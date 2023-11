Aide médicale à mourir - Appel de propositions pour un mandat de recherche

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer, avec ses partenaires, le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), un financement de 920 750 $ pour le lancement d'un appel de propositions à l'intention de la communauté scientifique visant à mieux comprendre le recours à l'aide médicale à mourir (AMM) en contexte québécois.

S'inscrivant dans le cadre des Actions concertées, le programme de recherche Mieux comprendre l'aide médicale à mourir en contexte québécois a pour objectif de soutenir la production de connaissances scientifiques sur les différents facteurs pouvant expliquer l'augmentation constante du recours à l'AMM ainsi que son acceptabilité sociale au Québec. Plus précisément, il s'agira de comparer le contexte québécois à celui des autres juridictions canadiennes et internationales et de mettre en lumière l'organisation des soins et services, les caractéristiques des personnes qui en font la demande, ainsi que diverses perspectives sociétales qui l'entourent.

À terme, la proposition retenue permettra d'éclairer la réflexion et l'évolution des politiques publiques en matière d'AMM au Québec.

« Dans les dernières années, nous avons eu un important débat sociétal sur l'aide médicale à mourir. Comme société, je pense que c'est important de mieux comprendre pourquoi l'acceptabilité sociale est plus élevée et les demandes, plus nombreuses. Ce mandat de recherche permettra d'analyser la situation québécoise. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Toutes les questions entourant les soins de fin de vie, incluant l'aide médicale à mourir, méritent d'être abordées à la fois avec sensibilité, rigueur et empathie. Ce mandat de recherche permettra d'outiller le gouvernement et les partenaires quant à la question de l'aide médicale à mourir. Cela nous permettra de mieux comprendre la tendance observée au Québec. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe gouvernementale de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, volet soins palliatifs et fin de vie

« Le partenariat conclu entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de recherche du Québec - Société et culture et le Fonds de recherche du Québec - Santé pour l'élaboration d'un programme de recherche destiné à mieux comprendre le recours à ce soin en contexte québécois contribuera entre autres à documenter et à alimenter les réflexions à ce sujet. Les travaux issus de cette démarche rayonneront à l'échelle internationale, tant dans les milieux utilisateurs qu'auprès de la communauté scientifique. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Notons que le nombre d'AMM administrées et la proportion de décès par AMM sont en augmentation depuis l'entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV). En 2022-2023, 5 211 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir, représentant 6,8 % des décès au Québec.

(LCSFV). En 2022-2023, 5 211 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir, représentant 6,8 % des décès au Québec. Selon le récent rapport de la Commission sur les soins de fin de vie, le profil des personnes ayant reçu l'AMM demeure semblable aux années précédentes. Près de 90 % des personnes qui ont reçu ce soin étaient atteintes de cancer (63 %), de maladies neurodégénératives ou neurologiques, de maladies cardiaques ou respiratoires. La grande majorité avait un pronostic de survie de un an ou moins et quelque 97 % des personnes qui ont reçu l'AMM présentaient à la fois des souffrances physiques et psychiques intolérables et inapaisables.

Rappelons que le FRQSC et le FRQS ont pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement la recherche, la mobilisation des connaissances et la formation de la relève en recherche au Québec et d'établir les partenariats nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Détails : frq.gouv.qc.ca/

