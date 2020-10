AGRO-100 connaît une croissance fulgurante au Mexique, et ce, en pleine pandémie de la COVID-19

Outre l'état du Sinaloa, les états de Sonora, Mexico, de Baja California (la Basse-Californie), de Guanajuato et de Chihuahua profitent des impacts plus que positifs des engrais foliaires sur leurs diverses cultures ; des intrants agricoles de haute technologie typiquement québécois fabriqués dans les installations de l'entreprise dans la région de Lanaudière, sous les marques Póma, Agro-Phos, Agro-Mag et Kali-T, notamment.

« Avec une production de 260 000 tonnes par an de raisin de table en augmentation de 25 % depuis l'an 2000, dont plus de 60 % est exportée, le Mexique devient un acteur significatif sur le marché mondial et offre ainsi de belles perspectives de croissance du même souffle pour les produits Agro-100 » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction, Stéphane Beaucage, compte tenu notamment que sa production de raisin est bien valorisée, arrivant dans les marchés à contre-saison, soit de mai à juillet.

« La nutrition foliaire s'est avérée être une stratégie efficiente pour remédier aux déficiences en nutriments des plantes, et renforcer le développement de celles-ci à des stades physiologiques spécifiques; celle-ci fournissant les nutriments indispensables au développement normal des cultures dans les cas où l'absorption des nutriments par le système racinaire est perturbée » a pour sa part expliqué le directeur de ventes du Mexique d'Agro-100, Gonzalo Bernal Salinas.

Monsieur Beaucage a par ailleurs cité en exemple le cas d'un important producteur, Viñedos 2000 Sur, qui a fait une première expérience en 2016 de l'utilisation des fertilisants Agro-Foliaires Agro-100 sur la totalité des 600 hectares de culture de raisins de table de son entreprise ; une exploitation majeure de la municipalité de Hermosillo, la capitale de l'État du Sonora, et qui a vu son rendement exploser à 3 000 caisses de 20 livres (9,07 kg) à l'hectare, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

« On ne compte plus les exemples de cette nature au Mexique » a poursuivi le président et chef de la direction de l'entreprise en mentionnant le travail exemplaire du partenaire grossiste importateur au Mexique des produits Agro-100, Fertibalance, en grande partie responsable de la progression spectaculaire de la pénétration des marchés de l'Amérique latine que ce partenariat a réussi à engendrer.

Monsieur Beaucage a conclu en disant s'enorgueillir du fait que les raisins du Mexique importés chez nous peuvent avoir, grâce aux intrants agricoles québécois haute technologie Agro-100, un « petit goût du Québec », en proposant une uniformité exceptionnelle de la conformation, de la taille et de la qualité d'ensemble du fruit.

