Aiden Hepburn, 12 ans, décroche son emploi de rêve en tant que nouveau président-divertissement général de Toys"R"Us Canada!

Tester les nouveaux jouets les plus en vogue et guider les donneurs de cadeaux avec les meilleurs choix de jouets pour chaque occasion font partie du travail quotidien du PDG de Toys"R"Us Canada. La recherche n'a pas été facile. Depuis que la recherche d'un nouveau PDG a été lancée l'été dernier, Toys"R"Us a reçu des centaines de candidatures par vidéo de partout au Canada mettant en vedette des enfants âgés de 10 à 12 ans espérant décrocher le rôle. Chaque soumission était une présentation personnelle unique adaptée à n'importe quelle salle de réunion, conçue individuellement pour mettre en valeur sa passion pour le jeu et démontrer ses connaissances sur tout ce qui concerne les jouets.

« L'embauche pour le poste de président-divertissement général devient de plus en plus difficile chaque année, car nous avons tant de candidats talentueux parmi lesquels choisir. La confiance et le charisme d'Aiden sont ce qui le distingue. Il était clair lors de nos entrevues qu'il avait la capacité d'établir le rapport et d'inspirer ceux qui l'entouraient et qu'il avait la confiance nécessaire en lui pour donner vie à au plaisir et à la joie de la marque Toys"R"Us. Nous savons qu'Aiden inspirera et ravira les Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Vic Bertrand, président et chef de la direction de Toys"R"Us Canada.

Alors qu'Aiden accède à ce poste convoité, l'ancienne PDG, Méganne Dagenais, prendra sa retraite pour se concentrer sur l'école. « Nous sommes reconnaissants du temps que Méganne a passé avec nous en tant que PDG et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs », a déclaré Vic.

Les responsabilités du PDG donneront vie à tout le divertissement qui a lieu dans les coulisses de Toys"R"Us. Pour bien faire son travail, Aiden aura un accès direct à des informations exclusives sur les jouets des grandes marques mondiales et locales, y compris à travers des séances de formation et des aperçus de produits à venir. Avec ces informations exclusives, il guidera tout le monde dans leurs recherches des jouets les plus prisés à ajouter en tête des listes de souhaits.

Le premier ordre du jour d'Aiden sera une tournée virtuelle pour partager les meilleurs jouets de Toys"R"Us Canada pour Pâques. Aiden sera également vu tout au long de l'année partageant les dernières tendances en matière de jouets via des vidéos en ligne et promotionnelles, et participera à divers événements et activations en magasin.

