilisation des immeubles de bureaux et des terrains appartenant à la Ville pour le logement.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de près de 550 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide de logements, ainsi que des fonds supplémentaires liés à l'atteinte des résultats. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des ensembles résidentiels, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, ainsi qu'avec nos partenaires autochtones. Notre objectif est de continuer à construire plus de logements, plus rapidement, pour la population canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à accélérer la création de plus de 4 400 logements pour les résidents d'Ottawa au cours des trois prochaines années, et de 32 600 logements au cours de la prochaine décennie. En travaillant avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce à cet investissement de 176,3 millions de dollars, le Fonds pour accélérer la construction de logements aidera des milliers de familles d'Ottawa qui cherchent désespérément un chez-soi. Il s'agit d'une étape positive, puisque notre gouvernement et la Ville d'Ottawa travaillent ensemble pour créer plus de logements pour les familles. » - L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata-Carleton

« Nous traversons une crise du logement et la seule façon de résoudre ce problème est de travailler en collaboration et directement avec les municipalités qui connaissent les besoins réels de leurs collectivités. Le Fonds pour accélérer la construction de logements témoigne du fait que le statu quo dans la façon dont nous construisons des logements n'est plus acceptable. En travaillant ensemble, en collaboration avec la Ville d'Ottawa et notre gouvernement, nous allons construire plus de logements pour la population d'Ottawa. » - L'honorable Mona Fortier, whip adjointe du gouvernement, députée fédérale d'Ottawa-Vanier

« Grâce à l'innovation et aux partenariats avec les gouvernements locaux, nous pouvons construire les logements dont nous avons besoin dans nos villes et villages et créer des collectivités abordables, inclusives et diversifiées. C'est précisément ce que permet le partenariat avec Ottawa dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements. Nous continuerons à travailler pour rendre la vie plus abordable et créer des collectivités fortes et prospères ici en Ontario et dans tout notre beau pays. » - Marie-France Lalonde, députée fédérale d'Orléans

« En construisant rapidement un plus grand nombre de logements abordables, notre gouvernement ouvre de nouvelles perspectives de croissance à Ottawa. En travaillant ensemble, nous créons plus de densité autour des carrefours de transport en commun, nous réduisons les coûts de construction et nous luttons contre le syndrome du "pas dans ma cour" qui existe dans les politiques de zonage des municipalités. » - Yasir Naqvi, député fédéral d'Ottawa-Centre

« Il s'agit d'un investissement considérable dans la construction d'un plus grand nombre de logements, et plus particulièrement de logements abordables, pour Ottawa. Ensemble, nos gouvernements créent l'Ottawa de demain - une collectivité prospère où tout le monde a accès à un logement qu'il peut se permettre. » - Anita Vandenbeld, députée fédérale d'Ottawa West-Nepean

« Le gouvernement du Canada a un rôle essentiel à jouer pour aider les municipalités et les autres partenaires à construire plus de logements plus rapidement. Nous investissons plus de 176,3 millions de dollars à Ottawa par l'entremise du Fonds pour accélérer la construction de logements afin d'accroître la capacité d'accélérer la construction de logements sûrs et abordables qui répondent aux besoins de notre district en pleine croissance. Ce financement permettra de rationaliser les processus d'approbation des logements locatifs abordables, des logements du chaînon manquant et des logements du marché, et contribuera à la création d'une collectivité plus inclusive et plus agréable à vivre. » - L'honorable David McGuinty, député fédéral d'Ottawa-Sud

« Nous devons construire plus de logements, plus rapidement. Notre gouvernement fédéral prend les devants en travaillant directement avec des municipalités comme Ottawa qui sont déterminées à relever ce défi. Notre partenariat d'aujourd'hui contribuera à ce que plus de gens dans notre collectivité disposent d'un chez-soi sûr, abordable et agréable à vivre. » - Chandra Arya, député fédéral de Nepean

« La Ville d'Ottawa prend des mesures immédiates pour atténuer la crise du logement. Nous adaptons notre règlement de zonage dans son ensemble afin qu'Ottawa puisse accroître la densité dans le cadre d'une approche équilibrée à l'échelle de la ville qui s'harmonise avec notre plan directeur d'infrastructure. Le financement annoncé aujourd'hui représente un investissement important dans des solutions conçues à Ottawa pour accélérer la construction de logements et soutenir les changements systémiques nécessaires pour relever nos défis en matière de logement. » - Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata - Carleton , au nom de l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Mark Sutcliffe , maire d'Ottawa.

- , au nom de l'honorable , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par , maire d'Ottawa. En novembre, le Conseil de la Ville d' Ottawa a approuvé une motion visant à inclure quatre logements de plein droit dans l'ensemble de la ville dans le cadre du processus de révision complète des règlements municipaux. Dans le cadre de cette entente, la ville présentera le règlement au premier semestre de 2024.

d' a approuvé une motion visant à inclure quatre logements de plein droit dans l'ensemble de la ville dans le cadre du processus de révision complète des règlements municipaux. Dans le cadre de cette entente, la ville présentera le règlement au premier semestre de 2024. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le FACL fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada . Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. Il s'agit d'un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 241 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]