LONGUEUIL, QC, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative a annoncé aujourd'hui la vente de ses activités de transport de lait en vrac au Québec à des entreprises majoritairement spécialisées dans le transport de produits alimentaires liquides. La Coopérative cessera également ses activités de transport de lait en Nouvelle-Écosse.

« Dans l'objectif de simplifier son modèle d'affaires et de miser sur ses actifs les plus stratégiques, Agropur choisit de se retirer du transport du lait en vrac dans ces deux provinces », a expliqué M. Émile Cordeau, chef de la direction d'Agropur.

Situation au Québec

À la clôture des transactions, jusqu'à 11 postes pourraient être éliminés alors que 75 autres employés, les activités et les actifs de transport de lait en vrac seront transférés vers les nouveaux acquéreurs. Agropur transporte environ 9% du volume de lait produit par ses membres.

Dans les Maritimes

En Nouvelle-Écosse, Agropur mettra fin à ses activités de transport de lait de la ferme au 30 juin prochain. Ce changement entraînera la suppression de 34 postes chez Agropur. Dairy Farmers of Nova Scotia a conclu une entente avec deux autres entreprises de transport pour la poursuite de ces activités.

Il est à noter qu'Agropur conserve ses activités de transport de lait au Nouveau-Brunswick.

« Je tiens à remercier l'ensemble des employés de ce secteur touché par cette décision. Ils ont été et seront jusqu'à la conclusion des transferts des porte-étendards importants de la Coopérative sur les routes et auprès des producteurs laitiers de ces deux provinces » souligne M. Émile Cordeau.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars en 2020. La Coopérative est une source de fierté pour ses 2974 membres et ses 7700 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur compte 33 usines en Amérique du Nord. Elle est un important fournisseur de produits pour les secteurs industriels, du détail et des services alimentaires, en plus de proposer une impressionnante gamme de marques aux consommateurs. agropur.com

