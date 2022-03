Aide pour l'Ukraine : la Banque Scotia s'engage à hauteur de plus de 1 million de dollars pour répondre à la crise humanitaire et faciliter la réinstallation des Ukrainiens

Cet engagement comprend le partenariat de ScotiaINSPIRE avec TalentLift pour aider les Ukrainiens arrivant au Canada à trouver des emplois intéressants

TORONTO, le 24 mars 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle porte à plus de 1 million de dollars son engagement pour répondre à la crise humanitaire et faciliter la réinstallation des Ukrainiens. Cet engagement comprend un partenariat avec TalentLift Canada, une agence de ressources humaines à but non lucratif qui aide les membres des populations de réfugiés à se trouver un nouvel emploi ailleurs et qui fournit une aide d'urgence aux Ukrainiens déplacés en raison de la guerre.

« Au moment où les Ukrainiens déplacés par le conflit trouvent refuge ici au Canada, nous sommes déterminés à les aider à faire la transition et à se réinstaller, explique Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia. Nous demeurons solidaires des Ukrainiens, de leur famille et de leurs proches. »

Le don de 270 000 $ de la Banque Scotia aidera TalentLift Canada à engager des équipes d'embauche dans tout le pays puis à les mettre en contact avec des candidats possédant des compétences recherchées. TalentLift soutiendra aussi les Ukrainiens déplacés en les aidant à faire leur demande de visa, à se réinstaller avec leur famille et à s'intégrer dans leur nouvelle équipe et leur nouvelle communauté. La Banque participera également à titre de recruteur dans ce programme.

Les Ukrainiens qui aimeraient se trouver un emploi et se réinstaller au Canada et les équipes de responsables d'embauche intéressées peuvent s'inscrire ici .

« De nombreux Ukrainiens déplacés cherchent un endroit où rebâtir leur vie, où leur famille sera en sécurité. Nous savons qu'ils regorgent de talents qu'ils veulent mettre à profit, explique Dana Wagner, cofondatrice et directrice générale de TalentLift. Avoir la possibilité de travailler est une partie essentielle d'une réinstallation pour rebâtir sa vie, et nous sommes reconnaissants à la Banque Scotia d'aider le Canada et les Canadiens à répondre à la situation. »

Ce don visant à soutenir les Ukrainiens consolidera également le travail constant de TalentLift auprès des personnes déplacées d'Afghanistan, de Syrie et d'autres régions traversant une crise.

L'engagement de la Banque Scotia envers TalentLift fait partie de son initiative ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour améliorer la résilience économique des groupes défavorisés.

Outre ce partenariat, la Banque Scotia offre du soutien au peuple ukrainien sous différentes formes :

La Banque Scotia a fait un don de 200 000 $ au Fonds de secours de la Croix-Rouge pour l' Ukraine , pour venir en aide aux personnes touchées par les conflits qui secouent l' Ukraine et les pays voisins.

, pour venir en aide aux personnes touchées par les conflits qui secouent l' et les pays voisins. La Banque Scotia a aidé en fournissant aux personnes ou entreprises touchées ou déplacées qui y sont admissibles des services bancaires sans frais pendant un an, une carte de crédit préapprouvée sans historique de crédit au Canada , l'accès aux conseils des conseillers en services bancaires⁄conseillers financiers de la Banque Scotia et l'accès gratuit à un compartiment de coffre-fort.

Les employés de la Banque Scotia ont démontré eux aussi leur soutien, en affectant les points « Bravo » du programme de reconnaissance du personnel à différents organismes de bienfaisance fournissant une aide humanitaire en Ukraine. À ce jour, plus de 70 000 $ ont été donnés de cette façon par les employés de la Banque Scotia.

Par son engagement à long terme, la Banque Scotia continuera de chercher d'autres possibilités de soutenir les missions humanitaires et les efforts de réinstallation des Ukrainiens.

La Banque Scotia soutient l'installation d'immigrants et de réfugiés au Canada depuis longtemps. Grâce au programme BonDébut, les nouveaux arrivants peuvent comprendre le système financier du Canada pour ainsi mieux atteindre leurs objectifs financiers. Pour vous renseigner sur le programme BonDébut de la Banque Scotia, allez à www.banquescotia.com/bondebut.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de TalentLift

TalentLift est une agence de ressources humaines à but non lucratif. Nous aidons les employeurs canadiens à recruter des talents parmi les réfugiés et les personnes déplacées afin de combler la pénurie de main-d'œuvre, ce qui permet aux réfugiés et à leur famille de s'élever à la hauteur de leur potentiel et de faire progresser leur carrière, d'assurer leur avenir et de laisser derrière eux leur vie de personne déplacée.

TalentLift est un organisme à but non lucratif de compétence fédérale et une organisation civile enregistrée auprès du Barreau de l'Ontario. Pour trouver des talents, nous collaborons avec des organisations au service des réfugiés et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au Moyen-Orient, en Turquie, en Amérique latine et en Afrique de l'Est, entre autres régions, et nous invitons les personnes déplacées à s'inscrire dans notre plateforme de talents, conçue avec l'aide du financement de l'initiative ScotiaINSPIRE de la Banque Scotia.

