NEW-WES-VALLEY, NL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Grâce au financement et au leadership du gouvernement fédéral, nous changeons la façon dont les logements sont construits dans les collectivités. En mettant davantage l'accent sur la densité et les logements abordables, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements que la population canadienne peut se payer.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, la Municipalité de New-Wes-Valley et la Municipalité de Port Rexton ont annoncé avoir conclu des ententes visant à accélérer la construction d'un total combiné de 42 logements au cours des trois prochaines années. Le travail qui sera réalisé favorisera la construction de plus de 460 logements au cours de la prochaine décennie. Ces deux ententes conclues dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) fourniront près de 1,4 million de dollars pour éliminer les obstacles à la construction rapide des logements dont nous avons besoin.

Le plan d'action de New-Wes-Valley prévoit 5 initiatives locales. Parmi celles-ci, mentionnons le fait de mettre davantage l'accent sur les logements pour personnes à faible revenu au moyen d'un complexe de logements collectifs. Il y a aussi un incitatif lié à la taxe de vente pour les résidents qui souhaitent construire des logements, mais qui ont de la difficulté à trouver des terrains convenables. Soulignons aussi un examen de la réglementation municipale pour mieux soutenir et encourager la construction de logements.

Le plan d'action de Port Rexton prévoit également 5 initiatives locales, dont les suivantes : promotion d'un plan d'adaptabilité aux changements climatiques et d'atténuation de leurs conséquences; soutien aux organismes sans but lucratif pour créer et maintenir plus d'options de logement abordable; et examen des pratiques d'urbanisme pour encourager l'aménagement de logements modulaires.

Le FACL aidera à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction d'au moins 100 000 logements autorisés au cours des trois premières années. Selon les administrations municipales et régionales, il mènera à la création de plus de 750 000 logements autorisés pour les personnes qui résident dans les villages, les villes et les communautés autochtones du Canada au cours de la prochaine décennie. Les administrations locales doivent présenter des plans d'action novateurs. Une fois ceux-ci approuvés, le FACL fournit un financement initial pour assurer la construction rapide des logements, ainsi que des fonds supplémentaires une fois les résultats atteints. On encourage les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches. Elles peuvent notamment accélérer les délais d'exécution des projets de construction, autoriser une densité accrue et promouvoir l'offre de logements abordables.

Le gouvernement du Canada rend la vie plus abordable pour la population canadienne - et le logement est au cœur de notre travail. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires autochtones pour continuer de construire plus de logements, plus rapidement, pour les gens au Canada.

Citations :

« Nous sommes ravis et fiers d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec New-Wes-Valley et Port Rexton. Grâce à des initiatives comme l'examen de la réglementation existante et la création de nouveaux partenariats avec des organismes sans but lucratif, ces collectivités s'assurent d'avoir davantage des logements nécessaires pour s'attaquer à la crise du logement. Nous continuerons à travailler avec les municipalités, les maires, les partenaires autochtones et tous les ordres de gouvernement afin de contribuer à la construction d'un plus grand nombre de logements que les personnes au Canada peuvent se payer. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les Municipalités de New-Wes-Valley et de Port Rexton ont répondu à l'appel pour montrer leur engagement à faire construire plus de logements à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce aux ententes que nous annonçons aujourd'hui, notre gouvernement ouvre de nouvelles possibilités de croissance sociale et économique dans nos collectivités. » - Churence Rogers, député fédéral de Bonavista-Burin-Trinity

« Les petites municipalités doivent croître pour devenir viables, et le plus grand obstacle à cette croissance est l'argent. Ce financement nous permettra, espérons-le, de bâtir sur ce qui est déjà une collectivité prospère. » - Michael Tiller, maire de New-Wes-Valley

« La Ville de Port Rexton est ravie de participer à cette initiative essentielle, en travaillant main dans la main avec une association de logement sans but lucratif de la région afin d'accélérer la construction de logements dont la population a grandement besoin dans la péninsule de Bonavista. Grâce à des mesures novatrices, comme la promotion de l'adaptabilité aux changements climatiques et l'atténuation de leurs conséquences, le soutien à l'aménagement de logements abordables et l'examen de l'aménagement des quartiers, nous ouvrons la voie à un mode de vie durable dans notre région. » - Dean Bailey, maire de Port Rexton

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Churence Rogers, député fédéral de Bonavista -- Burin -- Trinity , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Michael Tiller, maire de New-Wes-Valley.

-- -- , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Michael Tiller, maire de New-Wes-Valley. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027.

qui se poursuivra jusqu'en 2026-2027. Le Fonds pour accélérer la construction de logements fait partie de la Stratégie nationale sur le logement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement du logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre à www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement du logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé près de 43 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

