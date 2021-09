C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction d' Agro-100 , Stéphane Beaucage, en insistant sur le fait que cette fusion était devenue incontournable. La gamme de produits unifiée des deux entreprises aura un impact supérieur dans les marchés. D'ailleurs, celle-ci bénéficiera, en matière de recherche et développement (R&D), de plus grandes retombées technologiques et économiques qui ne pourront que profiter à la clientèle. Les produits foliaires à valeur ajoutée de la gamme modernisée seront dorénavant tous commercialisés sous la marque Agro-100 , en conservant chacun leurs particularités.

« Cette fusion était devenue une étape naturelle entre les deux entités qui naviguaient dans les mêmes marchés, avec des produits-phares similaires », a dit monsieur Beaucage. Il précise aussi que la fusion contribuerait à accélérer la croissance d'Agro-100 dans tous les marchés et engendrerait un impact important à plusieurs égards dans l'écosystème agricole nord-américain. Cela est sans compter sur le potentiel de développement des emplois à court, moyen et long terme, a poursuivi monsieur Beaucage, puisque cette fusion sous l'appellation Agro-100 favorisera l'éclosion d'une nouvelle force marketing significative dans divers marchés de niche tant au Québec qu'au Canada anglais, aux États-Unis et au Mexique.

En pratique, les installations de production d'AXTER Agroscience porteront dorénavant les couleurs et la signature de la marque Agro-100 et les employés conserveront leurs postes au sein de l'entreprise unifiée.

Pour la clientèle respective des deux entités, cette fusion apportera une valeur ajoutée puisque celle-ci aura accès aux produits exclusifs de l'une et l'autre dans la majorité des marchés. Ces produits exclusifs se distinguent d'ailleurs par l'utilisation de technologies de produits écoresponsables permettant des augmentations de rendement et de qualité des récoltes en maximisant la capacité des plantes et du sol. Monsieur Beaucage rappelle que cela est valable tant dans le secteur des grandes cultures, que dans les cultures maraîchères, fruitières et de la pomme de terre, et ce, à la grandeur des régions à forte densité agricole.

« Business as usual », a ajouté monsieur Beaucage, en citant l'expression consacrée ! Il a conclu en disant se réjouir que cette fusion, en plus de permettre à Agro-100 de jouer de plus en plus dans la cour des grands, venait consolider la position d'intérêts canadiens et québécois dans un secteur où s'activent de grandes multinationales étrangères.

SOURCE Agro-100

Renseignements: Source: Stéphane Beaucage, Président et chef de la direction - Agro-100 Ltée, Contact: Alexandre Dumas, Vice-président - Communication corporative, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514-898-4636 (cellulaire), [email protected]

