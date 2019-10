Agropur annonce la fermeture de son usine de Lachute

LONGUEUIL, QC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative annonce aujourd'hui la fermeture de son usine de fabrication de crème glacée et de friandises glacées de Lachute (QC). Les activités liées à cette usine seront déplacées vers d'autres usines d'Agropur. Au total 177 employés seront touchés par cette fermeture qui est prévue en août 2020.

Agropur fait cette annonce dans un contexte d'optimisation de ses capacités de fabrication de crème glacée. L'usine de Lachute faisait partie de l'acquisition faite par Agropur des actifs de Scotsburn (NE) en 2017. À la suite de cette acquisition, Agropur fait le choix stratégique de concentrer ses activités dans d'autres installations de production de crème glacée au pays, soit à Truro (NE) et Edmonton (AB).

La Coopérative doit déployer tous les efforts nécessaires dans un marché des plus concurrentiels. Reconnaissant l'impact de cette fermeture, les employés affectés pourront se prévaloir des programmes disponibles, comprenant la possibilité de postuler à des postes dans d'autres lieux de travail de l'entreprise, des indemnités de départ et son programme d'aide pour les employés et leur famille.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3 161 membres et ses 8 800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iögo, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. www.agropur.com

Renseignements: Source : Diane Jubinville, Directrice, relations publiques et communications externes; Informations : Véronique Boileau, Vice-présidente, communications, (450) 878-1844, veronique.boileau@agropur.com

